Der Förderkreis des Olympia-Kinos in Leutershausen will die Arbeit auf mehr Schultern verteilen. Foto: Kreutzer

Hirschberg-Leutershausen. (ans) Seit 1952 gibt es das Olympia-Kino in Hirschberg-Leutershausen, seit fast 25 Jahren den Förderkreis Olympia-Kino, seit 15 Jahren wird es von diesem Verein ehrenamtlich geführt. Das Kino hat sich in dieser Zeit zu einer wichtigen Kultureinrichtung in der gesamten Region entwickelt, der Förderkreis zählt inzwischen mehr als 600 Mitglieder.

"Nun ist aber die Zeit gekommen, die Zukunft des Kinos anzugehen, damit es noch möglichst lange so erfolgreich fortbestehen kann", heißt es in einer Pressemitteilung des Förderkreises. Dazu wurde eine Steuerungsgruppe ins Leben gerufen, die ein Konzept erarbeitet hat, wie die Aufgaben rund um das Kino zukünftig organisiert und aufgeteilt werden können.

Das Herzstück der neuen Kinostruktur soll die Bildung von Arbeitsgruppen sein, die Kinofreundinnen und-freunden die Möglichkeit zur aktiven Mitarbeit und Mitgestaltung bieten, zum Beispiel bei der Auswahl und Gestaltung des Film- und Kleinkunstprogramms, der Organisation der Kassendienste, der Durchführung von Veranstaltungen und bei der Öffentlichkeitsarbeit für das Kino. "Daneben wird es, wie bisher, den Vorstand geben, aber die Arbeit wird sich auf mehr Schultern verteilen", heißt es in der Pressemitteilung.

Der Förderkreis will alle ansprechen, die Lust und Zeit haben, im Kinobetrieb mitzumachen, die vielleicht bereits Erfahrung damit haben oder einfach Neugier mitbringen und sich einarbeiten wollen.

Wer Interesse hat und mehr über die Möglichkeiten der Mitarbeit und Mitgestaltung erfahren möchte, ist eingeladen zu einem Informationsabend am Dienstag, 3. Mai, um 19.30 Uhr, in der ehemaligen Schillerschule, Hölderlinstraße 6 – fast direkt neben dem Kino. Wer nicht kommen kann, aber Interesse hat, wird gebeten, sich unter foerderkreis@olympia-leutershausen.de oder Telefon 06201/53600 zu melden. Die Presse ist zu dem Termin explizit nicht eingeladen, der Förderkreis will die Ergebnisse danach weitergeben.