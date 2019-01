Von Marco Partner

Hirschberg-Leutershausen. Eine leidenschaftliche Theatergängerin war sie schon lange. Jetzt hat sie ihr Hobby quasi zum Ehrenamt gemacht. Seit September hat Martina Bender die Regionalbetreuung für das Mannheimer Nationaltheater (NTM) übernommen. Jeden Monat kümmert sie sich um die Abos, organisiert den gemeinsamen Bus - und gewinnt dank dieser neuen Aufgabe eine ganz neue Perspektive auf die bunte Theaterwelt und ihre Wahlheimat Leutershausen.

"Eigentlich wollte ich mich nur erkundigen", verrät die gebürtige Weinheimerin, wie sie überhaupt zu diesem ehrenamtlichen Job kam. Sage und schreibe 40 Jahre lang war Hans-Peter Pfister Regionalbetreuer, als die Stelle vakant wurde, erfuhr Bender davon aus der Zeitung.

Eine Unbekannte ist sie im Hirschberger Kulturleben nicht. Unter anderem im Vorstand des Olympia-Kinos war sie tätig - und da sie den kulturellen Austausch als wichtig empfindet, trat sie die Nachfolge an. "In Hirschberg gibt es wirklich ein tolles Kulturangebot. Da gehört der Theaterbus ebenfalls dazu", erklärt Bender, warum die Institution weiterleben muss. Denn für viele Teilnehmer sind die Besuche der Mannheimer Spielstätte zu einem festen Ritual geworden, das nicht nur der Bildung, sondern auch dem Aufrechterhalten von sozialen Kontakten dient.

Der verdiente Lohn: elf NTM-Vorstellungen im Jahr, nicht nur Theater, sondern auch Oper oder Ballett. "Da ist natürlich auch manches dabei, was ich mir sonst gar nicht angesehen hätte", erklärt die Grundschullehrerin, die sich selbst gar nicht so als "Abo-Typ" bezeichnet.

"Für gewöhnlich mag ich frei entscheiden, ob ich nach Heidelberg oder Mannheim gehe und mich nicht auf ein Theaterhaus festfahren", betont sie. Und doch ist sie nach den ersten Dauerbesuchen mit den anderen 30 Leutershau᠆sener Abonnenten angenehm überrascht.

Denn vielleicht noch spannender als die Stücke auf der Bühne sind die Gespräche im Bus auf der Rückfahrt. "Dann wird noch einmal alles analysiert, und man erfährt die Sichtweise der anderen, ihre Gedankengänge. Das regt einen dann wieder selbst zum Nachdenken an", erklärt sie. Insbesondere nach der Helmut-Kohl-Inszenierung "Der Elefantengeist" lebte das skurrile Stück nochmals so richtig auf, während der Bus von Mannheim zurück nach Leutershausen kurvte.

Benders Liebe zum Theater kommt nicht von ungefähr: Nach ihrem Grundschulpädagogik-Studium in Mannheim absolvierte sie ein Erweiterungsstudium im Bereich Spiel- und Theaterpädagogik an der PH in Heidelberg. Und auch in der Grundschule übernimmt sie als Lehrerin gerne Theater-AGs. Meistens in Kombination mit Musik. "Im Theater werden einem stets die Augen geöffnet, man ist hautnah dabei und fühlt jeden Augenblick mit", erklärt sie ihre Faszination. Durch ihr Ehrenamt komme nun noch ein überraschender Effekt hinzu. "Vorher hätte ich gesagt, mir schmeckt nur das und das. Aber jetzt bekommt man ein ganzes Menü und kann sich durchprobieren. Das macht Spaß."

Voller Vorfreude blickt sie deshalb auf das Programm 2019, das mit dem Tanzstück "Blaubarts Geheimnis" startet. Im kommenden Jahr werde sie auch erst die über 40 anderen Regionalbetreuer kennenlernen. Ob Altlußheim, Bad Dürkheim, Ketsch oder Worms: In der ganzen Metropolregion Rhein-Neckar werden Busfahrten zum Mannheimer Nationaltheater unternommen.

Der Wechsel in Leutershausen geht auch mit ein paar Veränderungen einher. "Die Tickets für die monatlichen Veranstaltungen sind nun bei der Blumenbinderei Jöst abzuholen und werden nicht mehr bis vor die Haustür gebracht", erklärt Bender.

Was aber bleibt: 60 Minuten vor Stückbeginn sammelt der Bus die Theatergänger am Edeka-Parkplatz ein. "Es ist schon bequem, man muss seine Jacke nicht an der Garderobe abhängen, hat sehr gute Sitze und genießt das Theater mit einer gewachsenen Gruppe voller lebendigen Hin- und Rückfahrten", sagt Bender. Ihre Entscheidung für das Ehrenamt hat sie nicht bereut.

Info: Spielplan 2019: 19. Januar: Blaubarts Geheimnis; 19. Februar: Orpheus in der Unterwelt; März: Meine geniale Freundin (der genaue Termin steht noch nicht fest); 17. April: House of Usher; 17. Mai: Sanssouci; 8. Juni: Pelléas und Mélisande; Juni/Juli: Maria Stuart; 25. Juli: Il trovatore. Auch beim Bürgermeisteramt, in der Gemeindebücherei, in der Apotheke und einigen Geschäften hängen Informationen zum Regionalabonnement des NTM aus. Abholbereit sind die Karten bei der Blumenbinderei Jöst, Bahnhofstraße 34. Kontakt: Martina Bender, Telefon 06201/55125.