Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Es ist ein Sonntagmorgen, da möchte man wirklich keinen Hund vor die Tür jagen. Wer ohne Schirm auf den Rathaus-Platz gekommen ist, für den reicht schon eine halbe Stunde dort, um nass bis auf die Haut zu sein. Ein ausgesprochenes Pech für die Sängereinheit und den Grundschulchor der Martin-Stöhr-Schule, die das Glockenspiel am dritten Advents-Sonntag mit einem gemeinsamen Weihnachtslieder-Singen bereichern wollten.

Aber weil das eben eine so schöne Idee ist, mal wieder zusammen die altbekannten Weisen zu singen, sind trotz der ungemütlichen Umstände viele Familien gekommen. Unter bunten Regenschirmen und einem schnell zusammengebauten Zeltdach sind immerhin das E-Piano und die großen Sänger mit ihren Liedermappen einigermaßen geschützt. Die Kinder des Grundschulchors vorne in der nicht überdachten ersten Reihe hätten sich dagegen sicher ein trockeneres Plätzchen weiter hinten gewünscht. Aber auch wenn die Regentropfen aus den Haaren, Mützen und Kapuzen rinnen, trotzen die kleinen Sänger unermüdlich Wind und Wetter und singen von ihrer Chorleiterin Katrin Birkenstock angefeuert ein zartes "Wir sagen Euch an den dritten Advent".

Auch das "Süßer die Glocken nie klingen" der großen Sänger und Solisten muss sich auf dem Weg in die Herzen erst einmal durch den Wolkenbruch kämpfen. Das so schön geplante gemeinsame Singen will da nicht so richtig in Gang kommen. "Wir wollen nicht ‚für Sie’ singen, sondern ‚mit Ihnen‘", hatte Vorsitzender Michael Lang eingangs extra gesagt. Aber mit den klammen Fingern möchte man keins der ausgeteilten Liedblätter halten, sondern die Hände lieber an einem Becher mit heißem Glühwein oder Kinderpunsch vom Bund der Selbstständigen wärmen, der am Sonntag stark gefragt ist.

Wie gut, dass man doch das eine oder andere Weihnachtslied noch im Kopf parat hat. "Was für die Erwachsenen ‚Last Christmas‘ ist, ist für die Kinder ‚In der Weihnachtsbäckerei‘", macht Christine Pietsch-Lang aber noch einen Versuch, Groß und Klein zum Mitsingen zu bewegen. Diesmal klappt es viel besser. Wenigstens für dieses Lied geben die Familien wirklich alles und schmettern es fröhlich aus vollen Kehlen. Dazu knuspert man gerne an einem Stück süßem Stollen und stellt sich eben vor, wie warm und gemütlich es jetzt in einer weihnachtlichen Backstube wäre.

Den Sängern muss man hoch anrechnen, dass sie allen Umständen zum Trotz die oft vernachlässigte Tradition des gemeinsamen Weihnachtslieder-Singens mal wieder gepflegt haben.

