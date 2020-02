Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Es sind wenige Zeilen, die Hans Stöcklin am späten Sonntagabend per Mail verschickt hat, die aber große Brisanz haben: "Hiermit teile ich den VdK-Mitgliedern des Ortsverbandes Leutershausen mit, dass ich mein Amt als Vorstandsvorsitzender zum 2. Februar niedergelegt habe", heißt es da.

Diese Entscheidung sei ihm sehr schwergefallen, "aber in Anbetracht einiger Unstimmigkeiten mit den Vorstandskollegen habe ich diesen Weg gewählt", schreibt Stöcklin in seiner Mail weiter. Er danke allen, die ihm in den vergangenen Jahren ihr Vertrauen entgegengebracht hätten.

Auf RNZ-Nachfrage wollte sich Stöcklin nicht zu Details der Unstimmigkeiten äußern. Darauf habe sich der Vorstand verständigt, erklärte der 71-Jährige. Er bleibe Mitglied im VdK Leutershausen und auch weiterhin stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbandes Mannheim. Stöcklin hatte 2017 den Vorsitz des Ortsverbandes in Leutershausen übernommen. In seiner Amtszeit stieg die Mitgliederzahl von 360 auf 400. Auch die VdK-Sprechstunde führte er ein, die mittlerweile aber wieder eingestellt wurde.

Klaus Richert leitet den VdK. Fotos: Kreutzer/privat

Von Stöcklins Formulierung "Unstimmigkeiten" überrascht zeigte sich Klaus Richert, der nun kommissarisch den Vorsitz innehat. Stöcklin habe gegenüber den Vorstandsmitgliedern betont, dass sie "persönliche Gründe" nennen sollten, wenn sie nach seinem Rücktrittsgrund gefragt würden. Zu eventuellen Unstimmigkeiten wollte sich auch Richert nicht äußern.

Er hatte im Oktober den zuletzt vakanten Posten des stellvertretenden Vorsitzenden kommissarisch übernommen, um Stöcklin zu unterstützen und in die Vorstandsarbeit "hineinzuschnuppern". Nun ist der 62-Jährige zum kommissarischen Vorsitzenden geworden. So steht es auch bereits auf der Homepage des VdK Leutershausen. Unterstützung erfährt er von Erich Raffel, der kommissarisch den stellvertretenden Vorsitz übernommen hat und von den anderen Vorstandsmitgliedern.

Der Leutershausener singt ansonsten beim MGV 1884 und ist dort auch in der Orga-Gruppe aktiv. Nun muss er sich in die Organisation des VdK Leutershausen reinfuchsen. Bald schon will er auch vor den Mitgliedern über die aktuelle Situation sprechen.

Denn demnächst soll die jährliche Mitgliederversammlung stattfinden. Diese war ursprünglich auf den 1. Februar terminiert gewesen, wurde dann aber kurzfristig ohne offizielle Angabe von Gründen abgesagt. Offensichtlich hing dies mit dem Rücktritt des Vorsitzenden zusammen.

Wahlen erst im kommenden Jahr

Bei der Mitgliederversammlung in diesem Jahr stehen keine Wahlen an, erst bei der Jahreshauptversammlung 2021. Bis dahin hatte Stöcklin aber nicht warten wollen, um sein Amt abzugeben.

Ob Richert und Raffel dann als neue Vorstandsspitze kandidieren werden, steht laut Richert noch nicht fest.