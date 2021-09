SGL-Vorsitzender Rüdiger Kanzler berichtete bei der Jahreshauptversammlung am Donnerstag in der Beck-Halle auch von den Herausforderungen durch die Pandemie. Foto: Kreutzer

Hirschberg-Leutershausen. Es ist das Thema, das die Jahreshauptversammlungen der Vereine in den letzten Wochen bestimmt: die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf das Vereinsleben. So auch bei der Jahreshauptversammlung der Sportgemeinde Leutershausen (SGL) in der Heinrich-Beck-Halle am Donnerstag. "Wir waren so optimistisch vor einem Jahr und haben viel Zeit in Hygienekonzepte, Abstandsregeln und Planung investiert", erinnerte der Vorsitzende der SGL, Rüdiger Kanzler, die rund 30 erschienenen Vereinsmitglieder an die Hauptversammlung vor einem Jahr.

Da ging man gerade daran, die Vereinsaktivitäten für den Herbst und Winter 2020/21 zu planen. Den Trainingsbetrieb hatten die Sportler der SGL im Sommer nach der ersten Corona-Welle wieder aufgenommen, und die ersten Saisonspiele sowie Kurse in den verschiedenen Sportarten fanden statt.

Doch dann kam der nächste Lockdown im November. "Alle Arbeit und Planungen waren umsonst", ging Kanzler auf die Belastung der Verantwortlichen im Verein ein. "Man ließ die Verbände und Vereine unnötige Planungs- und Vorbereitungsarbeit machen", kritisierte er die Vorgehensweise der politisch Verantwortlichen. Klüger wäre es seiner Ansicht nach gewesen, die Vereine von Anfang an auf einen erneuten eventuellen Lockdown einzustellen, damit diese zweigleisig hätten planen können.

Zudem habe das Durcheinander zwischen Bundes- und Landesverordnungen und die Problematik mit dem Testen der Schulkinder vor Ort viel Kopfschmerzen bereitet. Außerdem habe sich unter vielen Sportlern Unmut breit gemacht, da die Profis weiter trainieren durften und die Amateure zusehen mussten. Zudem fehlten die sozialen Kontakte der Sportler untereinander, was insbesondere für viele Kinder und Jugendliche schwer war.

"Wir haben diese Situation über den Winter mit viel Geduld ertragen", fand der Vorsitzende. Dennoch habe es den starken Wunsch gegeben, sportlich wieder aktiv zu werden. So bekamen etwa die Mannschaftssportler Trainingspläne, um individuell weiter zu trainieren. Außerdem boten die Übungsleiter und Trainer der SGL digitales Training an. Dank YouTube, Jitsi, Zoom und anderer Plattformen sei es so gelungen, die Mitglieder sportlich aktiv zu halten. Das wirkte sich auch auf den Mitgliederbestand aus, der stabil gehalten werden konnte und derzeit bei 1165 liegt.

"Seit Pfingsten 2021 ist endlich wieder ein Regelbetrieb möglich, und wir hoffen, dies bleibt so", blickte Kanzler hoffnungsvoll in die Zukunft des Vereins. Für diesen stehen auch einige Neuerungen an. So werden die geplanten und teils vom Gemeinderat bereits genehmigten Baumaßnahmen die Vereinsverantwortlichen aufs Neue organisatorisch herausfordern. Denn die Heinrich-Beck-Halle steht von April bis Juli 2022 voraussichtlich nicht zur Verfügung.

Dann wird ein neuer Hallenboden verlegt, und zeitgleich erfolgt die Sanierung zweier Trainingskabinen im Untergeschoss. Erfreulich sei ebenso, dass die SGL nun als Einsatzstelle für den Bundesfreiwilligendienst zertifiziert ist. Eine Bewerberin hatte auch kurzfristig die entsprechende Stelle besetzt, entschied sich dann aber doch, ein Studium zu beginnen, so die Handball-Jugendleiterin Esther Bähr.

"Die SGL-Familie hat zusammen gestanden", lobte Bürgermeister Ralf Gänshirt die Vereinsmitglieder für die Bewältigung der durch die Pandemie verursachten kritischen Monate. Die Pandemie brachte auch Veränderungen mit sich. So liegt der Sportbetrieb in der Judo-Abteilung weiter brach, da ein Training bei dieser Kontaktsportart schwer möglich ist. Zudem sei man auf Trainersuche, wie Abteilungsleiterin Sabrina Gleißner berichtete. Aus privaten Gründen kandidierte sie nicht mehr. Die Stelle blieb bei den Wahlen unbesetzt. Ebenfalls kandidierten Melanie Hofmann und Jörg Büßecker nicht mehr als Abteilungsleiter Breitensport/Turnen beziehungsweise Handball. Diese Positionen konnten bei den Wahlen jedoch neu besetzt werden.