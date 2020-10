Keine Reise nach Nepal in diesem Jahr: Richard May steht mit seinen Freunden aber via Internet in Kontakt. Foto: Hildebrand

Von Werner Hildebrand

Hirschberg/Nepal. Seit rund 40 Jahren besteigt der Leutershausener Richard May die Berge in ganz Europa und darüber hinaus auch in Nepal. Der Vorsitzende des Laufsportvereins (LSP) hat sich aber auch einen Namen gemacht durch seine Hilfsaktionen für die Einwohner des von einem starken Erdbeben vor fünf Jahren heimgesuchten Nepals und hier besonders in der Everest-Solo-Khumbu-Region.

Eigentlich würde er auch aktuell in Nepal weilen, um dort im Bergdorf Bung nach seinen Projekten zu schauen und finanzielle Hilfe zu leisten. Doch Corona machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Stattdessen steht Richard May nun übers Internet ständig mit seinen Freunden in Kontakt und bekommt immerhin so mit, was dort passiert.

"Die Nepalesen sind alle so gut wie arbeitslos, weil keine Touristen mehr in das Land kommen, die sonst gerne wegen der Himalaya-Berge eine Trekkingtour unternehmen", schildert May besorgt. Doch das sei jetzt alles weggebrochen, die Männer lebten nun ausschließlich vom Gemüse, den Kräutern, Kartoffeln und dem Reis, die sie alle selbst anbauen. Dazu halten sich die Familien Ziegen, die Milch geben, oder einige Hühner.

Fast alle sind Analphabeten, erst die junge Generation kann in die zwei Schulen gehen, die May gebaut hat, der zudem noch die zwei Lehrer bezahlt. "Wenn ich in Bung bin, bekommt jeder Lehrer rund 800 Euro, das reicht als Lehrergehalt, um ein Jahr über die Runden zu kommen", sagt May. Die medizinische Versorgung ist nicht gut, auch in Nicht-Corona-Zeiten. Alle Hilfsgüter für eine notwendige Behandlung müssen auf abenteuerliche Reise durch die Bergwelt in Fußmärschen an den richtigen Ort gebracht werden, damit die arme Bevölkerung wenigstens etwas medizinische Hilfe bekommt.

May hat auch hierfür schon viele Geld- und Sachspenden in seiner Heimat gesammelt und ist von der Hilfsbereitschaft der Menschen, von Geschäftsleuten, Vereinen und Organisationen sowie Unternehmen einfach überwältigt. Vor Ort, in Bung, unterstützen ihn seine Freunde Hira Sing Rai und Kumae Rai.

Unvergessen ist für May das Schicksal des Mädchens Känchau, das jetzt ungefähr 14 Jahre alt sein dürfte und ihm sehr ans Herz gewachsen war. Aber er habe leider kein Lebenszeichen mehr von "seiner Freundin" bekommen, der Kontakt sei plötzlich abgerissen.

Der Leutershausener beteiligte sich am Aufbau einer Schule im Dorf Bung in der Everest-Solo-Khumbu-Region, der "Hirschberg School", und eines Kinderkrankenhauses in Kathmandu zusammen mit Indira Ranamagar. Sie ist die Leiterin der "Prisoners Assistanance Nepal" und hilft Kindern von straffälligen Eltern und betreut vier Kinderhäuser in Kathmandu sowie auf dem Land und organisiert die Verteilung an Spenden.

Die Häuser in den Dörfern sind alle nicht erdbebensicher gebaut, sondern aus Bambusrohr mit einem einfachen Dach aus Bambuszweigen. Ganze Häuserreihen wurden damals beim Erdbeben dem Erdboden gleich gemacht. Staatliche Hilfe gab es keine, und so baute May in Bung Schulräume "Stein auf Stein". Dann spendierte er noch ein Dach aus Wellblech.

Ein wichtiger Schritt für die Menschen in dem kleinen Bergdorf, die aber immer noch jede Hilfe gebrauchen können und dafür unendlich dankbar sind. Auch in Kathmandu ist fortlaufend Unterstützung von Nöten. "Gastfreundschaft und Liebenswürdigkeit prägen die Menschen dort", ist May nicht nur von den Bergen, sondern auch von den Einwohnern angetan. Über weitere Hilfe, die direkt in Nepal ankommen soll, würde sich der Leutershausener freuen.

Zum Schluss des Treffens mit der RNZ faltet Richard May beide Hände und sagt "Namaste" – er verbeugt sich symbolisch vor allen Helfern und möchte damit "Dankeschön" sagen.

Info: Wer spenden möchte: Volksbank Kurpfalz, Konto: Richard May, IBAN: DE 32670923000033136960; BIC: GENODE 61 WNM. Auskunft bei Richard May, Telefon 06201/54470.