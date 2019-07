Hirschberg. (ze) Die Verunreinigung des Trinkwassers in Hirschberg und Heddesheim durch coliforme Keime schlug teils hohe Wellen, da sich manche Bürger zu spät informiert fühlten. Die Analyse der Wasserproben dauere nun einmal etwa 48 Stunden und werde die Probe an einem Freitag genommen, so liege das Ergebnis erst am Montag vor, erklärte Bürgermeister-Stellvertreter Karlheinz Treiber.

Treiber berichtete bei der Gemeinderatssitzung zudem von teils üblen Beschimpfungen der Rathausmitarbeiter durch Anrufer wegen des verunreinigten Wassers. Diese seien derart gewesen, dass mancher Mitarbeiter nicht mehr ans Telefon gehen wollte.

Das Ganze gipfelte in einer Morddrohung gegen einen Rathausmitarbeiter. Dem betreffenden Anrufer habe man die Möglichkeit eingeräumt sich dafür zu entschuldigen. Sollte dies nicht geschehen, würde Anzeige erstattet.

Auf die notwendige Zeit zur Analyse der Wasserproben hat man in der Gemeindeverwaltung bereits reagiert. "Wir haben in einem Gespräch mit dem Gesundheitsamt darauf hingewiesen, dass freitags keine Proben mehr genommen werden sollten", erläuterte Bauamtsleiter Rolf Pflästerer. So wurde vorgeschlagen, eine Beprobung nur von Montag bis Mittwoch vorzunehmen.