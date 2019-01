Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Die Idee zum "1. Heisemer Winter Open Air" entstand im Sommer 2018 bei 35 Grad im Schatten im Garten. Kern der Idee war, dass drei Leutershausener ein neues Partykonzept zu einem "ungewöhnlichen" Zeitpunkt für den Ort und die Rhein-Neckar-Region anbieten wollten. "Es muss mal was passieren im Dorf", fand DJ Tom Herbig. Und so haben sich er, DJ Ben@Work (Ben Erdmann) und Sänger Mick Maier (Mathias Maier) entschlossen, als BTM Entertainment am Samstag, 19. Januar, das "Winter Open Air" zu veranstalten.

Das Datum und der Name seien sofort klar gewesen, erzählt Herbig. "Zu jedem guten Winter gehört Schnee", findet der DJ. Bei kaltem Wetter sei die gesamte Veranstaltungsfläche beschneit. Dafür hätten sie extra eine Schneekanone aus Dortmund gemietet. Die soll dann 80 Kubikmeter Schnee "schmeißen". Jetzt wünscht sich Herbig nur noch an drei Tagen null Grad; "denn das wäre optimal".

Doch egal wie das Wetter wird: Die Veranstaltung ist auf jeden Fall überdacht. Das Gelände ist laut Herbig für mehrere Tausend Gäste ausgelegt, aus Sicherheitsgründen würden aber maximal 1000 zugelassen. Von Seiten der Gemeinde hätte er ein "positives Echo" bekommen, freut sich der DJ. Es sei eine "gute und ungewöhnliche Idee".

Wie Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt auf RNZ-Anfrage sagt, stimme sich die Verwaltung derzeit noch mit dem Veranstalter ab. Generell sei die Kommune offen für solche Events. Jetzt müsse man abwarten, wie das "Heisemer Winter Open Air" laufe und Erfahrungen sammeln. Auch in Bezug auf die Anwohner.

Erfahrung aus der Party-Szene bringen die Veranstalter jedenfalls mit: DJ Tom Herbig wird seit über 34 Jahren auf Events, Hochzeiten, Geburtstagen gebucht und legt dort alle Arten von Musik auf. Ben@Work ist bekannt als DJ auf Faschings-, Oktoberfest-, Vereinsveranstaltungen und legt ebenfalls Musik aller Art auf. Ben betreibt zudem seit ein paar Jahren das Management von Schlagersänger Mick Maier, der seit 19 Jahren auf den Bühnen bei diversen Veranstaltungen, von Geburtstagen und Hochzeiten steht.

​Unter den Künstlern, die beim „Winter Open Air“ auftreten, ist auch „BB Klaus“ (links), den manche von „Big Brother“ oder „Deutschland sucht den Superstar“ kennen könnten. Foto: der-klaus.eu

Am 19. Januar sollen dann alle Arten von Musik gespielt werden - aus den 1980ern, 1990ern und von heute. Zu hören gibt es Schlager, Hardrock, Charts, Ballermann, House und Hip-Hop. Eröffnet wird der Abend durch die Guggemusik von "CGK Eichengeister/Ghost-Guggs". Auch für ein bisschen "Promi-Faktor" ist dabei, denn DJ Tom Herbig hat auf der "La Ola" in Sandhausen im September 2018 Kontakte zu einzelnen Künstlern geknüpft.

So sind für Live-Auftritte folgende Künstler angekündigt, die in der Party-Szene manchem ein Begriff sein dürften: BB Klaus, Pepe Palme, Mick Maier, Richard Bier und Kathi Kess.

"BB Klaus" zum Beispiel könnten einige aus dem Fernsehen kennen: Der Reutlinger Klaus Aichholzer nahm 2009 an "Deutschland sucht den Superstar" teil. Dabei machte er allerdings weniger durch seine Stimme als vielmehr durch seinen nackten Oberkörper von sich reden. Es folgte die Teilnahme bei Big Brother im Jahr 2010. Seit einigen Jahren nun tourt "BB Klaus", der auch als "Porno-Klaus" bekannt ist, als Sänger durch die Gegend und nahm Titel auf wie "10 heiße Mädels" oder "Ich liebe alle Frauen". Auf der Bühne covert er dazu Songs wie "Joana Du geile Sau". Man darf gespannt sein, ob er auch Fans nach Leutershausen lockt. BTM ist jedenfalls mit dem Vorverkauf bisher "sehr zufrieden".

DJ Tom Herbig freut sich auch, dass seine gute Freundin Fotografin Antje Throne die Kulisse tags drauf, am 20. Januar, von 11 bis 15 Uhr, für eine Benefiz-Foto-Aktion zugunsten des katholischen Kindergartens St. Martin nutzt.

Sollte das "Winter Open Air" nun ein Erfolg werden und gut ankommen bei den Bürgern wie bei der Gemeinde, "dann wird es auf jeden Fall weitere Veranstaltungen geben - zu jeder Jahreszeit", kündigt Herbig schon mal an.

Info: "1. Heisemer Winter Open Air" am Samstag, 19. Januar, im Sportzentrum Leutershausen, Galgenstraße 1. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Vorverkauf: Gasthaus "Zur Bergstraße" oder online unter HeisemerWinterOpenAir@gmail.com. Der Eintritt kostet neun Euro, fünf Euro Verzehr sind inklusive. An der Abendkasse sind es zehn Euro, auch hier sind fünf Euro Verzehr inklusive. Es gibt eine "Suppenkanone" und eine Glühweinbar.