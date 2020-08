Ein ungewöhnliches Bild: In die St.-Johannes-Kirche konnten coronabedingt nur 50 Gläubige zur Wallfahrtsmesse am Samstagabend kommen. Auch die Lichterprozession im Schlossgarten wurde abgesagt. Foto: Kreutzer

Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. Ein lauer Sommerabend wartete am Samstag auf Wallfahrer und Gläubige, die zur abendlichen Wallfahrtsmesse nach Leutershausen gekommen waren. Eigentlich ideale Bedingungen für die den Abschluss des Hochfestes Mariä Himmelfahrt bildende Lichterprozession durch den gräflichen Schlossgarten. Doch die Corona-Pandemie sorgte nicht nur dafür, dass die Lichterprozession in diesem Jahr bereits im Vorfeld der Wallfahrt zur Schwarzen Madonna abgesagt wurde. Auch sonst war vieles anders an diesem Abend, an dem sich sonst mehrere Hundert Gottesdienstbesucher in und vor der Kirche einfinden.

Die Einschränkungen ließen für den Gottesdienst jedoch nur insgesamt 110 Besucher zu, die sich zudem vorab anmelden sollten. 50 Gottesdienstbesucher sollten in der Kirche Platz finden, für weitere 60 waren orangerote Stühle in einem weiten Halbrund vor dem Eingang zur Kirche aufgestellt worden. Während die Plätze in der Kirche nahezu belegt waren, gab es jede Menge freie Plätze außerhalb. Gerade einmal zwölf Gläubige hatten hier zu Beginn des Gottesdienstes Platz genommen. So fanden die wenigen, verspätet eintreffenden Nachzügler auch noch einen Sitzplatz.

Stephan Sailer predigte. Foto: Kreutzer

Gleich nachdem Pfarrer Stephan Sailer den Gottesdienst eröffnet hatte, wurde eine weitere Änderung gegenüber den sonstigen Gepflogenheiten deutlich. Nicht nur, dass die Lieder möglichst nicht laut gesungen, sondern die Liedtexte eher gesprochen wurden, die Kapelle AM unterstützte zudem den Gottesdienst musikalisch von außerhalb der Kirche. Die zehn Musiker der Kapelle hatten östlich der Kirche einen Platz gefunden, wo sie genügend Abstand voneinander und zu den Kirchenbesuchern halten konnten. Durch die geöffneten Kirchentüren und über die Lautsprecher war ihre musikalische Begleitung bestens zu hören und gab dem Gottesdienst so etwas Besonderes.

Mit dem Gotteslob 883 eröffnete Sailer den Gottesdienst. "Wunderschön, prächtige, hohe und mächtige, liebreich holdselige himmlische Frau", sprach er den Liedtext zusammen mit einigen Gläubigen, die den Text auswendig kannten oder aus den Gesangbüchern ablasen. "Ehre sei Gott in der Höhe", sang anschließend der Chor Schola St. Johannes unterstützt von Stefan Brand an der Orgel, doch dieser Gesang drang nur schwach nach draußen.

Mit den Lesungen aus der Offenbarung des Johannes und dem ersten Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth wurde an die Zeit Marias vor der Geburt Jesu erinnert. Dagegen ging Sailer in seiner Predigt vor allem auf das Thema Tod ein, das durch die Corona-Pandemie sehr "gegenwärtig in unserer Gesellschaft" geworden sei. So sehe man im Fernsehen immer wieder die Bilder der vielen Verstorbenen in anderen Ländern. Zum Glück habe sich jedoch in Deutschland die zunächst gemachte Annahme, dass bald jeder jemanden kennt, der an Corona gestorben sei, nicht bewahrheitet.

Hintergrund Wie die Besucher diese ganz besondere Wallfahrtsmesse erlebten Bedingt durch die verschiedenen Einschränkungen im Ablauf der Gottesdienste war es ein außergewöhnliches "Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel", das am Samstag in Leutershausen begangen wurde. Trotzdem waren die Besucher der abendlichen Wallfahrtsmesse froh darüber, dass es überhaupt eine Wallfahrt zur Schwarzen Madonna gegeben hatte. Die RNZ hörte sich bei ihnen um. Johannes Regenbrecht aus Bensheim empfand ebenso Freude über die Wallfahrt, bedauerte allerdings, dass die abschließende Lichterprozession nicht stattfand. Etwas Gutes konnte er der Begrenzung der Teilnehmerzahl am abendlichen Gottesdienst aber abgewinnen. "So ist die Luft besser in der Kirche", fand er. Denn seit vielen Jahren kommt er zu Mariä Himmelfahrt nach Leutershausen und weiß, dass bei sommerlichen Temperaturen und voll besetzter Kirche, die Luft darin etwas stickig werden kann. "Es ist richtig, dass die Wallfahrt stattfindet", betonte Martin Heinz aus Heddesheim angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das gesellschaftliche Leben. Jedoch bedauerte auch er, der seit 45 Jahren zu Mariä Himmelfahrt nach Leutershausen kommt, dass die Lichterprozession ausfiel. Zudem wirkte die Atmosphäre des Festes durch die geringe Zahl der Gottesdienstbesucher auf ihn etwas befremdlich. "Sonst kommen alleine aus Heddesheim 30 bis 40 Gläubige, heute bin alleine da", berichtete Heinz. "Mehr kann man nicht machen", waren drei Gottesdienstbesucherinnen aus Leutershausen der Ansicht, dass die derzeitigen Bedingungen nicht mehr zuließen. Schade fanden sie es nur, dass das Glockengeläut bei der Predigt von Pfarrer Stephan Sailer und bei dem abschließenden Lied eingesetzt hatte und so die Stimmung störte. "Es fehlte was", stellte schließlich eine weitere Gottesdienstbesucherin aus Leutershausen fest. "Schön war das", erhielt dagegen die Kapelle AM Lob von einer Besucherin des Gottesdienstes. "Es war aber ungewohnt", beschrieb der Vorsitzende der Kapelle AM, Josef Zorn, die musikalische Begleitung des Gottesdienstes von außerhalb der Kirche. Er war jedoch froh darüber, dass die Musiker überhaupt wieder spielen konnten. Monatelang konnten nicht einmal Proben stattfinden. Im Vorfeld des Gottesdienstes hatte die Kapelle jedoch die Möglichkeit, auf dem Platz rund um die Kirche einige Probenstunden einzulegen. (ze)

