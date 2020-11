Von Nicoline Pilz

Hirschberg. Der Kulturförderverein Hirschberg hat am Montagabend beraten, wie er mit seinen geplanten Veranstaltungen im November und Dezember verfährt. Im Ergebnis, so teilte Vorsitzender Karlheinz Treiber der RNZ nun mit, werde man im November ein Konzert und einen geplanten Vortrag über den Wald absagen.

Die für den Dezember terminierte Weihnachtsfeier werde man aber in "bescheidenem Rahmen" als kleines Treffen ohne Vortrag oder als meditative Andacht anbieten. "Für die, die wollen", meinte Treiber. Er hat dabei vor allem ältere Mitglieder im Blick, die seit März dieses Jahres nicht mehr so viele Außenkontakte haben.

Weihnachtsfeier als Zeichen gegen Isolation

So soll die Weihnachtsfeier ein Zeichen sein gegen Isolation und Einsamkeit mit Zuspruch und einem tröstenden Wort. "Das muss eigentlich sein", sagt Treiber und schränkt gleich wieder ein: "Falls es überhaupt geht."

Was der Verein auf jeden Fall tun werde, und das so rasch wie möglich, sei, einen Brief an die Mitglieder zu schreiben, der die Situation erklärt und auf bessere Zeiten vertröstet. "Es ist ein Rieseneinschnitt, auch bei den Künstlern", findet Treiber. Es sei eine Katastrophe, dass nichts stattfinden könne.

Als Vereinsvorsitzender und stellvertretender Bürgermeister erhalte er aber auch jeden Morgen die Fallzahlen von Covid-19-Erkrankungen. "Das ist schon beängstigend." Er vertraue den Fachleuten und denke, der eingeschlagene Weg eines "Lockdowns light" sei der richtige. "Unsere Regierung, das sind doch keine Hasardeure, die haben sich etwas gedacht und werden ja auch beraten." Dass man Kultur und Gastronomie entziehe, stehe ja auf keiner Agenda. Dass es gerade diese beiden Bereiche nun so trifft, findet Pianist Jens Schlichting "bedrückend". Der Vorsitzende von "Musik in Hirschberg" meint, beide Branchen hätten sich präzise erklärt und umfassende Hygienekonzepte vorgelegt. "Das hat man einfach so über den Tisch gewischt", bedauert er. Die Frage, wie es nun weitergehe, stelle sich jeder. Natürlich auch der Verein. "Im November darf nichts stattfinden", sagt Schlichting. Das heißt, dass das geplante Konzert "Sinfonia Di Vetro" in der ehemaligen Synagoge abgesagt werden muss.

Im Dezember stehen vier Veranstaltungen im Rahmen des Beethoven-Festivals vom 10. bis 12. Dezember im Terminkalender des Vereins. "Wir haben hierfür sehr hochkarätige Leute eingeladen", sagt Jens Schlichting. Es sei sowieso schon recht schwierig, diese Koryphäen vor nur noch 30 Besuchern auftreten lassen zu dürfen. Er fürchte, dass die Einschränkungen weiter andauern werden.

"Wir sind gezwungen, kurzfristig zu entscheiden, das ist eine Zumutung", sagt er. Doch anders gehe es nun einmal nicht. "Wir wollen das Festival aufrechterhalten, wissen aber nicht, ob wir das einhalten können."

Karlheinz Treiber gibt sich kämpferisch: "Sobald die Luft rein ist, werden wir, die wir die Kultur lieben, wieder loslegen. Es gibt eine Zeit nach Corona."

Er meint auch, der Verein sei für seine Mitglieder, überwiegend eben ältere Menschen, verantwortlich. Die Verantwortung streitet auch Jens Schlichting nicht ab. Ihm fehle aber ein differenzierter Umgang; für ihn als Musiker seien die Einschnitte gravierend.