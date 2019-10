Bei der Langstrecke des Odenwald-Bike-Marathons waren die schnellsten Radler in zwei Stunden, 20 Minuten nach 60 Kilometern im Ziel. Nach zwei Stunden, 45 Minuten sollte man in die letzte Runde gehen. Das hat nicht jeder geschafft. Foto: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Ein 64-Jähriger, der eigentlich eher dem Rennradsport zugeneigt ist, las vom Odenwald-Bike-Marathon und dachte sich: "Prima, daran nehme ich teil. Vielleicht brauchen sie noch Teilnehmer." Dem rüstigen Radler war schon bewusst, dass er nicht der Schnellste sein würde, er erfuhr jedoch aus der RNZ, dass bei diesem Marathon jedermann willkommen sei, ob Profi- oder Hobby-Fahrer. Also meldete er sich an und schnappte sich sein Mountainbike, um am 15. September mit rund 500 anderen Teilnehmern auf die Strecke zu gehen.

Was dann passierte, ärgerte ihn dann doch ein wenig: Als er nach zwei von insgesamt drei Runden bei der Langstrecke an der Heinrich-Beck-Halle vorbeifuhr, erkundigte sich ein Posten dort, ob er nicht lieber aufhören wolle. "Da war ich schon etwas verärgert und durch den Wind", sagt der 64-Jährige, der lieber anonym bleiben möchte (der Name ist der RNZ bekannt). Er hatte eine Zeit von gut zwei Stunden, 35 Minuten, als er die zwei Runden absolviert hatte. Indes hatten die Schnellsten schon alle drei Runden mit insgesamt 60 Kilometern absolviert.

"Ich dachte, das Rennen ist für jedermann", sagt der Sportler. "Aber das waren fast alle Profis." Die Veranstaltung insgesamt sei sehr gut organisiert und Organisator Markus Kunkel sehr freundlich gewesen. Auch die Strecke hat ihm gut gefallen. "Die werde ich vielleicht jetzt einfach mal so fahren", hat sich der 64-Jährige überlegt.

Aber er würde sich für die Zukunft wünschen, dass klar kommuniziert wird, dass es eine Zeitbeschränkung für die Langstrecke gibt und es eben doch kein Marathon für jedermann sei. Organisator Kunkel wundert sich über die Beschwerde und auch darüber, dass sich der Teilnehmer nicht direkt bei ihm gemeldet hat.

Dass es bei der Langstrecke eine Zeitbeschränkung gibt, sei doch bekannt. "Der Ausschreibung kann jeder entnehmen, dass man nach zwei Stunden, 45 Minuten auf die letzte Runde gehen sollte", sagt Kunkel. Fast alle würden das auch schaffen. "Wir müssen eben auch zusehen, dass die Strecke nicht zu lange blockiert ist, und auch die Helfer wollen irgendwann nach Hause."

Ungeübteren empfiehlt er, die Kurzstrecke ohne Zeitbegrenzung zu absolvieren. "Diese ist ja auch dafür gedacht", erklärt der Organisator.

Außerdem könne man sich über die Ausschreibungsmodalitäten ausführlich auf der OBM-Seite im Internet informieren, die ständig aktualisiert werde, oder zum Infostand an der Heinrich-Beck-Halle kommen. Wer beispielsweise mit dem Internet nicht zurechtkomme, könne sich jederzeit an den Odenwald-Bike-Marathon-Verein wenden und bekomme die Unterlagen auch zugeschickt, verspricht Kunkel.

Der Odenwald-Bike-Marathon bleibe jedenfalls ein Marathon für jedermann - Hobby wie Lizenzfahrer. Und wer weiß, vielleicht geht der 64-Jährige beim nächsten Mal nun auf die Kurzstrecke.