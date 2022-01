In der Heinrich-Beck-Halle ist schon alles aufgebaut, damit das neue Testzentrum am 6. Januar an den Start gehen kann. Foto: Kreutzer

Von Max Rieser

Hirschberg-Leutershausen. Auch in Leutershausen nimmt das Testgeschehen Fahrt auf. Nachdem es bislang ausschließlich Testmöglichkeiten in Großsachsen gegeben hat, eröffnet am Donnerstag, 6. Januar, neben dem Angebot im NH-Hotel bereits das zweite Testzentrum des Ortsteils, und zwar in der Heinrich-Beck-Halle. Betreiber ist genau wie in der Sachsenhalle Thomas Berger. Das Angebot in der Sachsenhalle würde momentan sehr gut angenommen, im Dezember wurden dort 1500 Menschen getestet, sechs davon positiv und einer falsch positiv, was durch einen PCR-Test herauskam. Gerade an den Feiertagen sei die Nachfrage sehr hoch gewesen. In Leutershausen, glaubt Berger, sei der Bedarf ebenfalls groß.

Dass es jetzt erst losgeht, obwohl steigende Fallzahlen und 2 G-plus-Regeln an vielen Stellen schon früher ein stärkeres Testgeschehen erforderlich gemacht hätten, bedauert Berger: "Ich habe mich schon im Dezember um einen Start bemüht, aber durch Probleme mit der Software hat es etwas gedauert." Um den Interessenten die Terminbuchung besonders einfach zu gestalten, sollte eine Vereinbarung über www.mnws-testcenter.de ermöglicht werden, der gleichen Seite, über die auch die Tests in der Sachsenhalle gebucht werden können.

Da das immer noch nicht möglich ist, werden in der Heinrich-Beck-Halle vorerst sogenannte Vor-Ort-Termine angeboten. Um einen Termin über die Internetseite zu buchen, braucht man den Code: 524MEL155. Dieser wird dann unter dem Reiter "Vor-Ort-Termin mit Code" eingegeben. Damit ist man im Testzentrum registriert und kann zu den Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 17 bis 20 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 15 bis 18 Uhr ohne festen Termin vorbeikommen. Der Code bleibt gleich, bis eine normale Terminvergabe wie in der Sachsenhalle möglich ist.

Das Durcheinander mit der Software war aber nicht der einzige Stein im Weg, denn auch das Gesundheitsamt, das Berger schon im November kontaktiert hatte, brauchte seine Zeit, um die Genehmigung auszustellen. Den Betreiber wundert das etwas, denn er nutzte das bereits genehmigte Konzept der Sachsenhalle als Grundlage, und trotzdem kamen zahlreiche Rückfragen, die er eigentlich schon beantwortet hatte, wie er berichtet: "Anstatt wegen Omikron mal Gas zu geben und die Tests zu ermöglichen, wurde es lang hinausgezögert." Die Notsituation hätte ein rasches Handeln erfordert. Dass die Ämter ihre Richtlinien hätten, verstehe er, aber schon die Kommunikation sei sehr schwierig gewesen.

Bei Anfragen sei er immer in der Sammelstelle für Anfragen des Gesundheitsamts, also auch für Meldungen von Corona-Fällen, herausgekommen. Das habe ebenfalls zu Verzögerungen geführt: "Da kam man sich vor wie Asterix und Obelix mit dem Passagierschein A38", berichtet Berger amüsiert. Dankbar sei er hingegen der Hirschberger Verwaltung, die ihn bei den Anträgen unterstützt habe. Aufgebaut sei schon alles jetzt könne es losgehen: "Neues Jahr, neues Glück sozusagen."

Info: Teststellen in Hirschberg: Sternapotheke Großsachsen; A&S Corona-Testzentrum im NH-Hotel Leutershausen; Ärztehaus Hirschberg (06201 / 98 68 71 00); Praxis Dr. Mußotter (06201 / 51.253); MNWS-Testzentren in der Sachsenhalle und in der Heinrich-Beck-Halle.