Gut besucht war die „Lange Nacht im Frühling“ am Freitag, bei der es nicht nur Gesang mit Helmut Steger (stehend) gab, sondern auch Gedichte und Geschichten sowie besondere musikalische Zwischenstücke von Adax Dörsam, Matthias Dörsam und Andreas Well (v.l.). Foto: Dorn

Von Nadine Rettig

Hirschberg-Großsachsen. "Was woll’n wir heute Abend tun? Singen woll’n wir da" – die ersten Zeilen des von Helmut Steger ausgewählten Liedes fassten wohl so ziemlich perfekt zusammen, was die "Lange Nacht im Frühling" am vergangenen Freitagabend im evangelischen Gemeindehaus Großsachsen mit sich brachte. Denn das gemeinsame Singen stand im Fokus des Abends. Und viele der Besucher waren Wiederholungstäter.

Helmut Stegers "Lange Nächte" sind im Ort schon wohlbekannt und beliebt, doch aufgrund der Corona-Pandemie blieb es nun lange still. Umso größer war nun die Freude bei den Besuchern, aber auch bei Steger selbst, dass das kulturelle Leben wieder an Fahrt aufnimmt. "Es macht Spaß, wenn man die Leute wieder zum Lächeln kriegt. Das ist einfach schön", freute er sich. Und an diesem Abend sah man viele lächelnde Gesichter.

"Wer hat seine Stimme mitgebracht?", lautete Stegers erste Frage in die Runde – und nach dem ersten Lied ertönte von ihm ein zufriedenes "Sie dürfen bleiben". Über das Singen selbst konnten die Besucher an diesem Abend von dem ehemaligen Lehrer auch noch einiges lernen. Stück für Stück probte Steger mit dem Publikum die von ihm ausgewählten Werke, die mal einem Volkslied aus Schweden entsprangen, mal aus der italienischen Schweiz stammten oder Melodien aus Südamerika folgten.

Dabei ließ sich wunderbar erlernen, wie man aus der eigenen Stimme noch etwas mehr herauskitzeln kann. Eine dynamische Handbewegung führe dazu, dass man sofort mehr Klang erzeuge. "Die Bewegung hilft, die Stimme freizumachen", erläuterte Steger. Der erfahrene Chorleiter und Stimmbildner hatte auch noch allerhand weitere Tipps auf Lager.

Doch an dem Abend, der in zwei Halbzeiten aufgeteilt war, wurde nicht nur fleißig gesungen, sondern auch Gedichten und Geschichten gelauscht, die Steger und Arne Rosenau zum Besten gaben. Diese brachten meist das thematisch passende Frühlingsgefühl mit sich. Für die instrumentale Begleitung und immer wieder besondere musikalische Zwischenstücke sorgten Adax Dörsam an der Gitarre, Matthias Dörsam an Klarinette und Saxophon und Andreas Well am Klavier.

Doch bei all der Freude und dem kulturellen Genuss war es Steger wichtig, auch an jene Menschen zu denken, die sich gerade im ukrainischen Kriegsgebiet aufhalten. "Uns geht es gut, wir haben ein kulturelles Programm, während nur wenige Stunden von hier Menschen gerade um ihre Existenz und ihr Überleben kämpfen", betonte er. Genau an diese Menschen dachten alle Besucher, als es zum Abschluss des Abends an das Lied "We shall overcome" ging und auch die vierte Strophe des Stückes mit dem Text "We shall live in peace" gesungen wurde. "Das ist ein Lied, das nicht leise gesungen werden darf. Das Lied braucht eine innere Überzeugung, also gehen Sie an den Rand ihrer Lautstärkemöglichkeiten", instruierte Steger zu Beginn des Stücks. Und so hallten kurze Zeit später laut und kräftig die Stimmen der Besucher durch das Gemeindehaus und erzeugten damit einen wahren Gänsehautmoment.

Auch den Teilnehmern der Veranstaltung blieb dieser Moment am Ende des Abends ganz besonders im Gedächtnis. "Ich fand’ den Abschluss sehr schön. Er hat gezeigt, dass das Leben für uns zwar weitergeht, aber man dennoch an die Menschen in der Ukraine denkt", zog eine Besucherin Bilanz.

Dass das kulturelle Leben an diesem Abend wieder einkehrte, freute eine weitere Besucherin ganz besonders. "Das war etwas für das Herz, die Seele und die Stimmung. Zwei Jahre war man regelrecht ausgedörrt, und jetzt ist man wieder aufgeblüht", lautete ihr Resümee. Und genau das war es, was sich Steger von der "Langen Nacht im Frühling" erhoffte: "Dass jeder mit einem Lächeln nach Hause geht."