Fritz Bletzer (75) im Bürgermeisterzimmer. Seit 20 Jahren ist er Bürgermeister-Stellvertreter. Bei der Gemeinderatswahl am Sonntag tritt er dann aber nicht mehr an. Foto: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg. Wie ein Fels in der Brandung sitzt Fritz Bletzer am Schreibtisch im Bürgermeister-Zimmer. Den 1,95-Meter-Mann scheint wenig aus der Fassung zu bringen. Auch als der ehemalige Bürgermeister Manuel Just und jetzige Oberbürgermeister von Weinheim auf ihn zukam und meinte: "Am Montag musst du hier sein", brachte das den Ersten Bürgermeister-Stellvertreter nicht aus der Ruhe. "Ich habe das ja schon oft gemacht. Und dass es so kommt, war ja absehbar."

Damit spielt er auf den gerichtlichen Beschluss über die Wahlanfechtung und den damit verbundenen Amtsantritt von Just in Weinheim an. "Von mir aus hätte er ruhig ein wenig länger hier bleiben können", meint Bletzer schmunzelnd. Denn der 75-Jährige muss nun die Amtsgeschäfte führen - bis 25. Juni, wenn die neuen Bürgermeister-Stellvertreter gewählt werden. Für Bletzer ist dann Schluss, denn er tritt bei der Gemeinderatswahl am Sonntag nicht mehr an.

"Ich habe mir immer Fristen im Leben gesetzt - und auch eingehalten. Mit 40 habe ich mit dem Handballspielen aufgehört, mit 65 mit der Landwirtschaft. Und nun ist mit dem Gemeinderat und dem Kreistag Schluss", sagt er bestimmt. Abschiedsschmerz fühlt der Freie Wähler noch nicht, denn es sei jetzt einfach an der Zeit. Zumal es nicht einfacher werde. "Wir reden mehr über Sparmaßnahmen als über Ausgaben", findet er. Und trotz der guten Konjunkturlage werde es immer schwieriger, an Geld zu kommen, sagt er bedauernd, auch mit Blick auf den gescheiterten Förderantrag für den Hallenanbau.

Seit 20 Jahren ist Bletzer nun Bürgermeister-Stellvertreter, davon zunächst zehn als Zweiter und dann zehn als Erster. Knapp 40 Jahre lang war er Gemeinderat und 30 Jahre lang Kreisrat. Eine beachtliche Zeit.

Als Bürgermeister-Stellvertreter hat er vieles erlebt, aber es gibt keine Sitzung, die ihm besonders in Erinnerung geblieben ist. Zumal er oft in den Schulferien eingesprungen ist, in denen keine Sitzungen stattfanden. Als die RNZ ihn auf die legendäre Vernissage anspricht, die er als Nicht-Kunstfreund eröffnen durfte, muss er schmunzeln: "Das war schon der Härtetest."

Als Gemeinderat war es ihm immer wichtig, seine Meinung zu sagen. Zu der er auch gerne steht: "Wenn mich ein Bürger angesprochen hat, habe ich ihm immer klar gesagt, ob ich mich für sein Anliegen einsetzen kann oder nicht."

Der Mann des deutlichen Wortes ist auch nach wie vor gern Bürgermeister-Stellvertreter: "Es war eine schöne Zeit", sinniert er. Er mache das aber allein um der Ehre willen, nicht wegen des Geldes. Denn ein Bürgermeister-Stellvertreter erhält eine Aufwandsentschädigung. "Das ist aber nicht mit einem Lohn zu vergleichen; davon kann man nicht leben", betont der "Heisemer", ohne aber Zahlen nennen zu wollen. Er ist auch gespannt, wer zum neuen Bürgermeister-Stellvertreter gewählt wird, denn dafür braucht man Zeit. Gegen 8.30 Uhr fängt Bletzer derzeit an, geht die Post durch und gibt sie an die verschiedenen Ämter weiter. Dann stehen mitunter Besuche bei Geburtstags- oder Ehejubilaren an. Er muss sich in Sitzungsunterlagen einarbeiten. Gegen 12.30 Uhr geht’s dann heimwärts. Manchmal kommt er auch nachmittags wieder ins Rathaus, wenn wichtige Termine anstehen.

Ganz Schluss ist damit am 25. Juni aber noch nicht. Bletzer soll Vorstand des Wahlausschusses für die Bürgermeisterwahl am 21. Juli werden. Und er hat die Hoffnung, dass es mit der Kommunalpolitik in der Familie vielleicht durch Tochter Anja Klement weitergeht, die am Sonntag für die Freien Wähler antritt.

Was er mit der freien Zeit nun macht? "Urlaub war noch sie so unser Ding", meint Bletzer. Aber vielleicht kann sich Enkelin Klara nun auf die eine oder andere Lesestunde mehr mit Opa freuen.