Von Annette Steininger

Hirschberg. Einig war sich der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) am Dienstag zusammen mit Bürgermeister Ralf Gänshirt darin, dass ein Angebot für die Jugend ab elf Jahren in der Gemeinde wünschenswert wäre. Und die Mehrheit sah in einer Pumtrack-Anlage südlich des Inlinehockey-Feldes im Sportzentrum dabei eine sinnvolle Möglichkeit. Dann aber hörte die Einigkeit schon auf.

Der ATU empfahl bei zwei Enthaltungen von Monika Maul-Vogt (GLH) und Thomas Scholz (SPD) dem Gemeinderat, den Baubeschluss zu fassen. Beide enthielten sich auch dabei, dass die Verwaltung den Auftrag für die Planungsleistungen an ein geeignetes Büro vergeben soll. Mehrheitlich war der ATU dafür, dass bei voraussichtlichen Gesamtkosten von rund 150.000 Euro mindestens 20.500 Euro an Spenden akquiriert werden sollen. Oliver Reisig (FDP) stimmte hier dagegen, Maul-Vogt und Scholz enthielten sich abermals. Ihr Ansinnen, dass mindestens 75.000 Euro an Spenden eingeworben werden sollten, lehnte der ATU ebenso ab wie den Antrag von Reisig, doch 39.000 Euro an Spenden einzuwerben. Keiner der drei Antragsteller stellte die Sinnhaftigkeit eines weiteren Angebots in Frage, aber Scholz störte sich an gleich mehreren Dingen. So hätte der Gemeinderat doch erst vor zweieinhalb Monaten den Haushaltsplan 2022 beschlossen, in dem noch von 220.000 Euro an Kosten und einer zu erzielenden Spendensumme von 110.000 Euro ausgegangen worden sei. "Und jetzt sind es nur noch zehn Prozent." Das mache jetzt den Eindruck von Willkür. "Da bleibt die Verlässlichkeit für den Bürger doch ein Stück weit auf der Strecke." Er monierte auch, dass man noch nicht einmal versucht habe, zunächst 50 Prozent an Spenden zu akquirieren.

Gänshirt erwiderte, dass man ja schlecht Spenden sammeln könne, ohne vorher einen Beschluss des Gemeinderats zu haben. Außerdem hätten sich die Rahmenbedingungen verändert. Aus seiner wie aus den nachfolgenden Beiträgen der anderen ATU-Mitglieder klang heraus, dass man offenbar auf eine größere Spenden- beziehungsweise Fördersumme gehofft hatte, dies aber wohl nicht klappt. Schützenhilfe bekam er auch von Thomas Götz (CDU), der darauf hinwies, dass ein Haushalt ja nichts Statisches, sondern etwas Dynamisches sei. Reisig fand angesichts der vielen Pflichtaufgaben aber auch die angestrebte Spendensumme zu gering und schlug eine Akquise von 30 Prozent der Baukosten vor.

Scholz fragte sich noch, warum Hirschberg nicht ein anderes Angebot schafft, nachdem in Schriesheim in einer Entfernung von nur drei Kilometern Luftlinie zwei Pumptrack-Parcours entstehen und es in Ladenburg auch schon einen gibt. Für Gänshirt kein stichhaltiges Argument, denn so gebe man ja "dem Tourismus unserer Kinder" Vorschub.

Auch störte sich Scholz daran, dass hier eher ein Angebot für Jungs entsteht und solche Anlagen von Mädchen weniger stark genutzt würden. Hier verwies Gänshirt auch auf die Verwaltungsvorlage, in der es heißt, dass dies bei weiteren Angeboten berücksichtigt werden soll. Karlheinz Treiber (GLH), der sich für die Schaffung der Anlage aussprach, wusste aus seiner Erfahrung als Lehrer, dass es eine Frage des Alters und des "Clans" sei. Katharina Goss-Mau (FW) konnte von ihren Kindern, ein Junge (12) und ein Mädchen (9) berichten, dass sich beide für die Pumptrack-Anlage in Ladenburg begeistern würden. Und sie erinnerte daran, dass unter den sechs Initiatoren der Unterschriftenliste für die Anlage auch ein Mädchen war.

Maul-Vogt wollte dann das Projekt an sich nicht in Frage stellen, sondern übte Kritik am Prozedere. Sie störte sich unter anderem daran, dass das restliche Geld durch die dann reduzierte Spendensumme mit dem ins nächste Jahr verschobene Mehrzweckspielfeld kompensiert werden soll. "Was sagen wir denn den Initiatoren, wenn sie das Feld doch auch in diesem Jahr haben wollen?" Gänshirt stellte klar, dass dies mit ihnen abgesprochen worden sei, hierfür noch ein pädagogisches Konzept und ein Förderantrag vorbereitet würden.

Werner Volk (FW) ärgerte sich über die kritischen Beiträge, bezeichnete sie gar als "Frechheit". Er und Fraktionskollege Bernd Kopp fanden, dass man Jugendliche, die sich einbringen, in ihrem Anliegen unterstützen sollte. Wie die Freien Wähler begrüßte auch die CDU das schnelle Handeln der Verwaltung. Ferdinand Graf von Wiser fand die Investition "überschaubar". Auf seine Nachfrage wegen der Parksituation erläuterte Gänshirt, dass die drei im Plan eingezeichneten Parkplätze lediglich Merkposten seien. Geparkt werden solle an der Galgenstraße.