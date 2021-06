Weil es noch „Fragen über Fragen“ gebe, will sich der Förderkreis des Olympia-Kinos mit der Wiedereröffnung noch ein wenig Zeit lassen. Foto: Kreutzer

Hirschberg-Leutershausen. (ans) Die Kinos im Rhein-Neckar-Kreis dürfen wieder öffnen, und mancher Betreiber hat auch schon losgelegt. Doch wann geht es für das kuschelig-kleine Olympia-Kino wieder los? "Wir halten uns da noch etwas zurück", sagt die Vorsitzende des Kino-Förderkreises, Wiebke Dau-Schmidt, auf RNZ-Anfrage.

Sie erklärt diese Entscheidung wie folgt: "Die Kinowirtschaft fordert einen bundesweiten Wiedereröffnungstermin zum 1. Juli, damit auch die Verleihe eine Perspektive haben und auch tatsächlich neue Filme zur Verfügung stehen. Allerdings verbunden mit klaren Forderungen: keine Maske am Platz, kein Verzehrverbot im Kino, Verringerung der Abstandspflicht, um Kinos halbwegs wirtschaftlich betreiben zu können." Die Antwort dazu seitens der Politik stehe noch aus, erläutert Vorsitzende Dau-Schmidt.

Dazu kämen die neuen Einschränkungen "getestet, geimpft, genesen" und deren Überprüfung, was die Abläufe an der Kasse verlängere. "Sich in Hirschberg testen zu lassen, ist durchaus mit gewissen Hürden verbunden – auch das könnte sich auf den Kinobesuch auswirken", ist Dau-Schmidt überzeugt.

Es gebe also Fragen über Fragen, deshalb lasse sich das Förderkreis-Team noch ein wenig Zeit und sagt: "Wir öffnen im Juli, aber vermutlich erst gegen Ende des Monats." Aber auch wenn sich Cineasten in Leutershausen noch ein wenig gedulden müssen, können sie sich schon auf etwas Besonderes freuen. Denn laut Dau-Schmidt ist geplant, die Wiedereröffnung mit einem Open-Air-Konzert an der Markthalle zu verbinden.