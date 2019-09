Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. "Wenn man keins hat, ist man doch abgehängt." So simpel und einfach sind die sechs wild entschlossenen Senioren im PC-Raum der Martin-Stöhr-Schule zu dem schnittigen, flachen "Ding" in ihrer Hand gekommen: einem Smartphone. "Ich brauch’ so was nicht", dachten die meisten von ihnen lange Zeit. Bis sie die ersten Bilder von der Familie geschickt bekamen und dann so oder so ähnlich auf den Geschmack gekommen sind. Nur: Wie funktioniert dieses "Ding"?

"Ich bin da zu alt, ich kapier’ das nicht mehr", lautet oft die Standardausrede. "Dann habe ich gelesen, dass es da einen Kurs bei der Volkshochschule gibt und da hat mich der Ehrgeiz gepackt", erzählt eine Frau. Und fest entschlossen, es noch einmal mit der Technik aufzunehmen, hat sie sich zum "Smartphone- und Tablet-Workshop" angemeldet.

Auch Kursleiter Tobias Geimer ist von Hause aus kein IT-Fachmann, sondern Logopäde mit Schwerpunkt auf Sprachstörungen nach Schlaganfall. Die Technik ist sein Hobby und zugleich der beste Beweis dafür, dass man alles lernen kann.

Geimer hat sich durchgebissen durch Tasten, Schlitze und Funktionen, die selbst den versiertesten Smartphone-Nutzern oft nicht bekannt sind. Was aber auch nicht schlimm ist, denn nicht alles, was das Gerät so kann, braucht in der Praxis auch jeder. Die einen nutzen ihr Smartphone zum Surfen, andere hören damit Musik oder machen Fotos. Obwohl sich der Kurs bereits auf Android-Geräte beschränkt: "Von acht Smartphones, die mitgebracht werden, sind das acht verschiedene", sagt Geimer.

"Wir haben also ein ganzes Universum an Themen, die wir bereden könnten", sagt er gleich vorweg. Dabei richtet er sich immer nach den individuellen Vorkenntnissen der Teilnehmer. Grundsätzlich aber erklärt er in den vier Doppelstunden "wie dieses Gerät so tickt". Also wie man telefonieren, Kontakte pflegen, E-Mails verschicken und Bilder oder Videos verwalten kann, wie man mobil im Internet surft und was es mit Whats-App, W-Lan und Bluetooth auf sich hat.

Vorher aber wird das Smartphone erst einmal äußerlich genau unter die Lupe genommen. Geimer zeigt, wofür die diversen Löcher, Tasten und Schlitze an den Seiten da sind. "Jetzt versteh’ ich auch, warum die jungen Leute beim Telefonieren immer vorne in ihr Handy reinsprechen", staunt ein Teilnehmer. Denn das winzige Loch am unteren Rand entpuppt sich zum Beispiel als Mikrofon.

Jedem einzelnen zeigt Geimer, wo die betreffenden Tasten auf seinem Gerät sind und wo der Unterschied zwischen "an", "aus" und "ganz aus" liegt. Denn selbst wenn der Bildschirm schwarz ist, befindet sich das Handy nur im Standby-Modus, ist also nach wie vor erreichbar für Anrufe oder Nachrichten. Dieser Bereitschaftsmodus ist einer der größten Stromfresser. Aber auch wie man Akkuleistung sparen kann, erklärt Geimer.

Weiter geht es mit dem Startbildschirm, der Favoritenleiste und den ganzen "bunten Bildchen". Hier im Kurs darf man alle Fragen stellen, die man die eigenen Enkel nie zu fragen wagen würde. Zum Beispiel: "Was ist denn eigentlich eine App?" Und da macht sich vielleicht Geimers eigentlicher Beruf bemerkbar, denn dumme Fragen gibt es bei ihm nicht.

Er hat eine echte Gabe, selbst dem blutigsten Anfänger Lust und Mut zu machen. Gerne ermuntert er, einfach mal draufloszutippen. "Ich hab dann Angst, da verstellt sich was", fürchtet eine Teilnehmerin. Doch da kann eigentlich gar nichts passieren. "Zur Not drücken Sie einfach den ‚Panik-Knopf‘", empfiehlt Geimer und lacht. Damit meint er den "Home-Button" am unteren Bildschirmrand, der - von wo aus auch immer - wieder zum Startbildschirm zurückführt.

Das ist das vielleicht Schönste am ganzen Kurs: Keiner hier hat Ahnung, aber alle sind neugierig und lernwillig und haben auch noch jede Menge Spaß dabei. "Im Alter werd’ ich noch ganz gebildet", sagt ein Teilnehmer lachend. Aber es geht nicht nur um die Vorzüge der Technik, sondern auch um ihre Tücken. So lassen sich viele Geräte neben der PIN-Nummer zudem mit einem Fingerabdruck-Sensor entsperren.

"Mein Rat aus Sicherheitsgründen: Nutzen Sie das bitte nicht", warnt Geimer. Denn auch der Fingerabdruck ist letztlich nichts anderes als eine in Daten umgerechnete Zeichenfolge. Und die kann genau wie jedes Passwort geknackt werden. Nur kann der Finger nicht mal eben geändert werden wie eine PIN.

Aber auch Muster oder Zahlenfolgen sind relativ einfach zu erraten. "Sie haben immer etwas Fett an den Fingern", verrät Geimer eine weitere, vermutlich kaum bewusste Schwachstelle. "An diesen Fettspuren auf dem Display sieht jeder, welche Tasten Sie zuletzt gedrückt haben." Das regelmäßige Reinigen der Display-Oberfläche hat also durchaus seinen Sinn. Und so können selbst fortgeschrittene Anwender in diesem VHS-Kurs noch eine ganze Menge lernen.