Von Nadine Rettig

Hirschberg. Die letzten Wochen war es still auf den Tennisanlagen des Turnvereins "Germania" Großsachsen (TVG) und des Tennisclubs Leutershausen (TCL), doch seit dem 11. Mai erklingt wieder das vertraute Geräusch der aufprallenden Tennisbälle auf den Plätzen. Auch wenn alles bisher nur unter der Einhaltung bestimmter Auflagen ablaufen darf, so genügt ein Blick über die Plätze, um zu erkennen, wie sehr die Mitglieder ihren sportlichen Ausgleich vermisst haben.

Aufgrund der Auflagen, die eine genaue Auflistung der einzelnen Spieler voraussetzen, sei es zurzeit noch nicht möglich, als Nicht-Mitglied auf den Plätzen der Anlage zu spielen, erklärt TCL-Vorsitzender Andreas Stadler. Neben der Einhaltung der Abstandsregeln dürfe zudem aktuell noch kein Doppel gespielt werden, und auch die Dusch- und Umkleideräume der Anlage müssen weiterhin geschlossen bleiben, berichtet er.

"Aber unsere Mitglieder sind sehr vorsichtig und halten sich bisher an alle Regeln. Das stellt bis jetzt kein großes Problem dar", lobt Stadler die disziplinierten Tennisfreunde. Auch während der Wochen, in denen die Anlage aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen bleiben musste, seien die Clubmitglieder stets verständnisvoll geblieben. "Auch wenn sie natürlich darauf gebrannt haben, endlich wieder auf den Platz zurückkehren zu können", ergänzt er lachend.

Diese Beobachtung machte ebenso Tilman Greiner, der mit Moritz Stadler die Tennisabteilung des TVG leitet. "Kurz vor dem Wiederbeginn konnten wir uns vor E-Mails und Whatsapp-Nachrichten nicht mehr retten", berichtet er. Doch auch hier wird genau auf die Einhaltung der 13 Regeln geachtet, die an jedem der sieben Plätze angeheftet sind. Obwohl manche ein gewisses Maß an Geschick und Kreativität fordern, wie Greiner berichtet: So dürfe stets nur ein Ball im Spiel sein, und nur der Besitzer des Balles dürfe diesen mit den Händen aufheben. Die Übung, wie man den Ball des gegnerischen Spielers dann am besten mit Fuß und Schläger wieder auf dessen Seite befördert, schule dabei gleich die eigenen Fähigkeiten, findet Greiner. Doch auch er ist der Meinung, dass die Auflagen umsetzbar sind.

Dabei findet Stadler vom TCL häufig nicht die Auflagen selbst das Problem, sondern die schnell wechselnden Änderungen. Die Verordnungen, nach denen in den Vereinen agiert wird, werden vom Deutschen Tennisbund und vom Badischen Tennisverband vorgegeben. "Das Schwierige ist zudem, dass wir uns an zwei verschiedene Corona-Verordnungen des Landes Baden-Württemberg halten müssen", berichtet Stadler. Denn auf der Tennisanlage kann nicht nur Sport getrieben, sondern auch gegessen werden. Das Clubhaus "Da Enzo" hat seit vergangener Woche seine Türen ebenfalls wieder geöffnet. So gilt es nun, die Auflagen für Sport und Gastronomie zu erfüllen. Vor eben dieser Herausforderung steht auch die Tennisabteilung des TVG, die das griechische Restaurant "Akropolis" auf ihrer Anlage hat. "Deshalb haben wir die beiden Bereiche verantwortungsmäßig strikt voneinander getrennt, damit jeder sich auf seine Auflagen konzentrieren kann", erklärt Greiner.

Die Ballschule, die ebenfalls ein wichtiger Teil in beiden Vereinen ist, durfte inzwischen ebenfalls wieder ihren Betrieb aufnehmen. Hier dürfen nur vier Spieler und der Trainer auf dem Platz stehen. Und der Platz dürfe nur mit Handschuhen abgezogen werden, so Greiner.

Beide Vereine freuen sich aber über eine reibungslose Kommunikation und Absprache mit der Gemeinde. All dies trage dazu bei, den Tennisbetrieb, so normal es eben momentan möglich sei, am Laufen zu halten. "Die Geselligkeit ist der Aspekt, der aktuell allen Mitgliedern wohl noch am meisten fehlt", weiß der Dritte Vorsitzende des TVG, Dietmar Stamm.

Besonders spannend findet Moritz Stadler, dass viele Wiedereinsteiger nun den Weg auf den Platz gefunden hätten, auch da dieser jetzt an den Wochenenden nicht für Spiele oder für das Training der Mannschaften geblockt sei.

TCL-Pressewartin Saskia Brandt, die mit Astrid Fröhlich-Silbermann auf einem der Plätze spielt, freut sich jedenfalls riesig, wieder einen Schläger in der Hand zu halten. Die beiden sind Mitglieder der "Damen 40"-Mannschaft. Wann wieder Wettkämpfe gespielt werden können, weiß noch niemand sicher. Am 1. Juni sollen nun neue Richtlinien bekannt gegeben werden. Die Spielerinnen freuen sich, zumindest im Einzel in Schwung bleiben zu können. "Es ist schön, wieder auf dem Platz zu stehen", sagt Fröhlich-Silbermann glücklich.