Hirschberg. (ze) Anfang November hatten Vertreter der Grünen Liste Hirschberg (GLH) und des Regionalverbands des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) mit Bürgermeister Ralf Gänshirt über Problemstellen für Fußgänger und Radfahrer in Hirschberg diskutiert.

Gänshirt hatte dabei zugesagt, entsprechende Vorschläge zu Verbesserung der Situationen bei der nächsten Verkehrstagefahrt des Rhein-Neckar-Kreises einzubringen. Christian Würz (CDU) wollte in diesem Zusammenhang bei der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt am Dienstag wissen, wer ein Antragsrecht für die Verkehrsfahrt habe. Gänshirt stellte hierzu klar, dass GLH und VCD eine Liste von kritischen Punkten für Fußgänger und Radfahrer übergeben hätten, die auf eine Aktion beim „Autofreien Tag“ in Hirschberg an der Markthalle zurückgeht. Man habe die einzelnen Punkte besprochen, doch sei die Gemeinde oftmals gar nicht zuständig, sondern die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises. Bauamtsleiter Rolf Pflästerer erläuterte, dass die Gemeinde diese genannten Problemstellen an das Straßenverkehrsamt weiterleite.

Wenn aus der Region genügend problematische Stellen gemeldet worden seien, werde eine sogenannte Kreisverkehrsschau angesetzt. Diese fände in der Regel einmal im Frühjahr und einmal im Herbst statt.