Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. Hirschberg könnte am 20. September Austragungsort einer Deutschen Meisterschaft werden, denn zusammen mit dem Odenwald-Bike-Marathon (OBM) sollen die Deutschen Mountainbike-Marathonmeisterschaften stattfinden. Ein Hindernis gilt es allerdings für den veranstaltenden Verein "Odenwald-Bike-Marathon" um dessen Geschäftsführer Markus Kunkel noch zu beseitigen, bevor der Startschuss zum OBM fallen kann: das Hygienekonzept.

"In den letzten Tagen wurde zusammen mit der Gemeinde Hirschberg ein Hygienekonzept erarbeitet", berichtete Kunkel im Gespräch mit der RNZ. Allerdings hat die Gemeinde diesem noch nicht zugestimmt, da "noch nicht alle Details abschließend geklärt sind", so Hauptamtsleiterin Anna Dorothea Richter. "Wir gehen aber davon aus, dass wir auf einem guten Weg sind", so die Hauptamtsleiterin. Sie sieht gute Chancen, dass es mit dem OBM und der Deutschen Meisterschaft in Hirschberg etwas werden kann.

Die Corona-Pandemie und das damit verbundene Hygienekonzept sowie die gleichzeitig stattfindenden Deutschen Mountainbike-Marathonmeisterschaften führen zu einigen organisatorischen Änderungen beim OBM. So wird die Marathonstrecke in diesem Jahr nicht wie sonst üblich 60 Kilometer betragen, sondern 75. Dafür steht ein 25 Kilometer langer Rundkurs zur Verfügung, der drei Mal zu durchfahren ist. Insgesamt ist dadurch ein Höhenunterschied von 2100 Metern zu bewältigen. Die Kurzstrecke bleibt aber unverändert bei 30 Kilometern. Nach einer fünf Kilometer langen Einführungsrunde wird der Rundkurs der Langstrecke einmal zu bewältigen sein.

"Das gesamte Veranstaltungsgelände wird abgegittert sein. In den Teilnehmerbereich kommt man nur mit Akkreditierung", erläuterte Kunkel weitere Änderungen gegenüber den Vorjahren. Das bedeutet auch, dass rund um das Veranstaltungszentrum Heinrich-Beck-Halle keine Zuschauer zugelassen sind.

Gleich aus mehreren Gründen werden in diesem Jahr die "Kids Races", die Sonderwertung "E-Bike" und der Naturathlon entfallen. Dies ist teils durch die längere Marathonstrecke für die Deutsche Meisterschaft bedingt. Die Streckenverlängerung führt dazu, dass die Teilnehmer später ins Ziel an der Heinrich-Beck-Halle kommen und so zu wenig Zeit für zusätzliche Rennen wie die "Kids Races" bleibt. Zudem würden bei den Kinder-Rennen auch die Eltern in den engeren Veranstaltungsbereich kommen, was mit dem Hygienekonzept nicht vereinbar sei.

Außerdem hat Kunkel mit Blick auf die Corona-Pandemie eine gewisse "Skepsis" unter den Eltern festgestellt, was die Teilnahme ihrer Kinder an der Veranstaltung betrifft. Durch die Absage der "Kids Races" würden außerdem Nachmeldungen für das Kinder-Rennen vermieden, wie sie sonst häufig der Fall waren. Denn die Möglichkeit zum Nachmelden soll es generell nicht geben.

Bei den erwachsenen Teilnehmern sieht dies dagegen ganz anders aus. Denn die bedingt durch die Corona-Pandemie vorgegebene Höchstzahl von 500 Teilnehmern ist bereits vorab erreicht. "Die Leute sind heiß auf die Rennen, aber diszipliniert dabei", hat Kunkel bei einem Mountainbike-Marathon in Neustadt an der Weinstraße Anfang August festgestellt. Alles sei etwas anders und ruhiger verlaufen, schilderte Kunkel seinen Eindruck von dieser Veranstaltung.

"Wir sind streng und halten es für möglich", so Kunkel über das Event seines Vereins. Er ist fest davon überzeugt, dass der OBM und damit auch die Deutschen Mountainbike Marathonmeisterschaften am 20. September in Hirschberg stattfinden können.