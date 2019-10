Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Konzentriert saßen 188 Kartenspieler an den Tischen. In Hamburg kämpften sie um den Sieg bei der Deutschen Doppelkopf-Einzelmeisterschaft. Unter ihnen: Ragna Heinecke aus Leutershausen vom dortigen Verein "Sprücheklopfer". Und sie spielt das Kartenspiel, für das man vier Personen braucht, so clever, dass sie es fast bis ganz an die Spitze gebracht hat.

"Ich bin völlig zufrieden", sagt die 56-Jährige nach ihrem Erfolg Ende September bescheiden. Dabei schaffte sie es sogar auf den zwölften Platz. Und wollte eigentlich gar nicht im Mittelpunkt des RNZ-Artikels stehen, sondern viel lieber die Gesamtleistung des Vereins gewürdigt wissen.

Doch die Aufmerksamkeit hat sie sich redlich verdient, feiert die zurückhaltende Heisemerin, die aber auch herzlich lachen kann, ihren Erfolg doch in einer Männerdomäne. "Allerdings waren dieses Jahr erstaunlich viele Frauen auf den vorderen Rängen", erzählt sie. Von 188 Teilnehmern waren allerdings nur 35 weiblich.

Warum das Kartenspiel so wenige Frauen anzieht? "Ich weiß es nicht, ich spiel’s jedenfalls gerne", sagt Heinecke. "Vielleicht sind manche Frauen zu zart besaitet", mutmaßt sie. Aber eine wirkliche Erklärung findet sie nicht. Die Leutershausenerin schätzt Doppelkopf, weil jedes Spiel anders verlaufe. Und ihr gefällt, dass sich die Partner - in der Regel sind es zwei gegen zwei - erst während und durch das Spiel finden. "Man könnte mich nachts wecken, und ich würde spielen", schwärmt Heinecke voller Begeisterung.

Zum Spiel gefunden hat sie durch ihren Mann Thomas vor 37 Jahren. "Aber ich mochte schon als Kind Gesellschaftsspiele", sagt Ragna Heinecke. Zuerst war Doppelkopf "nur" ein privater Zeitvertreib, dann war sie eine Weile bei einem Verein in Darmstadt Mitglied.

Ihr Mann, sie und ein befreundetes Ehepaar bedauerten damals, dass es keinen Doppelkopfverein in der Rhein-Neckar-Region gibt, und hoben zu siebt 1995 den Leutershausener Doppelkopfverein "Sprücheklopfer" aus der Taufe. Mittlerweile hat er 67 Mitglieder, ist damit der größte Verein Süddeutschlands und von einer Doppelkopf-begeisterten Familie geprägt: Thomas Heinecke bekleidet das Amt des Vorsitzenden, seine Frau Ragna das der Pressewartin und Sohn Daniel dasjenige des Spielleiters. Der andere Sohn hat mit dem Kartenspiel wenig am Hut, aber dafür gibt’s ja noch die 84-jährige Mutter von Ragna Heinecke, die ebenfalls leidenschaftlich gerne zu den Doppelkopf-Karten greift.

Der Spaß am Spiel ist das eine, der Erfolg das andere. Wie man so erfolgreich wird? Sicher gehört auch Geschick dazu, die richtige Karte im richtigen Moment zu legen. Aber auch eine Portion Glück und ein gut spielender Partner, wie Ragna Heinecke unumwunden zugibt.

Ein Partner bei der Deutschen Meisterschaft hat sie besonders beeindruckt. Unter den Kartenspielern war ein blinder Teilnehmer aus Kassel, der richtig gut gespielt habe. Für ihn und somit auch für seine Mitspieler gab es besondere Bedingungen. "Wir saßen in einem abgelegenen Raum und mussten jede Karte ansagen, die wir legten", erzählt Heinecke. Er selbst hatte ein Gerät, das für ihn die Karte stanzte, sodass er erfühlen konnte, welches Blatt er auf der Hand hatte. Das hat bei der Leutershausenerin, die Lohn- und Finanzbuchhalterin ist und ehrenamtlich dem Leitungsteam der katholischen öffentlichen Bücherei angehört, Eindruck hinterlassen.

Auch sonst denkt sie gerne an die Meisterschaft zurück und freut sich auch über die Erfolge der anderen Vereinsmitglieder. Mit Johannes Becker, Thomas Heinecke, Ragna Heinecke, Birgit Laubert, Christopher Schütz und Frank Stäudner gingen erfahrene Doppelkopfspieler aus dem Verein an den Start. Über nahezu acht Stunden täglich wurde "mit harten Bandagen" gekämpft. Aber es hat sich gelohnt: In der Endwertung nach der achten Runde erkämpfte sich nicht nur Ragna Heinecke ihren hervorragenden zwölften Platz. Christopher Schütz belegte den 14. und Frank Stäudner den 28. Platz in der Deutschen Einzelmeisterschaft. Sie qualifizierten sich mit diesen Platzierungen direkt für die nächste Deutsche Einzelmeisterschaft, die am 12. und 13. September in Bonn stattfindet. Alle anderen Vereinsmitglieder belegten diesmal nur Plätze im Mittelfeld und müssen versuchen, sich somit über die vereinsinterne Rangliste und die jeweiligen Regionalmeisterschaften wieder für die nächste Einzelmeisterschaft zu qualifizieren. Den ersten Platz belegte übrigens Guido Weßels vom Doppelkopf-Club Münster 05.

Heinecke, die mit ihrer Platzierung 65 Euro gewonnen hat, freut sich nun auf die Meisterschaft im kommenden Jahr. Herausforderungen mag sie - die 56-Jährige absolviert auch jedes (!) Jahr das Deutsche Sportabzeichen. Dafür trainiert sie regelmäßig, ebenso wie fürs Doppelkopfspiel, zu dem sich der Verein donnerstagabends trifft und zu dem weitere Mitspieler willkommen sind.

Info: www.doppelkopfverein-spruecheklopfer95.de