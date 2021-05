Hirschberg-Leutershausen. (nare) "Eigentlich ist die Studienzeit die beste Zeit im Leben", sagt Katrin Lachenauer. Es sei eine Zeit, in der man ungebunden ist, die Möglichkeit habe, Leute kennenzulernen und den eigenen Horizont durch das vielfältige Angebot der Universitäten ständig zu erweitern. Doch davon ist in den vergangenen zwei Semestern nicht mehr viel geblieben. Große Hörsäle sind dem heimischen PC gewichen, vor dem man sich alleine durch das Semester schlägt. Immerhin ein normales Semester habe sie noch gehabt, erzählt die Psychologie-Studentin, die ihr Studium im Wintersemester 2019/2020 in Gießen begonnen hat.

Inzwischen ist sie an die Universität nach Mainz gewechselt, und auch wenn sie nun dort in einer WG wohnt, kehrt sie in den Semesterferien und an den Wochenenden gerne in ihre Heimat nach Hirschberg zurück. In den aktuellen Zeiten, in denen man sonst keine Möglichkeit habe, mal etwas anderes zu sehen, seien diese zwei Heimaten besonders viel wert, findet Lachenauer. Und so locken die heimische Bergstraße und das Elternhaus, wenn ihr in der WG die Decke auf den Kopf fällt oder einfach mal wieder ein Tapetenwechsel gut tut. "Ich bin wirklich froh, dass ich nicht so weit weg von daheim und meiner Familie bin, dann würde ich mich wahrscheinlich einsamer fühlen. So kann man immer mal für ein paar Tage nach Hause fahren", sagt sie.

Denn während ihres Studiums in Mainz war es bisher kaum möglich, Kontakte außerhalb ihrer WG zu knüpfen. Sie sei quasi direkt zu Beginn des zweiten Lockdowns im November in die neue Stadt gezogen, erinnert sich die Studentin. "Eigentlich wäre Mainz so eine tolle Stadt mit so vielen Möglichkeiten", bedauert sie.

Auch das Studium daheim bietet immer wieder Herausforderungen. Denn alle Veranstaltungen würden asynchron über hochgeladene Videos stattfinden. Dadurch könne man nicht einmal in einem "virtuellen" Vorlesungssaal live die Seminare und Vorlesungen verfolgen oder direkt Rückfragen stellen. Was dadurch fehlt, sind Kontakte und Strukturen. Sie habe keine Ahnung, mit wem sie überhaupt studiere, sagt sie. Lediglich mit einer Kommilitonin habe sie bisher Kontakt knüpfen können und das auch nur dank einer Gruppenarbeit, für die sie gemeinsam eingeteilt wurden.

Was Lachenauer besonders schade findet, ist die Einstellung, mit welcher Studenten in der aktuellen Zeit häufig von außen begegnet wird. Oft würde man auf Unverständnis stoßen, wenn man sich mal beklage. Gerade von Personen, die sich immer daran erinnern, dass das Studium die schönste Zeit in ihrem Leben gewesen sei, komme jetzt häufig die Aussage "dann müsse man halt mal auf Partys verzichten". Lachenauer findet es schade, häufig so abgestempelt zu werden.

"Viele verstehen den Kern des Problems nicht", sagt sie. Denn um das Feiern ginge es ihr ganz und gar nicht. Vielmehr gehe es ihr darum, dass sich im Studium eigentlich die Möglichkeit bieten würde, die eigenen Interessen herauszufinden, auch mal über den Tellerrand schauen zu können und sich weiterzuentwickeln. Doch genau diese Möglichkeiten sind es, die in Pandemiezeiten fehlen. "Man hat das Gefühl, man verpasst so viel", bedauert sie.

Sie ist froh, inzwischen einen Nebenjob gefunden zu haben, dem sie auch in Zeiten von Corona nachgehen kann, um so Geld zu verdienen. Denn gerade für viele der klassischen Studentenjobs gibt es aktuell keine Arbeitsmöglichkeit. Besonders schwierig sei auch die Abgrenzung zwischen Uni- und Privatleben. Denn das WG-Zimmer wird zum Vorlesungssaal, Lernrückzugsort, aber eben auch zum Erholungsplatz oder Fitnesscenter, wenn sie über Online-Workouts mal ein bisschen Sport machen möchte. Noch etwas, das der Studentin ganz besonders fehlt, die ihr Leben lang in Mannschaftssportarten aktiv war. Der Ausgleich und die klare Trennung zwischen Studium und Freizeit fehle enorm.

Vor ihrem Studium hat sie mit zwei Freundinnen eine Reise durch Australien und Neuseeland unternommen. "Dafür bin ich wirklich sehr dankbar, dass ich das machen konnte", resümiert sie. Denn das sind Erinnerungen und Momente, von denen sie heute zehrt. "Es ist mir wirklich sehr bewusst, wie glücklich ich mich dafür schätzen kann", sagt sie. Genau in einem Jahr möchte sie ein Auslandssemester in Budapest machen. Eine Perspektive, auf die sie hinfiebert. Doch ob sie ihre Uni in Mainz davor überhaupt jemals von innen sehen wird, bezweifelt die Studentin. Und das in einer Zeit, die eigentlich die Beste in ihrem Leben sein sollte.