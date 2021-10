Der Wahl-Heidelberger Marcel Plappert ist Gewinner der deutschen Cross-Triathlon-Meisterschaften in der Eifel. Er peilt für den kommenden Sonntag eine Zeit unter zwei Stunden an. Foto: Nina Wallenborn

Von Marco Partner

Hirschberg. Jetzt steht eigentlich nichts mehr im Wege. Nach dreimal Umplanen und einer Verkleinerung kann der "Naturpark Neckartal-Odenwald Cross Duathlon" mit Start und Ziel in Hirschberg-Großsachsen am Sonntag, 31. Oktober, Premiere feiern. In den Disziplinen Trail-Laufen und Radfahren geht es ab 10.30 Uhr zu Fuß und per Mountainbike über Stock und Stein, den "Zickzackweg" an der Kunz’schen Mühle und den Burgensteig hinauf. Knapp 1300 Höhenmeter müssen bei der vollen 36 Kilometer-Distanz bezwungen werden. Etwas weniger ambitionierte oder jüngere Teilnehmer können aber auch in kürzeren Strecken oder in Staffel-Formation an den Start gehen.

Ein prominenter Extremsportler hat die an den Weinberghängen und im Wald verlaufende Strecke schon einmal genauer inspiziert. Malte Plappert, Wahl-Heidelberger und amtierender deutscher Meister im Cross-Triathlon, ist den Ausdauer-Parcours mit acht Kilometern Trailrun, 24 Kilometern Mountainbike-Radeln und weiteren vier Kilometern Trailrun schon mal etwas Probe gefahren beziehungsweise gerannt. "Und er findet sie klasse", sagt Veranstalter Markus Kunkel. Der Vorsitzende des Odenwald-Bike-Marathon-Vereins hofft noch auf weitere bekannte Gesichter wie die deutsche Cross-Triathlon-Vizemeisterin und ehemalige Weltcup-Mountainbikerin Birgit Jüngst-Dauber aus Bad-Endorf.

"Wir wollen den Cross-Ausdauersport etwas bekannter machen, noch ist es ein zartes Pflänzchen", sieht Kunkel gerade die Bergstraße und den Odenwald als idealen Schauplatz für den "echten" Dua- oder Triathlon. "Schließlich kann man hier nicht nur auf gerader Strecke im Windschatten fahren. Am Burgensteig oder Blütenweg lässt es sich wunderbar wandern. Wir zeigen: Man kann hier auch 80 Höhenmeter in zwei Minuten machen", erklärt er, und hofft, dass mit dem Offroad-Sport-Event auch die Landschaft achtsam in Szene gesetzt wird.

Für den Organisator kommt die eigentlich zunächst als Triathlon geplante Veranstaltung selbst einem Ausdauerrennen gleich. Eigentlich für Anfang September vorgesehen, musste man aufgrund der Baumaßnahmen an der Autobahn terminlich umdisponieren und letztlich die angedachte Schwimmstrecke durch den Weinheimer Waidsee aufgeben, da das Transferstück als Umleitungsstrecke genutzt werden muss – und die Wassertemperaturen Ende Oktober ohnehin nicht jedermanns Sache sind.

Gerade für passionierte Jogging- und Radliebhaber aber soll der Cross-Duathlon eine reizvolle Herausforderung sein. Mit rund 100 Teilnehmern rechnet Kunkel bei der Premiere, aber auch mit möglichst vielen Zuschauern an den Weinbergen und am Vorplatz der Sachsenhalle. Am Start- und Zielbereich, dem unmittelbaren Veranstaltungsort, sind die 3G-Regeln vorgesehen. "Was das genaue Hygienekonzept betrifft, sind wir nun in der Endabstimmung", verrät Kunkel, der sich in den vergangenen Wochen ähnliche Sport-Veranstaltungen und deren Corona-Regelwerk angesehen hat.

Eine Besonderheit: Der Hirschberger Cross-Duathlon bildet zugleich das Finale der "XTerra German Tour". Die besten Mehrkämpfer könnten sich also noch die letzten Startplätze für die "XTerra"-Weltmeisterschaften ergattern, die am 5. Dezember auf der Maui-Insel in Hawaii ausgefochten werden sollen. "Mit dem Event wollen wir aber vor allem unsere Outdoor-Region etwas bekannter machen und hoffen, dass der Cross-Ausdauersport hier im Südwesten Früchte trägt und über die Region hinaus wahrgenommen wird", erklärt Kunkel.

Malte Plappert, zuletzt Dritter beim "HeidelbergMan" und Gewinner der deutschen Cross-Triathlon-Meisterschaften in der Eifel, peilt für den kommenden Sonntag eine Zeit unter zwei Stunden an. Nun muss nur noch das Wetter mitspielen, setzt Kunkel auf einen sonnigen "Indian Summer" und einen "soliden Auftakt" des naturnahen Lauf- und Radfahr-Wettbewerbs.

Info: Beim Cross-Duathlon können die Teilnehmer in vier verschiedenen Wettbewerben an den Start gehen. Personen unter 18 Jahren benötigen eine schriftliche Zustimmung ihrer Eltern. Der Wettkampf erfordert ein regelmäßiges Ausdauertraining, daher sollen sich nur sportgesunde Personen anmelden. Veranstaltungszentrum ist die Sachsenhalle in Großsachsen, Brunnengasse 21. Parkplätze stehen am Sportplatz Weinheim-Hohensachsen, Langwiesenweg 1, sowie am Edeka-Markt Zeilfelder Im Sterzwinkel zur Verfügung. Weitere Infos zur Anmeldung und zum Wettbewerb gibt es unter www.odenwald-bike-marathon.de.