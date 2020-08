Wie das Schicksal so spielt: Als das Ehepaar Annette und Ronald Breitenstein vor drei Jahren zum ersten Mal nach Myanmar reiste, bekam es mit Thandar eine „Ersatz-Reiseleiterin“ – und gewann dadurch eine Freundin. Fotos: privat

Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Als Annette und Ronald Breitenstein in der Rhein-Neckar-Zeitung den Artikel "Die Liebe lernte Grenzen kennen" (5. August) lasen, inspirierte sie das zu einer rührenden Mail an die Redaktion. Sie hätten zwar keine vergleichbare Liebesgeschichte zu erzählen, aber "die Geschichte einer inzwischen großen Freundschaft". Und das über knapp 8000 Kilometer hinweg.

Das Leutershausener Ehepaar ist seit vielen Jahren in Südostasien unterwegs. "Uns faszinieren die Menschen, die Lebensphilosophie und die Ursprünglichkeit", schwärmt Ronald Breitenstein (62). 2017 führte der Weg der Eheleute erstmals nach Myanmar, wo es besonders ursprünglich und man manchmal der einzige Tourist sei.

Dort hatten die beiden eine private Rundreise zu zweit gebucht. Die zugeteilte Reiseleiterin musste ihnen schon am zweiten Tag allerdings erklären, dass sie wegen eines Todesfalles in der Familie die Reise nicht fortsetzen könnte, aber einen Ersatz besorgen würde. "Dieser ,Ersatz’ war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft", schwärmt das Ehepaar. Es sei für sie keine wirkliche Überraschung gewesen, dass sie eines Tages mal "bei jemandem" in Südostasien "hängen bleiben", erzählt Ronald Breitenstein schmunzelnd.

E-Mails zwischen Leutershausen und Yangon gehen hin und her

Und Thandar, die sie damals am Flughafen erwartete, begeisterte beide restlos. Auch der Altersunterschied – sie ist erst 40 – spielt bis heute keine Rolle. Und beide Ehepartner verstehen sich gleich blendend mit Thandar. Sie sei liebenswert, zuverlässig, freundlich und strahle große Fröhlichkeit aus, beschreibt der Leutershausener die Asiatin. "Wir haben nicht nur eine neue Reiseleiterin, sondern eine wunderbare Freundin gefunden", sagt das Ehepaar.

Jede Woche gehen E-Mails und Whats-Apps zwischen Leutershausen und Yangon, der größten Stadt Myanmars, hin und her. Jeder weiß alle Neuigkeiten über den anderen. Die drei verständigen sich dabei auf Deutsch, denn das hat Thandar in Myanmar gelernt und bei einem Aufenthalt in Deutschland vertieft. Auch Führungen in ihrer Heimat macht sie meistens auf Deutsch, zudem unterrichtet sie Kinder auf Englisch.

"Deutsch ist meine Sprache", habe Thandar ihm einmal gesagt, erzählt Ronald Breitenstein. Sie schätze die Deutschen und ihr Land, wobei sie ihre eigene Heimat mit viel Stolz repräsentiere.

Sie sei eine sehr gläubige Buddhistin, die auch mal für mehrere Wochen oder Monate in ein Kloster gehe. "Das ist nicht wie bei uns eine Lebensentscheidung, sondern eher wie bei uns im Fitnessstudio. Man kann ein-, aber auch wieder austreten", erzählt der angestellte Versicherungsmakler. Dank ihrer Verbindungen habe sie es ihnen schon ermöglicht, an einem Gebet mit 4500 Mönchen teilzunehmen. "Das ist normalen Touristen gar nicht gestattet", sagt Breitenstein.

Immer wenn sie ins Kloster gehe, frage sie das Ehepaar vorher, was es sich wünscht. "Und dann betet sie für uns", erzählt der Leutershausener gerührt. Auch für die Gesundheit der beiden, die nicht zuletzt wegen der Corona-Krise ein aktuelles Thema ist. "In Myanmar sind die bisherigen Infektionszahlen nicht hoch", erzählt Ronald Breitenstein. "Aber es wäre auch nicht auszudenken, was passiert, wenn die Pandemie das Land richtig trifft. Das Gesundheitssystem dort ist einfach ein anderes als hier", sorgt er sich. Derzeit ist die Einreise für ausländische Staatsangehörige untersagt, weshalb noch nicht sicher ist, wann sich die drei wiedersehen.

Nach der zweiten Reise soll eigentlich nächstes Jahr auch eine dritte folgen – "natürlich wieder gemeinsam mit unserer Freundin Thandar, deren Familie wir nun auch endlich kennenlernen sollen", erzählt Ronald Breitenstein. "Wir haben große Sehnsucht nacheinander."

Sollte die Reise möglich sein, wollen die Leutershausener ihrer Freundin einen großen Wunsch erfüllen: den Besuch der bekannten Tempelanlage "Angkor Wat" in Kambodscha. Umgekehrt sind sie auch schon gespannt, was sich Thandar für sie ausgedacht hat. Extra zum 25. Hochzeitstag der Breitensteins hat sie eine Arbeit bei einem Künstler in Auftrag gegeben, die das Ehepaar aber noch nicht kennt.

Bis zu ihrem Wiedersehen trösten sich die drei mit dem regelmäßigen Austausch auf elektronischem Weg. Der aber natürlich das Zusammensein nicht ersetzen kann. "Wir drei sind das Modell ,gesucht und gefunden’", sind die Breitensteins jedenfalls überzeugt. Und daran können weder die Corona-Pandemie noch die räumliche Distanz etwas ändern.