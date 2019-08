Hirschberg. (wabra) Am Freitagabend ist in Hirschberg schon wieder die Straßenbeleuchtung ausgefallen - das letzte Mal war dies vor drei Monaten der Fall. Betroffen war der gesamte Bereich unterhalb der Bundesstraße 3. Für Bürger, die am Bahnhof in Leutershausen ausgestiegen waren und ihre Wohnstätte über die Heddesheimer Straße zu Fuß ansteuerten, war der Weg schon ein kleines Abenteuer, da man in der Dunkelheit kaum etwas erkennen konnte. Manch einer wurde gesichtet, wie er sich mit der Taschenlampe seines Handys den Weg erhellte.

Viele Bewohner konnten es kaum glauben, dass es schon wieder einen Stromausfall in Hirschberg gegeben hat. "Schuld" waren aber nicht die Stadtwerke Viernheim, die den Strom für Privat-Haushalte liefern. Für die Energieversorgung der Hirschberger Straßenbeleuchtung ist die EnBW zuständig.

Die Ursache für den erneuten Stromausfall konnte zunächst nicht in Erfahrung gebracht werden. Anscheinend meinte es der Netzbetreiber mit den Hirschbergern dann am folgenden Tag besonders gut, denn die Straßenbeleuchtung erlosch erst gegen 9 Uhr - da war es allerdings schon rund zwei Stunden hell.