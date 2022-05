Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. Der Sing- und Volkstanzkreis Leutershausen (SVK) feiert in diesem Jahr seinen 65. Geburtstag. Seine Gründung 1957 geht auf Oberlehrer Theo Wild zurück. Mit den Mädchen seiner Abschlussklasse hob er den SVK damals aus der Taufe. Zwei Jahre später kamen auch die ersten jungen Männer dazu. Sehr sorgsam zog Wild den SVK Leutershausen groß und leitete ihn nahezu 30 Jahre lang. Geprägt war der Lehrer vom Zweiten Weltkrieg, von dem er schwer verletzt zurückgekehrt war. Wild hatte das Ziel, nicht nur das Volksgut und das Brauchtum in Form von Tanzen, Singen und gemeinsamem Spiel zu erhalten, sondern auch die Verständigung der Jugend in Europa in einem friedlichen Miteinander zu fördern und zusammen mit dem SVK aktiv mitzugestalten.

Die RNZ sprach anlässlich des Jubiläums mit seinem Nachfolger, dem langjährigen Vorsitzenden vom Sing- und Volkstanzkreis Leutershausen, Jürgen Gustke.

In diesem Jahr kann der SVK seinen 65. Geburtstag begehen. Wie feiert der Verein diesen Anlass?

Zum 65. planen wir ein Jubiläumsfest am Sonntag. Wir werden dies zum Anlass nehmen, um mit den Mitgliedern, befreundeten Volkstanzgruppen und interessierten Bürgern diesen Geburtstag zu feiern.

Seit wie vielen Jahren bekleiden Sie das Amt des Ersten Vorsitzenden?

Vor 37 Jahren, also 1985, wurde ich in der Mitgliederversammlung zum SVK-Vorsitzenden gewählt. Seither leite ich den Heimat- und Brauchtumsverein.

Was konnten Sie in dieser langen Zeit mit ihrer SVK-Mannschaft bewegen?

Unter meiner Regie wurden alte Dorf- und Heimatfeste wiederbelebt, organisiert und durchgeführt. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hirschberg konnten wir den Sommertagszug, das Maibaumstellen und die "Heisemer Storchekerwe" wieder als feste Traditionsveranstaltungen in Leutershausen einführen. Auf SVK-Initiative wurde der "Amtsdiener-Brunnen" mit dem "Schelle-Schorsch", wie man Georg Probst nannte, an der Markthalle errichtet. Einen hohen Stellenwert hat im Verein die Offenheit für Völker verbindende Freundschaften zu Gruppen in Europa und darüber hinaus. So hatten wir hier in Leutershausen unter anderem auch Volkstanzgruppen aus Dänemark, Ungarn, Frankreich, Schweden und der Ukraine zu Gast. Eine sehr enge Verbindung haben wir zu unseren Freunden, den "Melkern", aus Munster im Elsass. Zusätzlich arbeiten wir in einem Zusammenschluss befreundeter Kerwe - und Heimatvereine an der Bergstraße und im Vorderen Odenwald mit und haben in dieser Gruppierung ein jährliches Tanzseminar sowie ein Kinder- und Jugend-Volkstanzfest ins Leben gerufen.

Welche Schwerpunkte gehören zu Ihrer Arbeit als Vorsitzender?

Das Alte bewahren, das Neue annehmen und, wenn möglich, daraus Tradition machen. Beständigkeit bei der Durchführung unserer Traditionsveranstaltungen wie auch die Zusammenarbeit mit Dachorganisationen, der Gemeinde, den örtlichen Vereinen und vielen anderen Folklore- und Volkstanzgruppen in Baden-Württemberg, Deutschland und der Welt. Natürlich zählt für mich auch die Arbeit mit Kindern und Jugend zu meinen Schwerpunkten im Vorstand. Hier gilt es, den Lehr- und Ausbildungsauftrag nicht nur im Tanzen und Singen umzusetzen. Dazu gehört auch das Leben in der Gemeinschaft, soziales Verhalten, miteinander und füreinander da zu sein in vielen nicht alltäglichen Situationen und vieles mehr.

Gibt es Überlegungen für die Zukunft und den Bestand?

Wir alle werden ja nicht jünger und schultern zusammen noch viele Aufgaben. Sicherlich wird es auch nach unserer Zeit mit dem SVK weitergehen. Dennoch wären wir froh, wenn tanzfreudige Menschen sich bei uns engagieren würden. Wir haben ja nicht nur Volkstänze im Programm, sondern auch moderne Tänze. Zudem sind wir eine gesellige Truppe und haben übers Jahr sehr viel Spaß. Potenzielle Mitglieder stellen sich heute mehr denn je die Frage "Was ist los im Verein?", bevor sie sich zum Beitritt entschließen. Wir sind so oft über das Jahr im Ort aktiv, da kann man uns ohne Weiteres ansprechen oder zu einem "Schnupper-Meeting" in unser Gruppenheim (am alten Rathaus in Leutershausen) am Mittwochabend, ab 19 Uhr, vorbeikommen.

Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen hat ja bekanntlich beim SVK schon immer einen hohen Stellenwert eingenommen. Was ist denn für die Jugend im Verein geboten?

Unsere Dachorganisationen "Deutsche Jugend in Europa (DJO) sowie die AG der Sing-, Tanz- und Spielkreise in Baden-Württemberg und der Kreisjugendring Rhein-Neckar helfen uns bei der Förderung und Ausbildung unserer Jugendarbeit. Es finden Lehrgänge für alle Bereiche der Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen statt. Wir fördern Jugendliche durch Teilnahme an diesen Seminaren und Veranstaltungen, und natürlich durch Spielfahrten – mit Singen, Tanzen und Musizieren –, Auftritten im Ausland und bei uns in Deutschland. Zusätzlich führen wir Erlebniswochenenden in unserem Gruppenheim und gemeinsame Familienfreizeiten im näheren Ausland durch. Für unsere Kinder und Jugendlichen bieten wir sehr vieles an. Bereits mit fünf oder sechs Jahren lernen die Kinder spielerisch einfache Tänze, die allgemein sehr viel Freude bereiten. Wir würden uns freuen, wenn Eltern ihre Kinder zum Sing- und Volkstanzkreis bringen würden. Wertvoll sind dabei gerade das Tanzen und die vielen positiven Erlebnisse, die man dadurch gewinnen kann.

Bei so viel Engagement im Verein – bleibt da eigentlich noch eigene Freizeit übrig?

Was ist Freizeit? Ich habe mit fünf Jahren in einem Sportverein in Dossenheim gelernt, was man alles in seiner Freizeit machen kann. Mit 15 Jahren habe ich meine erste Jugendgruppe im Sportverein geleitet. Als ich 17 war, habe ich mit der Trachtengruppe des Heimatvereins Dossenheim eine Amerika-Tournee unternommen und dabei meine Frau Marietta "vun Hause" kennen gelernt. Sie kam aus Leutershausen und war hier im Sing- und Volkstanz aktiv. Ab da war es aus mit der eigenen Freizeit, denn ich hatte jemanden gefunden, der mit mir die Freizeit im Verein teilt und verbringt. Und das ist bis heute gut so.