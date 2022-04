Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Fest steht: In der Hauptstraße zwischen Fenchel- und Raiffeisenstraße wird der Kanal vergrößert und der Asphaltbelag durch hellrotes Pflaster mit hellgrauer Mittellinie ersetzt, so wie man es aus dem Bereich zwischen Rathaus und "Drehscheibe" kennt. Entweder noch im Frühjahr oder im Sommer sollen die Arbeiten im Ortskern von Leutershausen beginnen und dann insgesamt circa sieben bis acht Monate dauern. Über die geplante Gestaltung sind aber einige Anwohner gar nicht glücklich, laut Ingrid Fichtner sogar "die Mehrheit". Generell freuen sie sich, dass die Gemeinde so viel Geld in die Hand nimmt, um den Kanal zu erneuern und sehen die Notwendigkeit. Wegen der Gestaltung aber haben Fichtner und Karin Bauer bisher 46 Unterschriften gesammelt und 36 davon im Rathaus mitsamt Schreiben abgegeben.

"Wir wollen einfach, dass unsere Lebensqualität hier erhalten bleibt", sagt Bauer am Dienstagmorgen bei einem Vor-Ort-Termin mit fünf Anwohner. In allererster Linie gehe es ihnen um die Sicherheit, betonen sie. Denn die sehen sie als klar gefährdet, wenn die Mischverkehrsfläche, auf der sich dann Autos, Fußgänger und Radfahrer gemeinsam bewegen sollen, kommt. "Das sieht man doch schon in der Großsachsener Straße, dass das nicht funktioniert. Da ist keine Harmonie; Fußgänger wissen gar nicht, wo sie laufen sollen", kritisiert Bauer. Laut Fichtner ist die jetzige Situation mit einem breiteren Gehsteig und einem schmaleren einfach besser. Und Lutz Fichtner weist darauf hin, dass die Hauptstraße auch eine der Hauptachsen für den Kindergarten- und Schulweg sei.

Die Gemeinde wiederum sieht die Gehwege in ihrem Antwortschreiben an die Anwohner ohnehin als zu schmal an. Von der RNZ auf den Sicherheitsaspekt angesprochen, teilt Hauptamtsleiterin Anna Dorothea Richter mit: "Bereits seit Jahrzehnten sind die alten Ortskerne in Leutershausen und Großsachsen mit einem Pflasterbelag niveaugleich ausgebaut. Eine erhöhte Gefährdung konnte hier nicht beobachtet werden."

Auch Rollator-Nutzer hätten künftig auf der geplanten Mischverkehrsfläche in der Hauptstraße zwischen Fenchel- und Raiffeisenstraße keinen geschützten Bereich mehr, fürchten die Anwohner. Foto: Dorn

Ein weiterer Punkt, den die Anwohner kritisch sehen, ist die wohl zu erwartende höhere Lärmbelastung durch den Pflasterbelag. Dies streitet die Gemeinde auch weder in ihrem Schreiben an die Anwohner noch gegenüber der RNZ ab: "In der Regel haben Betonpflasterbeläge eine geringfügig höhere Schallemission als Asphaltbeläge." In den Anregungen der Anwohner sei unter anderem angeführt worden, dass in diesem Bereich der Hauptstraße wenig Verkehr verlaufe. "Daher wird die Geräuschentwicklung aus Lärmschutzsicht als akzeptabel eingestuft", teilt Richter mit.

Und dann sind da noch die Parkplätze. "Wenn gut geparkt wird, sind es bislang 14 an der Zahl", haben die Anwohner ausgerechnet. Es handelt sich aber hierbei nicht um eingezeichnete Parkflächen. In der Stellungnahme der Gemeinde ist davon die Rede, dass die Ausweisung von maximal sechs Stellplätzen möglich wäre. Das ist den Anwohnern aber deutlich zu wenig. Sie fürchten, dass sie dann in umliegende Straßen ausweichen müssen, wo der Parkdruck eh auch schon hoch ist. Sie geben auch zu bedenken, dass Besucher der Veranstaltungen in der Alten Synagoge, Liefer- und Pflegedienste sowie Kunden der Geschäfte in der Hauptstraße ja auch irgendwo parken müssen.

Daher wollte die RNZ von der Gemeinde wissen, wie eine Lösung aussehen könnte. Richter verweist auf die Sitzung des Gemeinderates vom 22. Februar, in der der Baubeschluss gefasst wurde. "Hierbei wurde zunächst auf die Ausweisung von Parkplätzen verzichtet. Bei der Planung der Baumaßnahme wurde natürlich geprüft, welche Auswirkungen die Ausweisung von Parkplätzen nach den gültigen Richtlinien hätte."

Die Anwohner sehen aber auch die geplanten Blumenkübel kritisch. "Was sollen die denn in der ohnehin schon engen Hauptstraße bringen?", fragt sich Heinrich Fisch. Und Ingrid Fichtner findet: "Die beste Verkehrsberuhigung ist ohnehin der Gegenverkehr." Ihr Mann Lutz glaubt auch, dass sich der Verkehr in die Hölderlinstraße verlagern und diese dann zur "neuen Hauptstraße" würde. Und wie könnte nach Meinung der Anwohner das Problem gelöst werden? Indem man wieder Asphalt anstatt Pflaster nehme, sagen sie übereinstimmend. Das würde bei der ohnehin schon teuren Maßnahme auch Geld sparen. Warum die Hauptstraße in die Typologie "historische Gassen" fällt und nach der "Leitplanung öffentlicher Raum" nun diese Pflasterung bekommen soll, versteht Ingrid Fichtner überhaupt nicht. "Das ist doch keine Gasse", wundert sie sich. In anderen Plänen wie in der Gestaltungssatzung werde dieser Abschnitt auch nicht zum historischen Ortskern gezählt.

Was die Anwohner aber immer wieder betonen: "Wir wollen den Dialog." Den hätten sie sich schon zu einem früheren Zeitpunkt gewünscht, macht Bauer deutlich. "Wir haben von der Maßnahme aus der Zeitung erfahren." Enttäuscht zeigen sie sich auch darüber, dass es keinen Gesprächstermin mit dem Bürgermeister gegeben hat. Auf die Kritik angesprochen, teilt Richter mit: "Im Zuge der Gleichbehandlung aller Anwohner haben wir uns für eine Informationsveranstaltung zu dieser Baumaßnahme und keinen Einzelgesprächen entschlossen." Diese findet nun am Dienstag statt. Was sich die Anwohner davon erhoffen? "Dass man mit uns spricht, uns anhört."