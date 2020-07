Das Olympia-Kino startet am 16. Juli mit dem Film „Knives Out – Mord ist Familiensache“, dem Film, der eigentlich im Frühjahrs-Schlemmerkino hätte laufen sollen. Foto: Dorn

Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Der Wiedereröffnungstermin des Olympia-Kinos steht fest: Am 16. Juli ist das von einem Förderkreis betriebene Schmuckstück in Leutershausen wieder für Cineasten besuchbar. Die RNZ hat die Vorsitzende des Förderkreises, Wiebke Dau-Schmidt, gefragt, was die Kunden erwartet, wie das Kino derzeit finanziell aufgestellt wird und ob sie an gut besuchte Vorstellungen im Sommer glaubt.

Frau Dau-Schmidt, am 16. Juli eröffnet das Olympia-Kino wieder. Wie groß ist die Vorfreude seitens des Förderkreises?

Die Freude ist groß, endlich unsere treuen Kunden wiedersehen zu dürfen und mit unserem Filmangebot zu dem zurückzukehren, wofür wir da sind. Eigentlich sind wir im Olympia-Kino ja so etwas wie eine große Familie. Wir haben in den letzten Monaten so viel Solidarität erfahren – durch den Kauf von Gutscheinen, durch Spenden und ganz besonders durch einen enormen Anstieg an Mitgliedschaften –, dass es jetzt an der Zeit ist, unsere Tore wieder zu öffnen und uns damit für das große Vertrauen, das in uns gesetzt worden ist, zu bedanken.

Das Olympia-Kino hat für die Wiedereröffnung länger gebraucht als andere Kinos, beispielsweise in Weinheim. Woran liegt das?

Unser Wiedereröffnungstermin liegt im allgemeinen Rahmen. Das Weinheimer Kino war sicher eins der ersten in unserer Region, aber das Gloria öffnet erst am 2. Juli, ebenso wie das Atlantis in Mannheim. Und wir kurz darauf. Im Übrigen ist es so, dass die Vorbereitungen für eine Wiederöffnung unter Corona-Bedingungen aufwendig sind und viel Organisation benötigen.

Was erwartet die Kino-Besucher am 16. Juli?

Wir haben für Juli und August ein schönes Programm zusammengestellt aus Filmen, die wir im März beziehungsweise April nicht mehr zeigen konnten, Wiederholungen von Filmen, die bereits erfolgreich im Olympia liefen, und Neuerscheinungen, von denen es ja auch einige gibt. Das Programm richtet sich an Erwachsene und an Kinder. Am 16. Juli zeigen wir den Film "Knives Out – Mord ist Familiensache", einen Film, der eigentlich im Frühjahrs-Schlemmerkino hätte laufen sollen. Weil aber zeitgleich das "Schlemmern ohne Kino" stattfindet, dessen Einnahmen auch das Kino unterstützen sollen, haben wir ihn wieder ins Programm genommen. Kritiker schreiben zu diesem Film, dass er eine "herrliche Komödie mit einem tollen Cast im Stile von Agatha Christie ist".

Wiebke Dau-Schmidt. Foto: Dorn

Wie funktioniert das Karten-System und wie viele Menschen können auf einmal ins Kino?

Wegen der Corona-Vorschriften werden ab sofort nur noch Karten mit festen Sitzplätzen ausgegeben; vorher galt ja die freie Platzwahl. Außerdem müssen wir darum bitten, dass die Plätze vorher reserviert werden, vorzugsweise über die Homepage. Wenn man dort die Reservierungsfunktion betätigt, erscheint ein Sitzplan, auf dem man sich seinen Platz aussuchen kann. Voraussichtlich am Montag, 6. Juli, wird das System freigeschaltet. Allerdings können wir nicht sehr viele Menschen in einer Vorstellung unterbringen, da jede zweite Reihe gesperrt ist und zwischen den Kunden beziehungsweise Kundengruppen immer zwei Plätze frei bleiben müssen. Bei der Buchung im Internet werden die blockierten Plätze immer angezeigt. Von den 129 Plätzen, die eigentlich zur Verfügung stehen, können wir nur zwischen 25 und circa 32 belegen, abhängig davon, ob die Gäste einzeln oder in Gruppen kommen. Deshalb ist es wichtig, dass man beim Buchen der Sitze keine Lücken entstehen lässt, weil sonst das Platzgebot noch mehr reduziert wird.

Gibt es weitere Besonderheiten, auf die beim Kino-Besuch geachtet werden muss?

Genau wie das in Gaststätten und bei anderen Veranstaltungen der Fall ist, müssen wir für jede einzelne Vorstellung dokumentieren, wer im Kino war und wo er beziehungsweise sie gesessen hat. Im Kino liegen Zettel zum Ausfüllen bereit, aber man kann sie sich auch von unserer Homepage herunterladen und mitbringen. Das Letztere wäre uns lieber, weil es die Abwicklung im Kino beschleunigt. Die Anmeldung vor Eintritt in den Saal ist Pflicht. Ebenso darf man das Kino nur mit Mund- und Nasenschutz betreten; dies betrifft auch Kinder ab sechs Jahren. Am Platz können die Masken abgelegt werden, aber beim Gang zur Toilette und beim Verlassen des Kinos müssen sie wieder getragen werden.

