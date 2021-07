Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Es ist ein altes Zigarrenkistchen, wie man es als früher geläufigen Aufbewahrungsort für Briefchen und Geheimnisse aller Art kannte, das der Pressewart des Odenwaldklubs (OWK) Großsachsen, Walter Helfert, vor der RNZ öffnet. So unscheinbar und doch so voller Schätze, vor allem für die Geschichte des OWK. Der Ort, an dem die RNZ mit dem Pressewart und seiner Frau, Schriftführerin Karin Helfert, einen Blick auf alte Postkarten und Mitgliedskarten werfen darf, ist der lauschige Balkon des Ehepaares in Weinheim.

Eine der von Walter Helfert gefundenen Karten, adressiert an „Ernst zur Krone“. Foto: Dorn

Wie die zwei Vorstandsmitglieder, obwohl in der Zweiburgenstadt lebend, beim OWK Großsachsen gelandet sind? Sie lasen einst, dass der Odenwaldklub einen Ausflug ins Weserbergland macht, wo sie schon immer hin wollten. Prompt meldeten sie sich an. "Und dann hat’s uns so gut gefallen, dass wir 2010 gleich Mitglieder geworden sind", erzählt Walter Helfert und lacht. Seit fünf Jahren sind beide nun Vorstandsmitglieder.

Karten an "Ernst zur Krone"

Walter Helfert beschäftigt sich gern mit Geschichtlichem. Und da gleich zwei Jubiläen in diesem Jahr anstanden, wollte er noch tiefer in die Historie des Odenwaldklubs eintauchen. So beging der OWK kürzlich das 100-jährige Bestehen seines Ehrenmals in Großsachsen. Außerdem gibt es den Odenwaldklub hier nun schon seit 110 Jahren. Für seine Recherchen kontaktierte Helfert unter anderem den Ehrenvorsitzenden Erwin Naß, der ihm gleich "einen Wäschekorb voller Unterlagen" übergab. Und natürlich die aktuelle Vorsitzende Felicitas Gärtig, die im Besitz eines Kistchens ist. "Das wurde immer von Vorsitzendem zu Vorsitzendem weitergegeben", erzählt der Pressewart.

Und so kam es, dass Helfert ein wahres "Schatzkistchen" in den Händen hielt. Darin befinden sich nämlich Ansichtskarten aus den Jahren 1913 bis 1940, die Zeugnis geben von den Anfängen des Odenwaldklubs, aber auch von der Zeit des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Stunden über Stunden lasen und lesen sich Helferts immer noch durch die Post. Dabei ist es von Vorteil, wenn man die Sütterlinschrift entziffern kann.

Die allererste Satzung. Foto: Dorn

Auffällig viele "Feldpost" befindet sich unter den Karten, zahlreiche wurden in Frankreich abgeschickt, eine auch in Belgien. Ein Soldat hat sich mit einer Bleistiftzeichnung 1914 im Graben selbst gezeichnet, ein anderer hat ein Foto von einem frischen Grab mit Soldaltenhelmen geschickt. Sie sind alle entweder an den Odenwaldklub Großsachsen adressiert oder an den "Gemeinnützigen Verein", der sich einst um die Orts- und Brauchtumspflege kümmerte, sich aber in den 1920er Jahren auflöste.

Beide Vereine hatten nicht direkt etwas miteinander zu tun, wenn sie auch 1921 ein gemeinsames Ehrenmal an der Kunz’schen Mühle einweihten, um das sich der OWK kümmert. Aber sie hatten doch eine Gemeinsamkeit: den Vorsitzenden Friedrich Ernst, den "Krone"-Wirt von Großsachsen. Und so sind die Karten mitunter auch einfach an "Ernst zur Krone" adressiert. Es gibt keine Straßennamen bei den Adressen. Lediglich ein "Großsachsen", ergänzt mitunter mit "Baden" oder "bei Mannheim". Ein Wunder, dass die Karten ankamen. Immer wieder drücken die Soldaten dem "Gemeinnützigen Verein" oder dem OWK gegenüber ihren Dank für die "Liebesgaben" aus. Keiner beschwert sich, keiner beschreibt die Grauen des Kriegs. Helfert geht davon aus, dass genau kontrolliert wurde, was die Soldaten in die Heimat schrieben.

Einer bedankte sich 1915 beim Odenwaldklub für das "schöne Paketchen mit duftendem Inhalt". Es sei "ein Hochgenuss für den Gaumen" gewesen. Offenbar hatte die Ortsgruppe auch Essbares an ihre Mitglieder im Krieg verschickt. Viele von ihnen sind gefallen, einige Namen der Absender hat Helfert auch auf dem Ehrenmal wiederentdeckt.

Die OWK-Mitgliedskarte des ersten Vorsitzenden des 1911 gegründeten OWK Großsachsen, Friedrich Ernst. Foto: Dorn

Doch nicht nur Karten, die an den Krieg erinnern, befinden sich im "Schatzkistchen", auch die Mitgliedskarte des ersten Vorsitzenden des Odenwaldklubs Großsachsen, Friedrich Ernst. Oder die allererste Satzung der 1911 gegründeten Ortsgruppe Großsachsen, die aus der Gruppe Mannheim-Ludwigshafen hervorging. "Da habe ich festgestellt", dass sie sich gar nicht so sehr von unseren heutigen unterscheidet", sagt Walter Helfert lachend. Bis vielleicht auf den Mitgliedsbeitrag, der damals doch ein bisschen niedriger war als heute: So steht beispielsweise auf der Mitgliedskarte von Friedrich Ernst geschrieben: "Beitrag an den Gesamtverein: eine Mark; Beitrag an die Ortsgruppe: zwei Mark". Aus dem "Schatzkistchen" geht auch hervor, dass der Odenwaldklub schon damals ein beliebter Wanderverein war und die Menschen nach Großsachsen strömten, um von dort aus loszuwandern.

Pressewart Walter Helfert hat zu den Karten und den anderen Relikten jedenfalls viel recherchiert und zusammengetragen, auch mit Hilfe von Ortschronist Rainer Gutjahr, weshalb die RNZ nach und nach und in loser Reihenfolge Artikel von ihm zu den einzelnen Fundstücken veröffentlichen wird.