[-] Weniger anzeigen

Selbst bei der Austeilung der Kommunion galt Abstandhalten

Das Thema Tod begleitet auch die Wallfahrt zur Schwarzen Madonna in Leutershausen, ist es doch das Fest zur Aufnahme Marias in den Himmel. "Gott hat Maria mit Leib und Seele aufgenommen", erläuterte Sailer und dadurch sei Maria herausgenommen worden aus dem Kreislauf des Vergehens. Und es gebe für alle Menschen die Hoffnung, dass uns Gott an einen sicheren Ort führen werde, einen Ort des Friedens, des Lichtes und der Geborgenheit. Die coronabedingten Veränderungen im Ablauf der Gottesdienste wurden auch beim Friedensgruß und bei der Kommunionausteilung deutlich. "Nicken sie sich freundlich zu oder winken sie, statt ihrem gegenüber die Hand zu geben", gab Sailer die Regeln für den Friedensgruß vor. Auf Abstand wurde ebenso bei der Austeilung der Kommunion geachtet.

Mit einem herzlichen "Vergelt’s Gott" bedankte sich Sailer schließlich bei allen, die mitgeholfen hatten, dass die Wallfahrer überhaupt kommen konnten. Nach der anschließenden Kräutersegnung endete der Gottesdienst mit dem Lied "Großer Gott, wir loben dich", das gesprochen wurde. Da nach der ersten Strophe allerdings die Kirchenglocken erklangen, ließ sich weder von dem Sprechgesang noch von der musikalischen Unterstützung durch die Kapelle AM etwas hören – und so blieben die Gottesdienstbesucher etwas verstört zurück.

Ohne Anmeldung kein Zutritt

In diesem Jahr war am Festtag "Mariä Himmelfahrt" vieles anders, als man es in Leutershausen gewohnt war: Coronabedingt gab es für die Besucher, die zur Messfeier kamen, einige Auflagen und Regeln zu beachten. Nur wer zuvor sich bei der Pfarrgemeinde angemeldet hatte, durfte auch am Gottesdienst teilnehmen. 50 Personen konnten somit die Messfeier in der Kirche und bis zu 60 Personen vor der Kirche mitfeiern. Auch aus den Nachbargemeinden waren einige gekommen, um ihre Fürbitten, Anliegen und Sorgen am Gnadenbild der "Schwarzen Madonna" von Loreto vorzutragen.

Vor der Kirche mussten sich die Besucher für die Messfeier am Morgen anmelden. Foto: Brand

Zum Brauchtum gehört an diesem Tag das Kräutersammeln. Pflanzen, die in dieser Zeit blühen, werden seit Alters her heilende Kräfte zugeschrieben. Dabei werden Sträuße aus sieben verschiedenen Kräutern gebunden. Durch die Fürbitte der Kirche soll zudem die Heilkraft der geweihten Kräuter verstärkt werden. Gläubige hatten gebundene Sträuße mit Kräutern und Blumen aus dem Garten oder Feld mitgebracht und diese zur Segnung auf den Stufen des Altarraumes niedergelegt.

Hintergrund für diese Tradition ist die Legende, dass von den Jüngern Jesu das Grab Marias geöffnet wurde und sie darin nicht ihren Leichnam, sondern Blüten und Kräuter vorfanden. Maria gilt auch als Patronin der Feldfrüchte.

Wallfahrtspfarrer Stephan Sailer feierte in Konzelebration mit Pfarrer Gerhard Schrimpf und Pfarrer Joachim Dauer diese Messfeier am Samstagvormittag in einer schwierigen pastoralen Zeit. Auf die Festmesse waren die Lesung und das Evangelium ausgerichtet. Im Ersten Buch der Chronik ging es um die Lade Gottes, die David in einem Zelt aufgestellt hatte. Beim Evangelium betonte der Erste Brief des Apostel Paulus an die Korinther den Wert des Zusammenlebens in der Gemeinde. In seiner Predigt ging Sailer auf besondere Prüfungen im schulischen, beruflichen und privaten Leben ein. Prüfungen verlangen auch heute noch ganz besondere Vorbereitungen. In der Bibel sei oft von Prüfungen die Rede. Der Apostel Paulus frage hier zurecht nach, ob man sich den Himmel überhaupt verdienen könne. Den Himmel kann man sich nicht verdienen, denn dieser sei ein ganz besonderes Geschenk von Gott an die Menschen, so Sailer. Die Aufnahmeprüfung hierfür sei als Christ das eigene Leben, das Handeln und Tun. Maria habe darin auch eine Vorbildfunktion für die Menschen übernommen. Sie sei unmittelbar nach ihrem Tod mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden.

Sailer dankte nach der Kräuterweihe und dem abschließenden Segen allen, die trotz vieler Einschränkungen zur Messfeier gekommen waren. Sein besonderer Dank galt der Organistin Henriette Götz und der Sopranistin Johanna Götz für die musikalische Umrahmung sowie allen helfenden Händen, die sich bei der Messfeier engagiert hatten. (wabra)