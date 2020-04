Innerörtliche Ruftaxi-Haltestellen gibt es schon längst in Hirschberg, wie hier am OEG-Bahnhof in Leutershausen. Dieser Haltepunkt ist übrigens der mit Abstand am meisten frequentierte. Foto: Kreutzer

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Wo in den Ortschaften kein Bus oder gar eine Straßenbahn mehr fährt, ergänzen Ruftaxis das Angebot des Öffentlichen Nahverkehrs. In Hirschberg soll dieses Angebot nun ausgebaut werden. Das beschlossen die Gemeinderäte an diesem Dienstag einstimmig, allerdings nicht wie sonst üblich in einer Gemeinderatssitzung, sondern per Umlaufbeschluss.

In Abstimmung mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und dem Heddesheimer Taxiunternehmen Zarrogui sollen noch in diesem Jahr fünf weitere Haltepunkte hinzukommen. In Leutershausen ist vorgesehen, eine Haltestelle "Im Schwanenstein" sowie im Bereich Mozart-/Fenchelstraße einzurichten. In Großsachsen sollen der Sterzwinkel und das Gewerbegebiet Speck an das Liniennetz des Ruftaxis angebunden werden, und in Weinheim soll in der Junkersstraße eine Haltestelle entstehen.

Die Einführung neuer Haltestellen bedingt einen neuen Linienverlauf. So wird für die Haltestelle "Im Schwanenstein" die Linie vom Gewerbepark über die Galgenstraße zum "Schwanenstein" und zurück zum Sportzentrum/Heddesheimer Straße verlaufen. Die Linienführung für die Haltestelle "Im Sterzwinkel/Brüder-Grimm-Straße" soll vom Großsachsener Friedhof über den Haagackerweg in den Sterzwinkel und weiter zum Marktplatz Großsachsen erfolgen. Die Haltestellen "Carl-Benz-Straße" und "Weinheim, Junkersstraße" sollen vom Marktplatz Großsachsen aus über die B 3, die Muckensturmer Straße und die Berliner Straße in Weinheim angefahren werden.

Durch die Anbindung der Außenbezirke kommen höhere Kosten auf die Gemeinde zu. Mit 20 Hin- und Rückfahrten monatlich zu den Haltepunkten "Im Schwanenstein" und "Carl-Benz-Straße" rechnet die Verwaltung. Damit entstünden Mehrkosten von voraussichtlich 9500 Euro jährlich. Die Fahrgäste müssen für Fahrten an diese beiden Haltepunkten drei Euro zahlen. Innerörtlich kostet die einfache Ruftaxi-Fahrt weiterhin zwei Euro.

Die Kosten für das Ruftaxi werden auch in Zukunft die Räte beschäftigen, denn das Taxiunternehmen Zarrogui, das Anfang 2017 das Ruftaxi in Hirschberg übernahm, hat angekündigt, dass das Ruftaxi zu den aktuellen Konditionen nicht mehr wirtschaftlich weiterzubetreiben ist. Denn als Semi Zarrougui das Ruftaxi übernahm, ging man von einer höheren Anzahl an Fahrten aus, als derzeit tatsächlich stattfinden. So reduzierten sich die innerörtlichen Fahrten, aber auch die zwischen Hirschberg und Heddesheim um rund 40 Prozent. Zarrougui habe der Gemeinde zugesichert, den Taxibetrieb noch bis Jahresende zu den bisherigen Konditionen fortzuführen. Für das kommende Jahr sollen diese jedoch neu ausgehandelt werden.

Von den bereits existierenden Haltestellen werden besonders häufig die Haltepunkte "Leutershausen Bahnhof" und "Großsachsen Marktplatz" angefahren, wie eine Analyse aus dem November 2017 zeigt. Damals hielt das Ruftaxi 159 mal am Bahnhof in Leutershausen und 104 Mal am Marktplatz in Großsachsen. Dazu wurden 88 Fahrten zur Markthalle in Leutershausen und 75 zum Sportzentrum Leutershausen registriert.

"Die zukünftige Verfügbarkeit des Ruftaxis verbessert sich und kommt den potenziellen Nutzern zugute", begrüßte Ferdinand Graf von Wiser (CDU) die Schaffung neuer Haltestellen. Eva-Marie Pfefferle (SPD) hob die Bedeutung der Anbindung der Außenbereiche hervor und wies darauf hin, dass diese möglichst rasch an das bestehende Ruftaxinetz angebunden werden sollten. Oliver Reisig (FDP) hoffte, dass mit den neuen Haltestellen "die letzten Lücken" im Ruftaxinetz geschlossen werden konnten. "Nun haben alle Hirschberger die Möglichkeit, den ÖPNV vor der Haustür zu nutzen", befürwortete ebenso Alexander May (Freie Wähler) die Schaffung zusätzlicher Haltestellen, was auf einen entsprechenden Antrag seiner Fraktion zurück ginge.

"Das Ruftaxi ermöglicht Menschen, besonders jenen, die in ihrer eigenen Mobilität eingeschränkt sind, eine gute, verlässliche und günstige Alternative zum normalen Taxi außerhalb der Buslinien und der OEG", hob Monika Maul-Vogt (Grüne Liste) die Bedeutung dieses Verkehrsmittels hervor.