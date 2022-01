Das geht dieses Jahr nicht: Die Sternsinger können die Aufkleber mit dem Segen nicht persönlich über die Haustüren kleben. Im Ausnahmefall werden sie im Laufe des Januar in den Briefkasten geworfen. Foto: Kreutzer

Hirschberg-Leutershausen. (RNZ) Die Sternsingeraktion findet in der Katholischen Pfarrgemeinde auch diesmal wieder in der Weise statt, dass man sich den Segen "20* C+M+B + 22" (Christus, segne dieses Haus) als gesegnete Aufkleber seit 24. Dezember in der katholischen und der evangelischen Kirche abholen kann.

Allerdings hat das Vorbereitungsteam diesmal ein Video mit einem virtuellen Besuch der Sternsinger gedreht, der über die Homepage der Pfadfinder www.dpsg-leutershausen.de abgerufen werden kann. So können die Sternsinger ihre Lieder und ihren Segen wenigstens online zu den Bürgern bringen.

Wie jedes Jahr werden wieder Hilfsprojekte für Kinder in aller Welt unterstützt. Dabei steht die Gesundheit der Kinder bei dieser Aktion besonders im Fokus.

Unter dem Leitwort "Gesund werden – Gesund bleiben – Ein Kinderrecht weltweit" kann man entweder eine Spende in die dafür bereitstehenden Opferkästen oder Spendenboxen werfen oder aber diese direkt auf das Konto der Katholischen Kirchengemeinde Weinheim-Hirschberg überweisen: IBAN DE 16.6709.2300.0033 429509 bei der Volksbank Kurpfalz, Stichwort: Sternsinger.

Das Geld wird dann gesammelt und ohne Abzug an das Kindermissionswerk weiter geleitet. Sollte es jemandem nicht möglich sein, den Segen aus der Kirche abzuholen, kann man sich telefonisch im katholischen Pfarramt, Telefon 06201/51453, melden oder an sternsinger@dpsg-leutershausen.de wenden. Dann werden die Segensaufkleber im Januar eingeworfen.

Das Vorbereitungsteam hofft, dass es 2023 wieder möglich ist, den Segen persönlich zu bringen und wünscht allen ein gesegnetes neues Jahr.