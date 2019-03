Hirschberg-Leutershausen. (aste) Nicht ein freier Stuhl ist im Bürgersaal mehr zu finden. Bis weit in den Gang hinaus stehen die Kunstfreunde am Freitagabend, um gemeinsam mit dem Kulturförderverein die Eröffnung der neuen Ausstellung "Das Antlitz des Menschen" zu feiern. Auch Bürgermeister Manuel Just ist beeindruckt von einer solch riesigen Resonanz. "Das zeigt nicht zuletzt, welchen Stellenwert die Kunst in unserer Gemeinde hat", sagt der Rathaus-Chef bei seiner Begrüßung.

Präsentiert werden bis zum 28. April rund 150 Werke von 40 Künstlern, deren Namen sich wie das "Who is who" der regionalen, wenn nicht sogar deutschen Kunstszene lesen, so Just. Ein wenig stolz fügt er hinzu, dass sich etwa die Hälfte der gezeigten Arbeiten im Besitz der Gemeinde oder des Kulturfördervereins befinden. Dessen Vorsitzendem Karlheinz Treiber sei es schon lange ein persönliches Anliegen gewesen, die Werke von Künstlern, die ihn über Jahrzehnte begleitet haben, einmal gemeinsam unter einem Dach zu präsentieren. Mit dem "Antlitz des Menschen" hatte er nun einen gemeinsamen Nenner gefunden. Für die einführenden Worte wählte Treiber einen ebenfalls treuen Wegbegleiter, den einstmaligen Gründungs-Vorsitzenden des Hirschberger Kulturfördervereins, Pfarrer in Ruhe Hans Behrendt. Von christlicher und philosophischer Seite her versucht Behrendt, sich dem "Antlitz des Menschen" zu nähern. So zitiert er mit Emmanuel Levinas einen bedeutenden klassischen Philosophen des 20. Jahrhunderts, der einmal gesagt habe: "Der Mensch begegnet sich selbst im Antlitz des Anderen".

Besonders beeindruckt habe ihn persönlich einer der "Leckerbissen" dieser Ausstellung: ein lange unter Verschluss gehaltenes Frühwerk von Käthe Kollwitz. 1896 entstand ihre zeitkritische Radierung "Aus vielen Wunden blutest Du, o Volk". Ebenfalls noch nie zuvor gezeigt wurden Zeichnungen von Karl Hubbuch aus dem Besitz einer früheren Schülerin. Andere Werke wiederum zeigen einen Querschnitt durch vergangene legendäre Ausstellungen des Kulturfördervereins. Ein Wiedersehen gibt es mit dem Modell "Lena", das gleich mehrere Künstler auf unterschiedliche Weise inspirierte. Gut in Erinnerung sind auch die Fotografien von Elke Geiger, die textilen Werke von Katarina Zavarska oder die über hundert Porträts von Leutershausener Bürgern von Willi Hölzel, die heute das Treppenhaus des Rathauses zieren. Neben ihnen sind viele der gezeigten Künstler heute nicht mehr am Leben und dennoch unvergessen. Aber auch die Jugend ist vertreten inmitten der hochkarätigen Künstler. Ihr Ausstellungsdebüt gibt die erst 16-jährige Lea Boxheimer mit ihren bemerkenswerten Bleistiftzeichnungen. Ebenso zu sehen sind Arbeiten aus der aktuellen Künstlerszene, darunter Malerei, Skulpturen, Zeichnungen und Fotografien. "Eine sehr vielfältige Ausstellung", wie Bürgermeister Just schon eingangs betonte. "Inspirierende Momente und rührende Anblicke" wünscht Pfarrer Behrendt den Gästen, die anschließend eingeladen sind, mit einem Glas Wein des Weinguts Teutsch durch die Ausstellung zu flanieren und mit den anwesenden Künstlern zu sprechen.

Nicht aber, bevor Pianist Peer Findeisen seine musikalische Betrachtung des menschlichen Antlitzes in Form von Schumanns "Kinderszenen" dargeboten hatte. Aus den Augen eines Kindes sieht er mit wunderbarem Klavierspiel den Menschen, bevor er am Ende auch nachdenkliche Untertöne anstimmt. Die Ausstellung ist noch bis zum 28. April zu den Rathaus-Öffnungszeiten zu sehen.