Hirschberg. (ans) Ein Mobiles Impfteam des Kreises kommt wieder nach Hirschberg. Die Impfaktion findet am Dienstag, 7. Dezember, von 11 bis 16 Uhr in der Alten Turnhalle Großsachsen statt. Das teilte die Gemeinde Hirschberg mit.

Es können maximal 80 Personen geimpft werden. Termine werden in der Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen ausschließlich an Personen vergeben, die in Hirschberg wohnen oder einen Bezug zur Gemeinde haben, zum Beispiel die Arbeitsstelle.

Anmelden kann man sich ab sofort bis 28. November. Ab 30. November werden ausschließlich diejenigen schriftlich informiert, die einen Termin erhalten haben. Verimpft werden Biontech, Moderna und Johnson & Johnson.

Info: Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an impftermin@hirschberg-bergstrasse.de. Anzugeben sind Name, Adresse, Telefonnummer, Geburtstag, Bezug zu Hirschberg und der gewünschte Impfstoff. Nur vollständige Anmeldungen werden berücksichtigt. Zum Impftermin sollte man ein Ausweisdokument, die Versichertenkarte und den Impfpass mitbringen, sofern vorhanden.