Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. Sonnenschein und angenehme frühlingshafte Temperaturen kündigten am gestrigen Sonntagmorgen das Ende des Winters an. Der meldete sich aber spätestens zur Mittagszeit mit einem kräftigen Regenschauer, verbunden mit einem drastischen Temperaturrückgang gleich wieder zurück. So galt es, mit dem Sommertagszug durch Leutershausen der Winterzeit endlich ein Ende zu bereiten.

Ein bisschen Tribut musste man dem Winter aber doch noch zollen, auch wenn es nicht mehr regnete. "Es ist kalt heute, und daher laufen wir einen kürzeren Weg als sonst", kündigte Sommertagszugorganisator Jürgen Gustke vom Sing- und Volkstanzkreis den zahlreichen im Schulhof der Martin-Stöhr-Schule wartenden Kindern und Eltern an.

"Schtrih, Schtrah, Schtroh - der Sommerdag is do" stimmte die Kapelle AM an der Spitze des Zuges an und schon setzte sich dieser mit Winter- und Sommerbutze in Bewegung. Über die Fenchelstraße ging es vorbei am Wohnpark Mozartstraße, wo einige der Senioren vor ihre Wohnungen traten und sich über die bunten Stecken mit Sonnenblumen und Bienen freuten. Am Ende des Zuges spielte dazu die Kapelle des Dossenheimer Musikvereins "Alle Vögel sind schon da".

Durch die Mozartstraße ging es über die Bahnhof- und die Hölderlinstraße zurück zur Martin-Stöhr-Schule, wobei der Weg durch die Hirschberger Feuerwehr bestens gesichert war. Im Schulhof wartete schon der Winterbutzen darauf, verbrannt zu werden. "Schaut mal in Richtung Mannheim, da wird der Himmel ganz blau", forderte Gustke Kinder und Eltern auf und vermutete, dass die beiden Kapellen die letzten Regenwolken weggeblasen hatten. Um Frühling und Sommer zu begrüßen, sollten die Kinder aber noch ein Lied singen. "Was singt ihr denn so im Kindergarten?", wollte Gustke von den Steppkes wissen. Die waren etwas schüchtern - und so bekam der Vorsitzende des Sing- und Volkstanzkreises keine Antwort. "Hänschen klein" schlug er daher vor, und die beiden Kapellen spielten die entsprechende Musik, doch auch diese Melodie konnte die Kinder nicht dazu bringen, mitzusingen. Dafür klappte es mit dem Tanzen umso besser. "Mit den Füßen geht es trapp, trapp, trapp, mit den Händen geht es klapp, klapp, klapp, dann wird mit dem Finger dem Winter gedroht und sich dann gedreht", gab Gustke die Tanzbewegungen vor, was die Kinder auch bestens umsetzten.

Nun musste endlich der Winterbutzen angezündet werden, was vier Kindern mit zwei Fackeln sofort gelang. "Und schon haben wir den Feinstaub, aber es ist einfach ein herrlicher Geruch", konnte sich Gustke angesichts der durch die Luft wirbelnden Rußflocken diese Bemerkung nicht verkneifen, bevor er Bürgermeister Just das Mikrofon übergab.

Der bedauerte es, dass zu diesem, seinem wohl letzten Sommertagszug als Hirschberger Bürgermeister, nur wenige Zuschauer gekommen waren und führte dies auf das kühle Wetter und die gleichzeitige Konkurrenz mit dem Umzug in Schriesheim zurück.