Für Ein- und Auslass wird es ein "Einbahnstraßen-System" geben, das bedeutet auch, dass man seine Kioskwaren sofort beim Eintritt ins Kino mitnehmen muss. Falls man nachträglich noch etwas kaufen will, muss man sich draußen wieder hinten anstellen. Es wird am Wochenende (Samstag und Sonntag) Kindervorstellungen geben, zu denen aber nur Kinder in Begleitung von Erwachsenen zugelassen sind. Wir bitten die Zuschauer außerdem um die Einhaltung der üblichen Hygieneregeln: Niesetikette, gründliches Händewaschen, Handdesinfektion an den zur Verfügung stehenden Spendern.

Sie hatten ja schon mal angedeutet, dass die Film-Auswahl derzeit nicht besonders groß ist. Woran liegt das und wie wirkt sich das auf das Kino-Programm aus?

Das betrifft die Programmkinos wie unseres weniger als die Kinos, die auf Blockbuster setzen. Bei den großen Blockbustern, die für das Frühjahr geplant waren, etwa beim neuesten James-Bond-Film, wurde der Start-Termin kurzerhand in den Herbst verschoben. Das heißt, diese Mainstream-Kinos haben gerade keine Filme, auf die sie zurückgreifen können. Dazu kommt, dass die Verleihe ebenso alles zurückgefahren hatten und jetzt erst so langsam wieder in Gang kommen. Wir reagieren auf diese Situation damit, dass wir neben neuen Filmen einige Wiederholungsfilme aus dem vergangenen Jahr anbieten, die sehr erfolgreich bei uns gelaufen sind.

Wie viele Vorstellungen können Sie anbieten, und wird es auch wieder ein kulturelles Programm geben?

Wir bieten die Anzahl an Vorstellungen, die wir auch sonst um diese Zeit angeboten haben, das heißt Montag bis Donnerstag je eine Vorstellung, Freitag zwei, Samstag und Sonntag je drei Vorstellungen. Allerdings haben sich die Anfangszeiten verschoben, weil wir längere Übergangszeiten zwischen den einzelnen Vorstellungen benötigen, um die nötigen Desinfektionsmaßnahmen durchzuführen. Leider können wir auf absehbare Zeit keine Kleinkunstveranstaltungen anbieten und auch andere Veranstaltungen, die Publikumsrenner waren, sind ausgeschlossen: zum Beispiel das Nachmittagskino mit Kaffee und Kuchen oder auch unser Open-Air-Kino. Ebenso das Schlemmerkino, das im Frühjahr und Herbst stattfand. Das schmerzt natürlich.

Sie haben es schon angesprochen: Das Schlemmerkino findet als "Schlemmern ohne Kino" statt. Tut das weh?

Das tut schon weh, wobei wir uns freuen, dass die Veranstalter auch an das Kino gedacht haben und einen Teil der Einnahmen an uns weiterleiten wollen.

Wie steht das Olympia-Kino nach der monatelangen Schließung nun finanziell da?

Das letzte Kinojahr war ein gutes Jahr, sodass wir mit diesen Rücklagen und den zahlreichen Mitgliedsbeiträgen die Zeit bis jetzt ganz gut verkraften konnten. Aber diese Rücklagen werden natürlich stetig weniger, denn wir benötigen jeden Monat Tausende von Euro für die laufenden Kosten. Alles wird jetzt davon abhängen, wie gut unser Angebot angenommen wird. Und dann natürlich, wie lange die aktuellen Beschränkungen anhalten werden. Bisher war es so, dass Vorstellungen von Filmen mit wenigen Zuschauern durch die mit mehr oder weniger ausverkauftem Saal ausgeglichen wurden. Das geht momentan nicht mehr.

Gibt es Überlegungen, beispielsweise durch ein Open-Air-Kino wie es ja zuletzt regelmäßig am Hofladen "Zur Mühle" stattfand, mehr Einnahmen zu generieren?

Wir haben darüber nachgedacht, den Plan aber wieder verworfen, denn für die Durchführung muss Technik angemietet werden, die "Mühle" muss Personal zur Bewirtung der Gäste einstellen – all das lohnt sich bei einer Belegung von weniger als einem Drittel nicht mehr.

Glauben Sie, dass das Kino trotz der Wiedereröffnung im Sommer gut besucht wird?

Ja, wir glauben daran, dass unsere Gäste kommen. Bisher war unser "Sommerkino" im August (Wiederholungsfilme zu reduziertem Preis) immer richtig gut besucht. Leider können wir diese Konditionen aktuell nicht bieten, aber wir sind voller Zuversicht, dass die Menschen, die das Olympia lieben, wieder zu uns kommen, weil ihnen das Sehen von Filmen auf dem heimischen Sofa inzwischen doch langweilig geworden ist und sie endlich wieder Kino-Flair genießen wollen.