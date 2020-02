Hirschberg-Leutershausen. (hil) Immer wieder sind Vandalen im Sportzentrum unterwegs. Am Sonntagnachmittag sah es neben dem zweiten Rasenplatz aus, als wäre eine Bombe explodiert: Flaschen, Becher, Papier und weiteren Unrat hatten Vandalen in der Nacht vom Samstag auf Sonntag vor dem Clubheim des Fußballvereins Leutershausen (FVL) über eine große Fläche verteilt, stürzten noch das große Trainingstor um und zerschmetterten auf der asphaltierten Straße außerdem leere und halbvolle Flaschen.

Die Beseitigung der Sauerei bleibt am Ende wieder an FVL-Platzwart Dieter Frenzel hängen, sofern nicht die Männer vom Bauhof noch miteinspringen. Der Zweite FVL-Vorsitzende, Jürgen Drefs, zeigte sich von der Nachricht tief erschüttert: "Jetzt fängt die Sauerei schon wieder an." Er und seine Vorstandskollegen plädieren zwar für eine generelle Einzäunung rund um das Sportzentrum, doch "dies wird wohl nicht möglich sein, denn es ist eine öffentliche Sportanlage".

Als die RNZ 2018 über die Probleme, die schon länger bestehen, berichtete, sagte der damalige Bürgermeister Manuel Just, dass es aus seiner Sicht keine Option sei, das Sportzentrum einzuzäunen, könnte es dann doch nicht mehr von Freizeitsportlern genutzt werden. Außerdem würde es Personalkosten verursachen, da ja jemand das Ganze auf- und zusperren müsste.

Jürgen Drefs will nun das Gespräch mit dem aktuellen Bürgermeister Ralf Gänshirt suchen und hofft, dass sich so eine Lösung findet.

Der FVL ist nicht der einzige Verein im Sportzentrum, der immer wieder mit Problemen zu kämpfen hat. Beim Tennisclub Leutershausen (TCL) aber greifen so langsam die ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen. In das Schützenhaus dringen die Vandalen nicht ein, weil der Alarm direkt an die Polizeiwache in Weinheim geht. Die Bouler vom Laufsportverein (LSP) aber müssen im Sommer fast jeden Sonntagmorgen die "Überreste" von Nachtschwärmern oder unliebsamen Besuchern vor ihrer Hütte beseitigen.

Jetzt hat es wieder den Fußballverein 1922 erwischt, der zudem mehrere Einbruchsversuche in sein Clubheim registrieren musste und deshalb auch die Alarmanlage verbessert hat.