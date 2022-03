Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. Wie der Neubau des evangelischen Kindergartens Leutershausen mit seinen markanten fünf Satteldächern künftig das Ortsbild prägen wird, ist seit mehreren Monaten gut erkennbar. Der Rohbau des "Storchennestes" ist seit Ende 2021 fertiggestellt, das Dach gedeckt und Fenster sowie Türen eingebaut. Doch wie geht es im Inneren voran? Um diese Frage zu klären, hatte die Gemeinde am Mittwoch zu einem Pressetermin eingeladen. "Derzeit haben die Firmen mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie und Materialengpässen zu kämpfen", verdeutlichte Bürgermeister Ralf Gänshirt, dass der Baufortschritt längst nicht wie gewünscht vorangekommen ist.

Bei den zeitlich aufeinander abgestimmten Arbeiten der 28 am Bau beteiligten Firmen würde der Ausfall einer, etwa wegen nicht vorhandenem Arbeitsmaterials, schwer ins Gewicht fallen. Angesichts dieser Probleme war Gänshirt zufrieden mit dem Baufortschritt. "Dafür steht schon ordentlich was da."

Das neue Innere. Foto: Dorn

Das gilt auch fürs Innere, nimmt dieses doch allmählich Formen an. Gut ist die Aufteilung in die Räume zu erkennen. Im Erdgeschoss dominieren die große Treppe zum Obergeschoss und das Foyer mit seinem zum Obergeschoss hin offenen Luftraum das Bild. Auffällig ist beim Betreten des Gebäudes die Wärme. "Das kommt nicht von der Sonneneinstrahlung. Wir haben die Fußbodenheizung angestellt", erläuterte der Bürgermeister. Das ist zunächst etwas verwunderlich, denn die eigentliche Heizung für den Kindergarten, ein mit Gas betriebenes Blockheizkraftwerk, ist noch gar nicht fertig eingebaut. Dass trotzdem die Heizung angestellt werden konnte, um den Estrich zu trocknen, liegt am Gesamtkonzept, in das die nahe gelegene Heinrich-Beck-Halle und die Martin-Stöhr-Schule eingebunden sind. "Die Fußbodenheizung im Kindergarten ist derzeit an den Gaskessel in der Martin-Stöhr-Schule angebunden", erklärte der stellvertretende Bauamtsleiter Karl Martiné.

Doch nicht nur das Blockheizkraftwerk, in dem neben Wärme auch Strom erzeugt wird und das zukünftig auch die anderen Gebäude mit Wärme versorgen wird, ist in Richtung Energieeffizienz ausgelegt. Neben den großen Fenstern befinden sich Lüftungsgeräte für jeden Raum. "Mit Wärmerückgewinnung", wies Architekt Simon Fischer vom Architekturbüro "Studio Fischer" auf die Besonderheit hin. Dazu kommt eine dicke Isolierung der massiven Außenwände. "Ohne Plastik, sondern aus Mineralwolle", betonte Fischer. Das für Gebäudeisolierung sonst häufig verwendete Polystyrol wurde nicht eingesetzt.

Begehung mit Tina Raupp, Simon Fischer, Ralf Gänshirt, Karl Martiné und Vathavong Sananikone (v.l.). Foto: Dorn

Im Obergeschoss zeigt sich ein etwas anderes Bild. Da es keine abgehängten Deckenverkleidungen gibt, folgen die Decken dem Verlauf der Satteldächer. Dadurch entstehen unterschiedlich hohe, lichte Räume. Diese lassen bereits erahnen, wie hier in wenigen Monaten Kinder spielen werden. Neben einem großen Aufenthaltsraum für jede der fünf Gruppen mit insgesamt rund 115 Kindern gibt es jeweils einen kleineren Intensivraum und einen Schlafraum, den sich zwei Gruppen teilen. Zwei lange Flure verbinden alle Räume. "Das sind richtige Kinderrennbahnen", sah der Architekt Vathavong Sananikone von der Planungsgesellschaft "Dr. Bittmann und Sananikone" hier die Kinder bereits herumtoben.

Breite Fensterbänke an den fast bis zum Boden reichenden Fenstern laden aber auch zum Verweilen ein. Von manchen aus ist ein Blick in den Garten möglich. Auch hier hat sich viel getan. Zentrales Element des Außengeländes ist der große Wiesenhügel, der bereits mit grauen Pflastersteinen eingefasst ist. Um ihn herum wird ein ebenfalls gepflasterter Weg angelegt. Auf der Nordseite des Außengeländes wird es einen Wasserspielplatz geben, und unter der dort befindlichen Weide Sitzbänke aus Holz. Weitere Spielmöglichkeiten ergeben sich unter den Platanen an der Südseite.

Im August könnten laut Gänshirt Kindergarten und Außengelände fertiggestellt sein, vorausgesetzt, es kommt nicht doch noch zu Verzögerungen wegen Materialknappheit. "Derzeit läuft es gut", sah Gänshirt aber einem Einzug zum neuen Kindergartenjahr optimistisch entgegen. Auch die Gesamtkosten hielten sich weiter im Rahmen und lägen wie geplant bei rund acht Millionen Euro.