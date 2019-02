Hirschberg-Leutershausen. (aste) "Spanien" mit all seinen Facetten ist Fokusthema des neuen VHS-Programms, das Ralf Gänshirt, Referent der Außenstelle Hirschberg, und Mitarbeiterin Karin Binder jetzt in den "neuen vier Wänden" vorstellten. Das VHS-Büro befindet sich nun im ehemaligen Schulkiosk der Martin-Stöhr-Grundschule.

"Wir haben viele bewährte Kurse dabei, aber auch einige neue", verrät Gänshirt. Semesterstart ist offiziell am 11. Februar, aber schon am morgigen Sonntag kommt Madeleine Sauveur mit ihrem Programm "Sex kommt auch drin vor" um 19 Uhr in die Alte Turnhalle. Restkarten sind noch an der Abendkasse erhältlich.

Am Samstag, 9. Februar, findet dann erstmals das Hirschberger "Gesundheitsforum" statt. Dabei haben die Teilnehmer von 10 bis 16.15 Uhr in der Schillerschule die Möglichkeit, fünf verschiedene Gesundheitskurse in Kurzform kennenzulernen. "Eine tolle Möglichkeit, mal etwas auszuprobieren, ohne gleich einen ganzen Kurs belegen zu müssen", findet Gänshirt. Hineinschnuppern kann man an diesem Tag in die Kurse "Rückenfit", "Body Bliss", "Yoga", "Smovey" und "Entspannung". Wer dabei "Lust auf mehr" bekommen hat, kann aus einem breiten Angebot an Gesundheitskursen schöpfen von Wirbelsäulengymnastik über Yoga bis Zumba. Nicht mehr ins Programmheft geschafft hat es ein ganz neuer Kurs "Insel der Achtsamkeit und Entschleunigung", der ab 12. März immer dienstags um 19 Uhr in der Großsachsener Alten Schule läuft.

Drei interessante Nachmittage bietet die Erfolgsreihe mit Gesundheitsvorträgen von VHS, AWO und Gemeinde. Wolfgang Hübner macht den Auftakt am 20. März in der Alten Villa mit seinem Vortrag "Brillante Momente - wie Sie mit Achtsamkeit Ihre Ressourcen finden". Im Anbau der Alten Turnhalle in Großsachsen geht es am 29. Mai bei Angela Stotz um die "Suche nach dem guten Leben". Und am 26. Juni lautet das Thema (dann wieder in der Alten Villa): "Unser Rücken - der Spiegel unserer Seele". Referentin ist Danielle Bruckmaier, Heilpraktikerin für Traditionelle Chinesische Medizin.

Passend zum Fokusthema Spanien findet am 5. Mai die Kino-Matinée "Iberia - die Leidenschaft des Flamenco" statt. Am 19. Mai folgt der "Europa-Tag" im Kino in Kooperation mit dem Partnerschaftsverein. Nochmals im Angebot sind zwei Schreibwerkstätten zu den Themen "Autobiografisches Schreiben" und "Vom Reisen schreiben". Um Bücher zum Lachen und nachdenklichen Verweilen geht es bei den "Literaturnachmittagen" in Tine’s Café. Wer sich gerne künstlerisch betätigt, kann die Techniken der Acrylmalerei, Zeichnen und Aquarellieren lernen. Sprachkurse in verschiedenen Kompetenzstufen gibt es in Französisch und Spanisch.

Die "Junge VHS" bietet erstmals "Yoga für Kinder" an. "Einen richtigen Boom haben unsere Nähkurse für Kinder erlebt", berichtet Gänshirt. Außerdem gibt es "Filzen für Ostern". Gerne angenommen wird stets der "Smartphone- und Tablet-Workshop" für Anfänger und Fortgeschrittene.

Kaum im Programm und schon ausgebucht ist die "Lesung mit Menü" im Hotel Krone, diesmal zum Thema Liselotte von der Pfalz. Großen Anklang finden stets die Frauenkulturkreise mit wöchentlich wechselnden Themen. Etabliert und beliebt sind auch der "Motorsägenlehrgang" und die "Kunst des Schnapsbrennens".

Um die Programmheftseiten "VHS vor Ort" persönlicher zu gestalten, rufen die VHS-Außenstellen Hemsbach, Hirschberg und Laudenbach zum Fotowettbewerb "Das ist meine Stadt!" auf. Wer noch Tipps für die Motivsuche braucht, kann sich diese bei einem professionell geleiteten "Photowalk" holen. Die Siegerfotos erscheinen dann als Titelbild der "VHS vor Ort" im Herbstprogramm.