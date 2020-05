Hirschberg-Leutershausen. (zg/ze) Ein Aktionstag lockt am Sonntag, 10. Mai, bei dem man zum einen den preisgekrönten Film "Systemsprenger" streamen und dabei gleichzeitig das noch geschlossene Olympia-Kino unterstützten kann.

"Systemsprenger" gilt als der deutsche Arthaus-Kinoerfolg des Jahres 2019 und wurde ausgezeichnet mit acht Deutschen Filmpreisen (LOLAs), es war der deutsche Oscar-Beitrag 2019, der Berlinale-Gewinner des Silbernen Bären, des Alfred-Bauer-Preises 2019 und zahlreicher weiterer Auszeichnungen.

Eigentlich sollte es anlässlich der LOLA-Verleihung für die diesjährigen Preisträgerfilme einen großen Kinotag der Deutschen Filmakademie geben – aber die Kinos sind wegen der Corona-Krise nach wie vor geschlossen, viele bangen um ihre Existenz. Deshalb hat sich der Verleih in Zusammenarbeit mit verschiedenen Filmförderinstitutionen dafür entschieden, den Kinotag virtuell bei den Zuschauern zu Hause stattfinden zu lassen.

Am Aktionstag, 10. Mai, haben die Zuschauer die Möglichkeit, den Film über ihr lokales Kino zu streamen und zusätzlich von 16 bis 20 Uhr an spannenden Video-Interviews mit Regisseurin Nora Fingscheidt, den Darstellern Albrecht Schuch, Helena Zengel, Gabriela Maria Schmeide, dem fachlichen Berater Menno Baumann und den Gewerken Produktion, Schnitt und Ton teilzunehmen, moderiert unter anderem von Christian Schwochow, Andreas Dresen, Anne Fabini und Knut Elstermann. An den Erlösen werden die geschlossenen Kinos direkt beteiligt: Ein Drittel der Einnahmen geht an das ausgewählte Kino!

Info: So funktioniert es: Tickets für 9,99 Euro gibt es nur am 10. Mai ab 0.01 Uhr unter www.cvod.de. Über die Eingabe der Postleitzahl 69493 wird das Olympia-Kino ausgewählt. Alternativ kann man sich über die Kino-Homepage www.olympia-leutershausen.de direkt einwählen. Ab dem Ticketkauf (über Kreditkarte oder PayPal) hat man 24 Stunden Zeit, den Film zu streamen. Darüber hinaus erhält man Zugangsdaten für das Live-Event mit den Filmschaffenden am 10. Mai zwischen 16 und 20 Uhr.