Spannendes Vorlesen kann eine nachhaltige Freude am Lesen und auch am Schreiben wecken. Foto: Dorn

Hirschberg-Leutershausen. (aste) Wie schaffen es manche Vorleser nur, dass ihnen die Zuhörer an den Lippen kleben, sie völlig gefangen sind von der Handlung und nur denken: "Bitte jetzt nicht aufhören!"? Die Realität sieht oft anders aus. Da hat man seine liebe Not, die Zuhörer wenigstens noch für den Rest des Kapitels still zu halten.

Doch die kleinen Tricks und Tipps, wie man packend vorliest, kann man lernen. Unter dem Motto "Langweiliges Lesen war gestern - durch lebendiges Vorlesen Lust auf Bücher wecken!" lädt die Katholische Öffentliche Bücherei (KÖB) alle Interessierten zu einem "Vorlese-Seminar" ein. Im Rahmen einer vierstündigen Veranstaltung lernen die Teilnehmer praxisnah und anschaulich, wie sie kleine und große Zuhörer begeistern können.

Welche Bücher, Geschichten und sonstige Texte eignen sich zum Vorlesen? Wie findet man die richtige Literatur für eine bestimmte Alters- oder Zielgruppe? Und wie kann man auch mit schwierigen Zuhörern und Situationen umgehen? Egal ob in der Familie, im Kindergarten, in der Schule, in der Bücherei oder in einer Senioreneinrichtung - lebendiges und spannendes Vorlesen kann eine nachhaltige Freude am Lesen und auch am Schreiben wecken. Vorausgesetzt, es gelingt, die Zuhörer in den Bann zu ziehen und in die Welt der Geschichten mitzunehmen. Dazu ist es wichtig, den Text nicht einfach monoton abzulesen, sondern die Zuhörer mit einzubeziehen, immer wieder Pausen einzulegen und den Dialog zu suchen.

Die Teilnehmer lernen, Mimik und Gestik, ihr Sprechtempo und die Lautstärke ihrer Stimme gezielt einzusetzen und den Blickkontakt mit dem Publikum zu halten. Auch wie man sich Fragen und Reaktionen der Zuhörer stellt oder wie man Vorlesestunden organisiert und gestaltet, wird ein Thema sein. Geleitet wird das Vorlese-Seminar von einer qualifizierten Referentin der "Stiftung Lesen", die vom Bundespräsidenten und vielen prominenten Lesebotschaftern unterstütz wird. Die hiesige Aktion wird von der Bürgerstiftung Hirschberg gefördert.

Das Angebot richtet sich vorwiegend an Lehrer, Erzieher und Menschen, die beruflich oder ehrenamtlich mit Büchern und Lesen zu tun haben. Aber auch alle, die einfach gerne vorlesen, sind eingeladen.

Info: Das "Vorlese-Seminar" findet statt am Samstag, 23. Februar, von 9 bis 13 Uhr im Gemeindesaal St. Martin, Fenchelstraße 10. Die Teilnahme ist kostenlos, für Verpflegung ist gesorgt. Interessierte können sich noch bis Mittwoch, 13. Februar, in der Bücherei anmelden.