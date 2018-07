Hirschberg. (ze) Vor fast genau einem Jahr beschloss der Ausschuss für Technik und Umwelt die Neugestaltung der Unterführung beim RNV-Haltepunkt in Leutershausen. Entsprechend der damals präsentierten Pläne ist vorgesehen, den bisher schräg angeordneten Zebrastreifen zur Überquerung der Beethovenstraße nach Süden zu verlegen und die Einfahrt zur Unterführung für Radfahrer entsprechend anzuordnen.

Mit diesem kleinen Umweg zur Einfahrt will man erreichen, dass Radfahrer sich an die Verkehrsregeln halten und nicht mehr so schnell direkt von der Bahnhofstraße in die Unterführung fahren. Außerdem soll es mehr Radstellplätze geben und die Grünanlagen sollen neu gestaltet werden.

Auch an die Errichtung einer E-Bike-Ladestation war vor einem Jahr gedacht worden. Nachdem man in der Verwaltung Informationen zum Nutzungsverhalten an anderen Ladestationen in der Region bekommen hatte, tendiere man nun aber dazu, am RNV-Haltepunkt eine Leihfahrradstation nach dem Vorbild Heidelbergs oder Mannheims zu errichten, wie Bürgermeister Manuel Just bei der Gemeinderatssitzung an diesem Dienstag erläuterte.

Ungeachtet dessen sollen aber sowohl die technischen Voraussetzungen für eine E-Bike-Ladestation als auch für eine Leihfahrradstation in den Ausschreibungen Berücksichtigung finden. Welche der beiden Möglichkeiten schließlich zum Zuge kommt, will man nach dem Ergebnis im Herbst entscheiden. Insgesamt stehen für die Umgestaltung im Bereich der Unterführung 120.000 Euro im Haushalt dieses Jahres zur Verfügung.

Im Zuge dessen wird der Briefkasten an der Kreuzung Beethoven-/Bahnhofstraße versetzt, ebenso die dortige Telefonzelle. Ob diese jedoch wieder an anderer Stelle errichtet wird, bezweifelte Just auf Anfrage von Jörg Mayer (Freie Wähler): Die Telefonzelle werde kaum noch genutzt.

Besonders erfreut zeigte sich Eva-Marie Pfefferle (SPD), die als Radfahrerin die Unterführung häufig benutzt, über den Wegfall des Treppenaufgangs am Ausgang zur Heddesheimer Straße hin. Sie habe immer befürchtet, dass sich dort jemand verstecken könnte, um Passanten zu überfallen. Jörg Boulanger regte zudem an, den Bereich an der ehemaligen Zufahrt zur Unterführung von der Beethovenstraße barrierefrei zu gestalten.

"Leihfahrradstation, von mir aus", reagierte etwas launig dagegen Karl-Heinz Treiber (GLH) über das Hin und Her um eine E-Bike-Ladestation. Tobias Rell (FDP) signalisierte ebenfalls die Zustimmung seiner Fraktion, woraufhin der Gemeinderat einstimmig die geänderte Planung beschloss und die Verwaltung mit der Ausschreibung der Arbeiten und zu deren Vergabe an den wirtschaftlichsten Bieter beauftragte.