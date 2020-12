Von Annette Steininger

Hirschberg. Es ist ein Betrag, der den Hemsbacher Bürgermeister Jürgen Kirchner erst mal sprachlos zurückließ und den Hirschbergs Bürgermeister Ralf Gänshirt als "sensationell" bezeichnete. Insgesamt 15.000 Euro übergaben der Arbeitskreis (AK) Ehemalige Synagoge Leutershausen und die Gemeinde am Montagvormittag dem Förderverein Ehemalige Synagoge Hemsbach.

In nur vier Wochen kam dieses Geld zusammen, weil der AK um Spenden für den Erhalt des jüdischen Verbandsfriedhofs bat und die Gemeinde die so gesammelten 11.000 auf 15.000 Euro aufstockte. Es sei ein trauriger und freudiger Anlass, warum man sich hier nun zur Spendenübergabe am Meier-Heller-Platz bei der Alten Synagoge versammelt habe, sagte Gänshirt am Montag. Traurig, weil der jüdische Verbandsfriedhof durch umstürzende Bäume gefährdet sei. Und freudig, weil ein solcher Betrag in nur vier Wochen zusammengekommen ist. Daran könne man sehen, "dass das jüdische Erbe uns auch Verpflichtung ist". "Wir nehmen unsere Verantwortung gemeinsam wahr", betonte der Bürgermeister. Auf dem jüdischen Friedhof in Hemsbach sind 132 Menschen aus Leutershausen und 52 aus Großsachsen bestattet.

Hemsbachs Bürgermeister Jürgen Kirchner erläuterte noch einmal, warum das Geld so dringend benötigt wird. Bis zu 300 Bäume müssen abgeholzt werden, weil sie sonst bei einem Sturm umstürzen könnten. Der Friedhof ist nicht mehr verkehrssicher und derzeit für Besucher gesperrt. Die Arbeiten laufen bereits; einige der Bäume, die auf die Straße zu fallen drohten, sind schon gefällt. Eventuell müsse sogar ein Hubschrauber für das unwegsame, teils steile Gelände, eingesetzt werden, fürchtet Kirchner. Das könnte die Kosten, die mit 130.000 Euro kalkuliert werden, weiter in die Höhe treiben. Aber Kirchner freut sich, dass "der Sprengel" hier zusammenhalte und auch andere Kommunen schon ihre Unterstützung zugesagt haben. Er dankte seinem Hirschberger Amtskollegen und dem Arbeitskreis Ehemalige Synagoge Leutershausen für die Unterstützung. Der Vorsitzende des AK, Michael Penk, wiederum dankte Gänshirt, der sie mit offenen Armen empfangen hätte und sofort bereit war, die Aktion zu unterstützen.

Gut 100 Spenden seien eingegangen; eine davon seitens der Volksbank Kurpfalz und eine seitens der Grünen Liste Hirschberg. Der Rest waren private Spender. Darunter befanden sich auch acht Nachkommen von jüdischen Hirschbergern aus den USA und einem aus Israel, die insgesamt 2500 Euro spendeten.

An den 100 Spenden sehe man, dass der Friedhof im Ort eine Bedeutung hat, fand Penk. Es seien sogar mehr Spenden zusammengekommen als damals für das Mahnmal auf dem Meier-Heller-Platz.

Auch Albrecht Lohrbächer, Vorsitzender des Fördervereins Ehemalige Synagoge Hemsbach, ist den Hirschbergern für die Unterstützung dankbar. Er erinnerte an die Geschichte des Friedhofs, die mit den ersten Gräbern 1675/76 begann. Schon damals wurden Juden aus den Nachbarkommunen dort beigesetzt; die Stadt Hemsbach stellte nur das Land zur Verfügung. 1714 beteiligten sich elf Gemeinden entlang der Bergstraße laut Satzung an einem Friedhofsverband. Und Lohrbächer weiß schon einen Großteil besagter Kommunen auf seiner Seite, hatte aber auch gleich diesbezüglich das nächste Gespräch. Denn aktuell sind trotz einer wahrscheinlichen Unterstützung des Landes und der großen Spendenbereitschaft erst 40 Prozent der Kosten erreicht. Daher läuft die Spendenaktion auch weiter. Damit der Friedhof bald wieder zugänglich ist und ein Ort der Erinnerung bleiben kann.

Info: Spenden kann man auf das Konto des Arbeitskreises Ehemalige Synagoge Leutershausen; Volksbank Kurpfalz eG; IBAN: DE 85.6709.2300.0033 4347 66, überweisen.