Hirschberg. (krs) FW-Gemeinderat Christoph Kiefer wollte in der Sitzung des Gremiums am Dienstag wissen, wie es mit Tests für die Grundschüler in Hirschberg aussieht. Die Anfrage stellte er im Rahmen der Diskussion darüber, dass die Gemeinde den Eltern die Betreuungsgebühren für die Monate Januar und Februar erlassen will, weil die Kindergärten, Krippen und Grundschulen in dieser Zeit Corona-bedingt geschlossen waren.

Umliegende Städte und Gemeinden hätten bereits Konzepte dafür entwickelt, die Schüler zweimal pro Woche auf das Coronavirus zu testen, begründete Kiefer seine Anfrage. Bürgermeister Ralf Gänshirt entgegnete, dass die Gemeinde bereits in Kontakt mit den Schulleitungen stehe. "Wir wissen, dass der Bedarf da ist", sagte er. "Aber wir halten es momentan nicht für umsetzbar", führt Gänshirt aus. Ein Grund dafür sei beispielsweise das medizinische Personal. Denn die Frage ist, wer die Kinder wie testen soll. "Die Lehrkräfte waren nicht begeistert", sagte der Rathauschef.

Als Schulträger fühle sich die Gemeinde in dieser Situation alleingelassen, kritisierte Gänshirt. "Nach den Ferien stehen wir bei Fuß", kündigte er an. "Aber in der Kürze der Zeit war es uns nicht möglich, das zu organisieren", erklärte der Bürgermeister. Aus welchen Gründen es anderen Kommunen möglich war, die Testungen einzurichten, wisse er nicht. Aktuell werden nur das Schulpersonal und die Erzieher in Hirschberg zweimal wöchentlich auf das Coronavirus getestet.