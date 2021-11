Hirschberg-Leutershausen. (nare) Füreinander da sein und bei gemeinsamen Unternehmungen etwas erleben sind einige der elementaren Dinge, die das Leben eines Pfadfinderstammes ausmachen. Doch genau das war in den vergangenen eineinhalb Jahren pandemiebedingt nicht immer so möglich, wie es sich die Leutershausener Pfadfinder gewünscht hätten. Auch die jährliche Stammesversammlung musste 2020 abgesagt werden, und so wurde am Sonntagnachmittag im Jugendheim St. Georg für die Jahre 2019 bis 2021 getagt.

Dass der Stamm, der dem katholischen Pfadfinderstamm "Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg" angehört, dennoch das Beste aus den letzten beiden Jahren rausgeholt hatte, zeigten die Berichte der vier verschiedenen Stufen. Und so berichteten "Wölflinge", "Jugendpfadfinder", "Pfadistufe" und "Rover" nicht nur von Online-Treffen, sondern von allerhand gemeinsamen Erlebnissen, wenn es die Pandemiebedingungen zuließen. Hüttenwochenenden, Sommerlager und Zelten im Schnee waren einige der Abenteuer, die die Altersstufen in den vergangenen zwei Jahren gemeinsam mit ihren Leitern erleben konnten. In den Leiterteams gab es indes einige Wechsel: Während die Pfadfinder Leo Brand als Leiter verabschiedeten, wurden Leon Bezouska, Maren Mierswa und Elisa Reinhart als neue Leiter berufen. Und auch im Vorstand sollte es im Rahmen der diesjährigen Stammesversammlung einen Wechsel geben. Joscha Brand, der bisher an der Spitze des Stammes stand, gab sein Amt aus Zeitgründen auf, da sein Referendariat ihn sehr beanspruche. "Ich würde den Job gerne mit mehr Zeit und Elan machen, aber schaffe es leider nicht", bedauerte er. Aus diesem Grund habe er sich dazu entschlossen, das Amt an jemanden weiterzugeben, der dem zeitlichen Aufwand gerecht werde.

Seine Nachfolgerin ist keine Unbekannte: Rabea Götz, die zuvor als Vorstandsbeirat tätig war, übernimmt nun den Posten. Als Beirat folgt auf sie Leon Bezouska. Moritz Hofmann wurde als Zweiter Vorsitzender ebenso bestätigt wie die Kassenprüfer Christian Großkinski und Simon Peter. Auch ein Teil der Mitglieder des Vereins Jugendförderung St. Georg Leutershausen wurden gewählt.

In jedem Jahr würden vier des zwölf Mitglieder starken Vereins gewählt, erklärte Hofmann. Da die Versammlung 2020 coronabedingt entfallen musste, waren es nun acht. Um im gewohnten Rhythmus bleiben zu können, wurden die Mitglieder, die eigentlich bereits 2020 gewählt werden sollten, nun nur für zwei Jahre gewählt. Diejenigen für 2021 auf drei Jahre. Christian Großkinski, Markus Döhner, Nicole Poletto und Moni Söhnel wurden so für zwei Jahren gewählt, Beate Ackva, Tobias Barg, Alex Hermann und Alex Weber für drei Jahre.

Der Verein, der als Rechtsträger des Stammes fungiert, unterstützt diesen unter anderem durch seine Beiträge. Zudem werden die Pfadfinder auch durch Zuschüsse und Spenden finanziell unterstützt. So konnte im Vereinsheim eine neue Küche eingebaut werden. Zudem konnte sich der Stamm eine Jurte anschaffen. Eine weitere Investition für den Verein war durch die Spende nach dem Tod Jörg Boulangers möglich. Von dieser kaufte sich der Stamm nun einen Anhänger mit Kanugestell. Zudem pflanzte er in Gedenken an den Rechtsanwalt eine Linde, die als Baum der Rechtsprechung gilt. Boulangers Frau bedankte sich in einem Brief für die "schöne und überlegte Geste" der Pfadfinder.

Für die kommenden Monate gab Pfarrer Stephan Sailer den Pfadfindern mit einem Auszug aus der Geschichte "Momo" eine wichtige Botschaft mit auf den Weg: "Ihr seid heute zusammen und das ist ein Grund sich zu freuen", so Sailer. Er appellierte, gerade in diesen Zeiten im Augenblick zu leben.