Die traditionelle Lichterprozession durch den Schlosspark, die sonst im Anschluss an die abendliche Wallfahrtsmesse stattfindet, muss coronabedingt in diesem Jahr ausfallen. Foto: Brand

Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. Im Wallfahrtsort Leutershausen wird am 15. August das kirchliche Hochfest Mariä Himmelfahrt gefeiert. Allerdings kann das aufgrund der geltenden Corona-Infektionsschutz-Verordnung in diesem Jahr nur im eingeschränkten Rahmen stattfinden. Beibehalten wird die Wallfahrtsmesse mit Segnung der Kräutersträuße um 10 Uhr in der St.-Johannes-Kirche. Und auch die abendliche Wallfahrtsmesse findet statt, Beginn ist um 19.30 Uhr. Beide Messfeiern hält Wallfahrtspfarrer Stephan Sailer. Die traditionelle Lichterprozession durch den Schlosspark muss allerdings ausfallen.

Insgesamt stehen in der Kirche 50 Sitzplätze zur Verfügung. Weitere 60 können im Außenbereich belegt werden. Zum Besuch der Messfeiern ist eine Anmeldung erforderlich. Für die Rosenkranzandacht um 15 Uhr muss man sich dagegen nicht anmelden. Die Kirche ist an diesem Tag von 11 bis 18.30 Uhr geöffnet. Während der Gottesdienstzeiten ist der Zutritt nur für angemeldete Besucher möglich.

Beim Betreten und Verlassen der Kirche ist es notwendig, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Ferner werden die Kirchenbesucher gebeten, die Sicherheitsabstände sowie die vorgegebenen Laufwege einzuhalten. Ordner aus der Gemeinde werden alle Besucher zu den möglichen Sitzplätzen führen, die durch Punkte gekennzeichnet sind.

Ebenso sollten alle Gottesdienstbesucher ihr eigenes Gotteslob mitbringen, da in der Kirche keine Gebetbücher mehr zur Verfügung gestellt werden können. Diese müssten ansonsten nach jedem Gebrauch desinfiziert werden.

Coronabedingt werden in diesem Jahr während des Tages keine Snacks und Getränke angeboten. Die Pfarrgemeinde Leutershausen ist gehalten, dass alle Sondermaßnahmen entsprechend umgesetzt werden. An der Kirche gibt es zudem keine Parkmöglichkeiten. Die Toilettenanlage kann an diesem Tag benutzt werden. Da im Ort die Parkmöglichkeiten ebenfalls eingeschränkt sind, wird Wallfahrern aus anderen Ortschaften empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen.

Info: Anmeldungen sind telefonisch unter 06 201/51 45 3 oder per E-Mail an StJohannes@se-wh.de möglich. Die Verantwortlichen der Pfarrgemeinde würden sich freuen, wenn sich noch freiwillige Helfer im Pfarrbüro Leutershausen melden, die nicht selbst zur Risikogruppe gehören und die bereit sind, den Ordnungsdienst und die Desinfektion in der Kirche abwechselnd in einem Team durchzuführen.