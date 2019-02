Von Marco Partner

Hirschberg/Weinheim. Manchmal muss man in die Ferne reisen, um sich der Möglichkeiten vor der Haustüre erst so richtig bewusst zu werden. Im vergangenen Sommer erhielt der 17-jährige Noah Singer einen nicht alltäglichen Einblick. Dank einer erfolgreichen Bewerbung durfte sich der Hirschberger auf eine besondere Expedition nach Amerika begeben. Genauer gesagt nach Kalifornien, südlich von San Francisco, ins Silicon Valley.

In der berühmtesten Brutstätte moderner und vor allem digitaler Erfindungen, dort wo Google, Apple oder Facebook ihre Heimat und zum Großteil ihren Ursprung haben, kehrte Noah Singer nun mit einer ganz unvirtuellen und sehr plastischen Idee nach Hause. Gemeinsam mit seinen Freunden möchte er ein Modelabel gründen: "Von Jugendlichen, für Jugendliche", wie er sagt.

In Weinheim ein kleines ...

Er ist für sein Alter schon ziemlich erwachsen gekleidet: weiße Jeans, dunkelblauer Pulli, darüber ein Sakko. Die Frage, was er einmal werden will, möchte Noah Singer nicht in die weite Zukunft legen, sondern schon heute leben. "Meine Generation wird oft als faul bezeichnet, nur am Chillen. Dabei steckt da überall so viel Potenzial", findet er.

Der Schüler des Wirtschaftsgymnasiums der Johann-Philipp-Reis-Schule möchte seines nutzen. Besser heute als morgen. Daher bewarb er sich beim Institut für Jugendmanagement für den außergewöhnlichen Trip ins Hightech-Mekka. Doch ganz so einfach war das nicht. "Man musste selbst eine Idee, eine Erfindung einbringen und beschreiben", erklärt er. Was genau seine Eintrittskarte für einen Besuch im Software-Wunderland war, möchte er nicht genauer erläutern. "Alltagserleichterer, kleine Gadgets", verrät er nur.

Was er aus dem Silicon Valley, wo er Programmierern, Tüftlern, Start-up-Unternehmern und anderen kreativen Köpfen über die Schulter blicken konnte, mitgenommen hat? "Die Energie, den Mut und die Mentalität. Auch mal zu scheitern, ist dort völlig normal. Wenn etwas nicht klappt, macht man es das nächste Mal eben besser. In Deutschland ist man da viel zurückhaltender", hat er festgestellt.

Doch sich dieser Zögerlichkeit und dem ständigen Abwägen anpassen möchte Singer nicht, sondern stattdessen seinen ganz eigenen amerikanischen Traum leben. Und der ist aus einem besonderen Stoff. "Ich finde, wir Jugendlichen werden bei der Mode oft vergessen", sagt Singer - und möchte selbst diese Marktlücke schließen. In Mitschülern seiner Stufe fand der Zwölftklässler Gleichgesinnte. "van Heyden" wird die selbst entworfene Modemarke genannt, da ein Kollege wirklich so heißt und man bei dem Projekt außerhalb der Schule einfach einen Heidenspaß hat.

"Wichtig ist die Story hinter dem Label", erklärt Singer. "Wir lachen, haben Spaß und möchten diesen Lifestyle weitergeben." Kleine Videoclips möchte man zur Vermarktung drehen und Social Media nutzen. Einige Sponsoren zur Verwirklichung des Traums habe man schon in der Hinterhand. Denn das Label soll nicht nur "Fun" verkörpern, sondern auch zum Nachdenken anregen. "Die meisten Klamotten werden irgendwo in Asien unter schlimmen Bedingungen produziert. Wir alle wissen das, unterstützen es aber trotzdem", erklärt er.

... Silicon Valley geschaffen

Die Marke der Weinheimer Schulkollegen soll dagegen ein kleiner Protest und zu "100 Prozent Germany" sein. Auch die Näharbeit solle in Deutschland erfolgen, die erste Kollektion im Sommer erscheinen.

Und so wie Steve Jobs seine ersten Apple-Computer in der eigenen Garage entwarf, hat auch Singer sein ganz persönliches Innovationszentrum. Keimzelle für die Ideen der jungen Modeschöpfer ist "Vorsprung at Work", eine Unternehmensberatung in Weinheim. Hier ist der 17-jährige Hirschberger familiär eingebunden, macht seine Hausaufgaben, lernt von den Großen, trifft sich mit seinen Freunden. "Manchmal arbeiten wir das ganze Wochenende zusammen, übernachten da sogar und spinnen Ideen", verrät Singer.

Und dann wird es ihm nach und nach bewusst: "Im Grunde haben wir uns hier unser eigenes, kleines Silicon Valley erschaffen. Es war schon die ganze Zeit da, ich habe es nur nicht gesehen."

Weitere Infos zum Modelabel gibt es auf Instagram unter dem Account: vanheyden.official.