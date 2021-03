Was für ein Schatz an Erinnerungen in „Manfred’s Museum“: Da finden sich historische Weichenlampen ebenso wie Rechenschieber oder alte Mühlen. Teilweise sind die Stücke über 100 Jahre alt. Foto: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Schon vor einer Weile hat die RNZ über die zahlreichen Plakate zu Aufführungen der MGV-Theatergruppe und der einstigen Großsaasemer Kerwe in "Manfred’s Museum" berichtet. Doch der Keller von Inge und Manfred Kopp birgt noch einige Überraschungen mehr. So fühlt man sich wie auf einer Reise in die Vergangenheit. Zahlreiche Ton- und Holzgefäße sowie mysteriöse Werkzeuge, deren Nutzen man heutzutage kaum noch kennt, warten darauf, entdeckt zu werden.

"Ich war schon immer ein Sammler", sagt Manfred Kopp (83) und lacht. Auch seine ein Jahr jüngere Frau Inge ist von den historischen Gegenständen im heimischen Keller angetan. Teilweise stammen sie sogar aus Familienbesitz, sind ihnen von anderen Großsachsenern geschenkt worden oder wurden auf Reisen erworben. Ein Elektromeister hat ihnen beispielsweise eine historische Weichenlampe der Bahn vermacht.

Altgemeinderat und Sammler Manfred Kopp. Foto: Kreutzer



Bei einem trichterförmigen Gefäß gerät man ins Grübeln: Es sieht zwar aus wie ein Trichter, hat aber keine Öffnung unten. Was das wohl ist? Manfred Kopp weiß es natürlich: "Ein Behältnis für den Wetzstein der Sense." Da der Wetzstein nass gehalten werden sollte, konnte man das konisch geformte Transportgefäß mit Wasser befüllen. Die passende Sense steht bei Kopp auch in einer Ecke.

Eindeutig ebenfalls historisch ist ein Waffeleisen, das Inge Kopp von ihren Großeltern geerbt hat. Das stellte man zum Erhitzen nämlich direkt auf den offenen Herd. Auch das Kochgeschirr, das Manfred Kopps Vater im Krieg genutzt hat, gehört zu den Familienerbstücken. Eine bestimmt über 100 Jahre alte Mehlschaufel findet sich ebenso in "Manfred’s Museum" wie ein wackelnder Vogel aus den 1940er-Jahren. Diesen hat Inge Kopp damals als Kind eines Daimler-Benz-Mitarbeiters zu Weihnachten geschenkt bekommen. Manche der historisch anmutenden Küchenutensilien nutzt Inge Kopp sogar noch selbst – wie eine Mühle, mit der sie beispielsweise Mandeln mahlt.

Denn eigentlich sind all diese Sachen ja viel zu schade, um sie im Keller zu lagern. "Ich habe sie auch schon mal zu Vorträgen bei der AWO und beim VdK mitgenommen", erzählt Kopp. Noch immer bedauert er, dass in Hirschberg bislang kein Heimatmuseum realisiert wurde, wie es mal für das einstige Gebäude neben der Alten Synagoge zur Diskussion stand. Kopp hatte sich auch schon mal mit Ehrenbürgermeister Werner Oeldorf den Schuppen hinter der Alten Villa angesehen, über dessen Sanierung momentan gesprochen wird. Es scheiterte laut Kopp damals aber am Finanziellen.

Falls es irgendwann doch noch einmal ein Heimatmuseum geben sollte, kann sich Manfred Kopp gut vorstellen, die Erinnerungsstücke zur Verfügung zu stellen, ja, sie sogar zu verschenken, sollten seine Kinder sie nicht wollen.