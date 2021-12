Hirschberg. (ans) Es ist das Gesprächsthema im Ort: Vier Autos im Leutershausener Ortskern brennen in einer Nacht Ende März zum Teil vollständig aus. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 75.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg ist mit 22 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Sie ist schnell am Einsatzort im Bereich der Raiffeisenstraße/Hauptstraße, kann aber nicht mehr verhindern, dass drei der Fahrzeuge total ausbrennen. Das vierte Auto wird durch die starke Hitzeentwicklung stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Brandstiftung handelt, die Bürger sind entsetzt. Brandexperten des Kriminalkommissariats Mannheim übernehmen die weiteren Ermittlungen.

Mitte November steht erneut ein Auto in Flammen, diesmal auf dem Parkplatz gegenüber vom Rathaus in der Großsachseener Straße. Ein Zeuge informiert die Polizei. Als die Beamten und die Hirschberger Feuerwehr eintreffen, steht der Mercedes schon in Vollbrand. Zwar kann die Wehr das Feuer löschen, das stark beeinträchtigte Auto muss aber danach abgeschleppt werden. Zur Brandursache ist laut Polizei nichts bekannt, sie ermittelte in alle Richtungen. Auch ein Zusammenhang zwischen den brennenden Autos im März und dann im November wird geprüft.