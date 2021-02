Vor 60 Jahren gaben sich Inge und Manfred Kopp in Großsachsen das Ja-Wort, zunächst am 24. Februar standesamtlich und am Tag darauf kirchlich. Repro/Foto: Kreutzer

Vor 60 Jahren gaben sich Inge und Manfred Kopp in Großsachsen das Ja-Wort, zunächst am 24. Februar standesamtlich und am Tag darauf kirchlich. Repro/Foto: Kreutzer

Hirschberg-Großsachsen. (ans) Ein witziger Zufall: Manfred Kopp hat am 16.11.1937 Geburtstag, seine Frau Inge am 17.12.1938 – also bei jeder Zahl plus eins. "Ich habe lange gesucht, bis ich solch eine Frau gefunden habe", sagte der Ehrenvorsitzende der Freien Wähler schmunzelnd bereits beim Jubelgespräch zur Goldenen Hochzeit.

Und am Mittwoch feiert er mit seiner Inge nun schon Diamantene Hochzeit. Kennengelernt haben sie sich am Rosenmontag 1958 auf einer Faschingsparty in Mannheim. Dort forderte er sie zum Tanzen auf. "Und er konnte gut tanzen", schwärmt Inge Kopp, geb. Burkert, noch heute. Das Kompliment gibt ihr Mann gern zurück.

Vor allem, dass sie so viel lacht und sehr aufgeschlossen ist, gefiel ihm gleich. Prompt fuhr der Mannheimer sie schon am ersten Abend – ganz Gentleman – mit seinem Motorroller in ihre Heimat, also nach Großsachsen. Die Gegend gefiel Kopp sofort, allerdings hatte er Probleme wieder zurückzufinden. Schließlich war er zum ersten Mal in diesem Ort.

Die Orientierungsschwierigkeiten bereiteten beim Werben jedoch keine weiteren Probleme. Prompt besuchte Manfred Kopp eine Woche später seine Inge in Großsachsen. Festlich bewirtet habe sie ihn, erzählt er. "Sie hat mich mit Leberwurst gelockt" – Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Und dann funkte es auch. Der Mannheimer holte seine Freundin immer öfter von der Arbeit ab. Da staunten die Großsachsener nicht schlecht, als er mit Motorroller und Inge vorfuhr. Später war es dann eine BMW Isetta, mit der der Freie Wähler für Aufsehen sorgte.

Manfred Kopp lernte schnell, warum die Großsachsener auch "Vorhängelesgugger" genannt werden. Schließlich wurde genau beobachtet, wie er sich vor dem Haus noch mal seine Haare kämmte, bevor er Inge den Hof machte. Aber davon ließ er sich nicht abschrecken und heiratete am 24. Februar 1961 auf dem Standesamt in Großsachsen. Getraut wurden sie vom damaligen Bürgermeister Karl Mayer. Und einen Tag später folgte die Hochzeit in der evangelischen Kirche, wohin es von der Rosengartenstraße aus einem "Hochzeitszug" gab. Die Trauung nahm Pfarrer Hermann Stöhrer, der Vater des heutigen Ehrengemeinderats Martin Stöhrer, vor.

Und nun sind sie schon seit 60 Jahren verheiratet. Wie haben sie das geschafft? Man sollte den anderen nicht verändern wollen, ist sich das Jubelpaar einig, das sich bis heute gern foppt und miteinander lacht. "Wir haben immer Rücksicht aufeinander genommen und uns vertraut", erzählen die beiden. Ein wichtiges Thema, schließlich war Manfred Kopp häufig unterwegs. Als ausgebildeter Im- und Exporthandelskaufmann arbeitete er bei führenden Firmen des internationalen Holz- und Holzwerkstoffhandels sowie der Sperrholz- und Bauplattenproduktion. Als Verkaufsleiter, Prokurist und Geschäftsführer sowie Mitglied des europäischen Sperrholzverbands (FEIC) führten viele Geschäftsreisen in europäische Länder, nach Nord- und Südamerika, Afrika sowie Südostasien. Hinzu kamen seine vielen Ehrenämter. Unter anderem war er neun Jahre Zweiter Vorsitzender beim MGV Sängerbund und dort auch Regisseur der Theatergruppe.

Manfred Kopp organisierte jahrelang die Gänse-Kerwe mit. Er war Leiter der Handballabteilung beim TVG und Mitbegründer der Damen-Handballabteilung sowie der Tennis-Abteilung. Er engagierte sich als Gründungsmitglied des Kulturfördervereins und Vorstandsmitglied bei der AWO. Außerdem hatte er elf Jahre lang den Vorsitz bei den Freien Wählern inne und saß für diese von 2002 bis 2011 im Gemeinderat. Ab diesem Zeitpunkt ist Kopp unter die Maler gegangen – sein Haus schmücken inzwischen über 200 Eigenwerke, größtenteils in Öl. Er hat es sich auch nicht nehmen lassen, eigens für den heutigen Ehrentag ein Bild zu malen mit dem Titel "Unser gemeinsamer Weg".

Das dürfte Inge Kopp freuen, die stets hinter ihrem Mann und seinen Aktivitäten stand. Sie arbeitete unter anderem als Betreuerin im evangelischen Kindergarten Großsachsen. Außerdem war sie als Näherin mit Fachrichtung Gardinendekoration in Mannheim und Ludwigshafen tätig. Ab der Hochzeit war sie dann ausschließlich Hausfrau und Mutter von drei Kindern.

Heute freut sich das Jubelpaar, dass es sage und schreibe neun Enkelkinder hat. Und das erste Urenkelchen ist schon unterwegs. Dass sie die Enkel aufgrund der Corona-Situation momentan nicht sehen können, bedauern sie. Aber ansonsten sind die Kopps positiv und optimistisch. "Wir fühlen uns nicht eingesperrt und stehen hinter den Maßnahmen der Regierung", sagt Manfred Kopp auch mit Blick auf den Garten. Den Jubeltag werden sie zu zweit begehen und mit einem Gläschen Sekt anstoßen. Die RNZ gratuliert!