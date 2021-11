Von Marco Partner

Hirschberg. In Pandemiezeiten lässt sich der europäische Gedanken oft nur schwer ausleben. Internationale Schüleraustausche sind auf digitale Treffen begrenzt, und auch der Hirschberger Partnerschaftsverein konnte sein 15. Jubiläum erst mit einem Jahr Verzögerung feiern – ohne Gäste aus Brignais oder anderen Partnerstädten. Dafür mit bezaubernder Musik, einem deutsch-französischen Essen und hoffnungsvollem Blick auf das Jahr 2022, in dem unter anderem eine Fête du Jumelage zelebriert werden soll.

Im Gemeindehaus der Evangelischen Kirche steht am Samstagabend ein festliches Bankett bereit. An langen Tischreihen machen es sich die rund 90 Teilnehmer gemütlich, plaudern mit den Tischnachbarn, genießen einen Rotwein von den Berghängen des Lyonnais und schätzen das gesellige Beisammensein unter 3 G-Regeln. Ein hölzerner Wegweiser demonstriert die Verbindung zu den Partnerstädten Brignais, Schweighouse im Elsass und Niederaus in Sachsen. Eine große französische und eine deutsche Fahne sind aufgereiht, und dazwischen: gelbe Sterne auf blauem Grund, die Flagge von Europa.

"Der Zweck unseres Vereins ist die Förderung der partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Kommunen, um über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus persönliche Kontakte zu pflegen und den Gedanken Europas zu stützen", verdeutlicht die Vereinsvorsitzende Danielle Fouache in ihrer Ansprache. Im Januar 2005 gegründet, zählte der Partnerschaftsverein zunächst 41 engagierte Bürger, 16 Jahre später sind es 172. Ein Mann der ersten Stunde: Peter Johe, den die Vorsitzende neben Bürgermeister Ralf Gänshirt persönlich begrüßt.

Aber sie trägt auch einen Wunsch im Herzen: die internationalen Kontakte und Freundschaften zu pflegen und weiterzuentwickeln. "Die letzten zwei Jahre war es nicht einfach, diese Aufgabe zu erfüllen. Aber wir haben uns bemüht, lebendige Kontakte herzustellen", betont Fouache. Gerade in diesen Zeiten sei Zusammenhalt wichtiger denn je. "Ein Wir-Gefühl stärkt uns und gibt uns Kraft, dafür ist auch der persönliche Austausch wichtig und kann durch keine PC-Konferenz ersetzt werden." Ein starkes soziales Band außerhalb der Familie könne Nahrung für Körper und Geist sein. "Der einzige Ort, wo die Kommunikation fortdauert, ist das Bistro", sagt man in Frankreich.

Aber auch das an diesem Abend als "Vereinsbistro" dienende Gemeindehaus kann ein solcher Ort des Dialogs sein. Nach einer festlichen Wurst-Käse-Platte wird unterhaltsame Musik aufgetischt. Der Hirschberger Thomas Thünker und Christian Wirth aus Weinheim stehen beim Odenwälder Shanty Chor direkt nebeneinander. Nun haben sie extra für den Partnerschaftsabend ein Programm auf die Beine gestellt. Wirth gleitet mit den Fingern rhythmisch über die Gitarre, während der Großsachsener Thünker ein Lied zum Besten gibt, mit dem er bereits vor 20 Jahren mit seinem Vater bei der Fastnacht des MGV-Sängerbunds für Furore sorgte: die Telefonpolka von Georg Kreisler. "Vrazdil, Vrana, Vimmedall, Vrbizki, Vrbezki, Vranek", zählt der Sänger problemlos die schwierigsten Zungenbrecher im Nachnamenregister des Buchstaben V auf, und setzt als Sahnestück noch eine "Sasemer" Strophe mit der "Toten Hose in der Rose" und bekannten Namen von Dörsam bis Oeldorf obendrauf.

Fernweh kommt mit Rio Reisers "Übers Meer" über das Publikum, das von der ozeanischen Seemannskraft des Shanty-Chor-Duos gepackt wird. Melancholisch wird es bei "Kleine Stadt" und mit "Verdammt lang her" wird "der" BAP-Song ins Hochdeutsche übersetzt. Nicht mehr so "verdammt lang" dauern soll es mit dem Aufleben der Partnerschaftsverbindungen: Am 6. Juni steht eine Reise ins sächsische Niederau an, Anlass ist ein Auftritt der Big Band des Rhein-Neckar-Kreises.

Serge Bérard, Brignais‘ neuer Bürgermeister und selbst begeisterter Musiker, habe zudem angeboten, im Sommer für eine Woche nach Hirschberg zu kommen, zu proben und ein Konzert zu geben. 35 Jahre Jumelage, also Städtepartnerschaft mit Brignais, wird dann im Oktober 2022 groß gefeiert. "Wir hoffen, dass sich viele bereit erklären, Gäste aus Frankreich bei sich aufzunehmen. Die Veranstaltungen können nur stattfinden, wenn ihr alle mitmacht", betont Fouache, und freut sich schon auf die Gastgeberrolle im kommenden Herbst.