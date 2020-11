Hirschberg/Schriesheim. (ans) Ein umgefahrener Telefonmast sorgte für eine tote Leitung am Dienstag. Zumindest beim Obsthof Volk und weiteren 14 Haushalten, wo weder Telefon noch Internet verfügbar waren. In der Nacht von Montag auf Dienstag war gegen 1.30 Uhr ein Autofahrer gegen den Mast der Straße "In den Langen", unweit des Obsthofs, gefahren. Wie die Polizei auf RNZ-Anfrage sagte, meldete sich der Fahrer am Dienstagmorgen selbst bei den Beamten. Warum er gegen den Mast fuhr, ist noch unklar. Der Schaden liegt im dreistelligen Bereich. Gegen den Autofahrer wird nun ermittelt. Laut Telekom ist das Ziel, dass der Schaden bis Mittwochnachmittag behoben ist.